В ЕС раскритиковали планы запретить въезд гражданам России - 12.06.2026 Украина.ру
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В ЕС раскритиковали планы запретить въезд гражданам России
В ЕС раскритиковали планы запретить въезд гражданам России - 12.06.2026 Украина.ру
В ЕС раскритиковали планы запретить въезд гражданам России
Депутат Европарламента от Словакии Юдита Лашшакова раскритиковала инициативу о запрете въезда граждан России в страны Евросоюза. Об этом она заявила в интервью российским СМИ
2026-06-12T13:00
2026-06-12T13:21
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"Я считаю, что это глупость", — считает Лашшакова.По её словам, подобные идеи продвигают политики, которым "просто больше нечем заняться".Ранее сообщалось, что Еврокомиссия готовит новые визовые ограничения для россиян. Их планируют ввести в 2027 году. Поводом стало письмо 11 стран с призывом ужесточить визовую политику.Среди подписантов — Латвия, Литва, Эстония, Чехия, Дания, Финляндия, Нидерланды, Польша, Швеция, а также Исландия и Норвегия.Однако даже внутри ЕС не все готовы поддерживать русофобские инициативы. Голос Словакии прозвучал вразрез с общим хором.О других новостях к этому часу – в ежедневном обзоре Ким Чен Ын заявил о вечной верности союзу с Россией. Главное за ночь 12 июня на сайте Украина.ру
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новости, словакия, россия, латвия, ким чен ын, ес, европарламент, еврокомиссия
Новости, Словакия, Россия, Латвия, Ким Чен Ын, ЕС, Европарламент, Еврокомиссия

В ЕС раскритиковали планы запретить въезд гражданам России

13:00 12.06.2026 (обновлено: 13:21 12.06.2026)
 
© telegram ukr_2025_ruЕвросоюз не сможет долго платить по долгам Украины
Евросоюз не сможет долго платить по долгам Украины - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
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Депутат Европарламента от Словакии Юдита Лашшакова раскритиковала инициативу о запрете въезда граждан России в страны Евросоюза. Об этом она заявила в интервью российским СМИ
"Я считаю, что это глупость", — считает Лашшакова.
По её словам, подобные идеи продвигают политики, которым "просто больше нечем заняться".
Ранее сообщалось, что Еврокомиссия готовит новые визовые ограничения для россиян. Их планируют ввести в 2027 году. Поводом стало письмо 11 стран с призывом ужесточить визовую политику.
Среди подписантов — Латвия, Литва, Эстония, Чехия, Дания, Финляндия, Нидерланды, Польша, Швеция, а также Исландия и Норвегия.
Однако даже внутри ЕС не все готовы поддерживать русофобские инициативы. Голос Словакии прозвучал вразрез с общим хором.
О других новостях к этому часу – в ежедневном обзоре Ким Чен Ын заявил о вечной верности союзу с Россией. Главное за ночь 12 июня на сайте Украина.ру
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