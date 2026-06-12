https://ukraina.ru/20260612/chto-ostanetsya-ot-ukrainy-mendel-usomnilas-chto-kiev-bystro-sozdast-analog-raket-dlya-patriot-1080141221.html

"Что останется от Украины?": Мендель усомнилась, что Киев быстро создаст аналог ракет для Patriot

"Что останется от Украины?": Мендель усомнилась, что Киев быстро создаст аналог ракет для Patriot - 12.06.2026 Украина.ру

"Что останется от Украины?": Мендель усомнилась, что Киев быстро создаст аналог ракет для Patriot

Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель не поверила в обещания киевского режима оперативно разработать замену ракетам для систем ПВО Patriot. Своими сомнениями она поделилась в соцсети X

2026-06-12T12:11

2026-06-12T12:11

2026-06-12T12:11

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Мендель напомнила о череде провалов Зеленского: обещал вакцину от COVID — не вышло, четыре миллиона дронов в год — провал, ядерная программа — тоже мимо. Теперь она не верит и в "украинский Patriot" от компании Fire Point, которая вызывает вопросы "как у военных, так и у инженеров"."Гораздо важнее следующий вопрос: действительно ли Зеленский планирует продолжать войну ещё семь-восемь лет? И если да, то что останется от Украины?" — написала Мендель.Ранее Fire Point отчиталась о первых лётных испытаниях зенитной ракеты FP-7.x. В компании назвали их "довольно успешными". Однако, судя по реакции бывшего пресс-секретаря, внутри самой Украины в успех верят далеко не все.Также на эту тему: Новая ракета FP-7.X на базе старого С-300: Кнутов раскрыл, почему она не спасет украинскую ПВО

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