Полное снятие ограничений: Фененко раскрыл, что ждет Германию после ухода США из Европы

Если Европа создаст собственный оборонный блок, это неизбежно приведет к возрождению военной мощи Германии. Речь идет о полном снятии ограничений на ее суверенитет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Фененко

2026-04-21T14:28

Комментируя тему создания собственного оборонного альянса в Европе, Фененко пояснил, что это неизбежно приведет к милитаризации ФРГ.По его мнению, европейцы будут пытаться создать оборонный блок, но такой блок будет обязательно означать возрождение военной мощи Берлина. Это полное снятие с Германии ограничений на ее суверенитет по Московскому договору 90-го года и превращение ее в полноценную военную державу, заявил собеседник Украина.ру.Эксперт также напомнил о существовании франко-британского союзного договора — Ланкастерского пакта 2010 года. "Его никто не денонсировал, несмотря на "Брексит", — пояснил он.По словам Фененко, если американцы уйдут из Европы, то тогда у европейцев останется два варианта. "Первый – или они создают континентальный военный блок — Германия, Франция, Италия, страны Бенилюкс. Он, кстати, может для нас снова быть опасным. Или второй вариант. Они раскалываются на франко-британский блок и Германию с ее союзниками", — добавил эксперт.Он подчеркнул, что вся политика России с 1945 года строилась на недопущении создания в Европе сухопутной армии, сопоставимой по мощи. "Теперь впервые такая сухопутная армия появиться может. Это поставит Россию перед очень сложной ситуацией", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Алексей Фененко: Россия может ударить по малым странам НАТО, чтобы предупредить Париж и Лондон" на сайте Украина.ру.Также на тему ситуации в Германии — в материале "Тимофей Борисов: Канцлер Мерц дарит Украине миллиарды евро, чтобы вывести экономику Германии из тупика" на сайте Украина.ру.

