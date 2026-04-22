https://ukraina.ru/20260422/evropa-menyaet-yadernyy-zontik-dmitriy-krasnov-o-gonke-vooruzheniy-na-zapade-i-ugrozakh-dlya-rossii-1078159800.html

Европа меняет "ядерный зонтик". Дмитрий Краснов о гонке вооружений на Западе и угрозах для России

Европа меняет "ядерный зонтик". Дмитрий Краснов о гонке вооружений на Западе и угрозах для России - 22.04.2026 Украина.ру

Европа меняет "ядерный зонтик". Дмитрий Краснов о гонке вооружений на Западе и угрозах для России

Ядерное оружие в Европе: новая реальность или опасная игра? Совместные ядерные учения – предсказуемый шаг реализации концепции Макрона. Раз собрались размещать ядерные бомбы у соседей, значит нужно к этому готовиться. Да, это явная замена "ядерного зонтика" с американского на европейский. Впрочем, безопасности от этого в Европе не прибавится.

2026-04-22T06:35

2026-04-22T06:35

2026-04-22T06:35

интервью

иран

россия

европа

виктор орбан

дональд трамп

эммануэль макрон

пентагон

нато

венгрия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/1c/1043942966_69:4:838:437_1920x0_80_0_0_239be2912eb3b89cf75188e33c77bba2.jpg

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал кандидат исторических наук, руководитель организации "Поколение Победителей" Дмитрий Краснов.В Европе все чаще говорят о необходимости создания нового военного блока из-за кризиса в НАТО, заявил глава МИД России Сергей Лавров 20 апреля на заседании Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ.— Дмитрий Анатольевич, давайте начнем с политики. В Болгарии прошли выборы, на которых победила партия, чьего лидера некоторые эксперты в России называют новым Орбаном. Словения заявила о выходе из НАТО. Как эти процессы влияют на Россию и украинский кризис?— Из 20 пакетов санкций ЕС против России Орбан одобрил 19. При этом получал от России преференции, в том числе и по энергоносителям. Напомню, что он отказался приехать в Москву на День Победы, потому как победу над фашизмом считает поражением Венгрии и её народа. В общем, я не хотел бы, чтобы где-нибудь в мире появился "второй Орбан".Теперь – о Словении. Оппозиционный парламентарий Зоран Стеванович, чья партия набрала 5% на выборах, сказал в телестудии, что раз обещал референдум по вопросу выхода из НАТО, то и проведёт его. Что это значит? Да практически ничего.Возможно, в странах, не знакомых с демократией, не представляющих себе, как можно ходить не в ногу под удары полкового барабана, это кажется удивительным – народ сам выбирает кого-то и даже может сменить одного начальника или представителя на другого. А те смеют озвучивать разные мысли, а не петь дружным хором. Но подобные явления абсолютно нормальны в большинстве стран и значительного влияния ни на внутреннюю, ни на внешнюю политику не оказывают.В общем, пока я не вижу признаков того, что Словения и Болгария как-то могут повлиять на течение украинского кризиса.— Другой момент. В Европе вновь заговорили о ядерной тематике. В частности, Туск и Макрон обсудили совместные ядерные учения. Что это значит: Европа пытается обособиться в этом вопросе, чтобы не зависеть от ядерного оружия США, а рассчитывать на свое? Означает ли это, что растет вероятность использования ядерного оружия в Европе и она будет расти дальше?— Начнём с середины, чтобы не начинать с начала, с Елисейского договора 1963 года. Его продолжением стал договор о франко-германском сотрудничестве и интеграции от 22 января 2019 года, подписанный в немецком городе Ахен. И в этом договоре имеется дипломатически расплывчатая статья 4, в которой говорится, что Франция и Германия "обязуются оказывать друг другу помощь и содействие всеми имеющимися в их распоряжении средствами, включая вооруженные силы, в случае вооруженного нападения на их территорию".Вроде бы, о ядерном оружии – ни слова, но французские вооружённые силы имеют на вооружении ядерное оружие. А дальше события понеслись по экспоненте: 2 марта 2026 года Эммануэль Макрон, выступая на военно-морской базе "Иль-Лонг" заявил, что, оказывается, Франция перешла к новому этапу ядерной доктрины страны – концепции "передового сдерживания". В рамках этой концепции он впервые допустил возможность временного размещения французских самолетов с ядерным оружием на территории стран-союзниц и назвал восемь европейских стран, которые согласились участвовать в его плане. Среди них были названы Германия, Польша, Швеция, Великобритания, Нидерланды, Бельгия, Греция и Дания.Совместные ядерные учения – предсказуемый шаг реализации макроновской концепции. Раз собрались размещать ядерные бомбы у соседей, значит, нужно к этому готовиться. Да, это явная замена "ядерного зонтика" с американского на европейский. Впрочем, безопасности от этого в Европе не прибавится. Что же до вероятности применения "ядерки", то пока больше опасности исходит от самого процесса милитаризации – гонка вооружений ни к чему хорошему не приведёт.— С другой стороны, в Пентагоне заявили, что США оказались в кризисе из-за необходимости ядерного сдерживания одновременно России и Китая, а также растущих возможностей КНДР. Как к таким заявлениям относиться? К чему готовится Пентагон?— Это о том же, о гонке вооружений. Военные всех стран любят казаться сильными до неуязвимости, но иногда превращаются в жалких слабаков. Это случается исключительно тогда, когда они клянчат деньги: "пять минут позора, зато – с миллиардами". Вот и это заявление Пентагона – ни что иное, как желание привлечь внимание Конгресса и выпросить срочное выделение огромных средств на перевооружение.К чему готовится Пентагон? К колоссальному распилу невероятных бюджетов. К сожалению для нас, как и для всего мира, не все деньги растащат по карманам генералы и друзья Трампа. Неизбежно начнётся очередной виток наращивания вооружений, в том числе, и ядерных.— Какова вероятность того, что Киев может получить ядерное оружие от Франции или Британии, о чем ранее было заявлено? Вообще, Европа понимает, что таким образом может открыть ящик пандоры?— Реальную вероятность передачи Киеву готового ядерного оружия от Франции или Великобритании на данный момент оценю как крайне низкую. И немалую роль в снижении этого безумного риска сыграли наша разведка и дипломатия, своевременно вскрыв эти платы и предав их международной огласке. Это было похоже на то, как карманника ловят за руку до того, как он успел совершить кражу. И теперь французам и англичанам остаётся шепелявить как в классическом фильме: "Кошелёк, кошелёк… Какой кошелёк?"Если бы адская афера удалась, если бы Украине "для усиления переговорных позиций" передали бы боеголовку или компоненты для создания "грязной бомбы", риски для Росси возросли бы настолько, что вместо разговоров о "красных линиях" последовал бы резкий и действенный ответ. Но, к сожалению, подобный ответ сам повлёк бы новые действия коллективного Запада. Тут и до катастрофы было бы недалеко.Так что – спасибо нашим разведчикам и дипломатам.— Ну, и, наконец, Иран и его право на ядерное оружие. Сможет ли Тегеран отстоять свое право на атомные технологии, на ваш взгляд? Как вы в целом относитесь к "ядерному" Ирану?— С правовой точки зрения – да, но, увы, сейчас международное право буквально растоптано.Иран тщательно возводил правовую стену вокруг мирного атома, демонстрируя, что не собирается разрабатывать ядерное оружие. Он является участником Договора о нераспространении ядерного оружия. С 2003 года действует фетва тогдашнего верховного лидера Али Хаменеи, которая запрещает разработку и использование ядерного оружия. МАГАТЭ признает за Ираном право на мирный атом. То есть, атомная программа Ирана полностью легитимна.Однако ж, разве это может остановить США? Поэтому право есть, а возможности его реализовать Ирану не дадут.А вот отношение к "ядерному" Ирану у меня неоднозначное. Особенно после того, как персы показали свой стиль самообороны, рассыпая ракеты по всей округе. Теперь я не уверен, что их ядерная программа безопасна для нашей планеты.— Есть мнение, что у США и Ирана стоит выбор между тремя вариантами: активная война как в марте, перемирие как в апреле, мир как в январе. К какому склоняетесь вы?— К сожалению, мира не будет. Слишком много неразрешенных противоречий: та же ядерная программа, иранская поддержка прокси-сил по всему региону, вопрос санкций. Плюс – влияние Израиля на решения Трампа. Этот клубок в краткосрочной перспективе не распутать.Обострение до длительной горячей фазы, перетекающей в полноценное вторжение, тоже маловероятно. Трамп взял в руки не ту игрушку, и мировую экономику уже знобит. И хоть от иранских ракет США защищены океаном, экономический кавардак может больно ударить как по стране, так и по самому американскому президенту. Думаю, ему не дадут пойти во все тяжкие.Что остаётся? Тлеющий конфликт как форма перемирия. При хорошем раскладе, перемирие может оказаться парадоксально хрупким, но прочным.Ближневосточный кризис не сильно изменил позицию коллективного Запада в отношении России — лишь на время сместил акценты. Вся информация по-прежнему поступает в Киев, западные спутники работают на нужды Украины. Кардинальные перемены могут произойти только тогда, когда мы доведем задачи СВО до исполнения. иран

россия

европа

венгрия

украина

британия

болгария

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Анна Черкасова

Анна Черкасова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, иран, россия, европа, виктор орбан, дональд трамп, эммануэль макрон, пентагон, нато, венгрия, санкции, антироссийские санкции, украина, ядерное оружие, британия, болгария