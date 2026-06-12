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США не спасут ЕС и Украину от газового голода
США не спасут ЕС и Украину от газового голода - 12.06.2026 Украина.ру
США не спасут ЕС и Украину от газового голода
США не обладают достаточными запасами сжиженного природного газа и не смогут закрыть его дефицит в Евросоюзе и на Украине. Об этом заявил исполнительный директор американской ассоциации производителей СПГ Чарли Риддл, сообщает РИА Новости
2026-06-12T20:41
2026-06-12T20:41
2026-06-12T20:41
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"Проблема тут заключается в вопросе поставок. У США сейчас действительно нет возможности поставлять больше газа... На самом деле в США сейчас просто нет никаких избыточных запасов, которые в конечном счете могли бы быть направлены на Украину и в регион", - сказал Риддл в ходе брифинга.Так он ответил на вопрос о том, могут ли Штаты помочь Украине и европейским союзникам избежать энергетического кризиса зимой.Европейские газовые хранилища сейчас заполнены менее чем на половину (42%), при том, что обычно их стараются держать на уровне 90%, констатировал директор американской ассоциации производителей СПГ."Мы столкнемся со сценарием, при котором рынок в целом, не только европейский, но и азиатский, столкнется с дефицитом поставок. Мы не сможем восполнить потери в производстве, вызванные кризисом в Персидском заливе", - добавил Риддл.Издание напомнило, что в начале июня госсекретарь США Марко Рубио заявлял обеспокоенность Вашингтона предстоящей суровой зимой на Украине из-за неспособности Киева генерировать электроэнергию.Ситуацию рассмотрел Олег Хавич в публикации Энергетические войны: На фоне роста цен на нефть ЕС готовится захватывать танкеры РФ в Средиземном мореИнтервью на эту тему: Игорь Юшков: России нужны свои арктические газовозы, чтобы США не смогли выдавить ее с рынка энергетикиВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, сша, украина, россия, марко рубио, олег хавич, игорь юшков, ес, украина.ру, газ, сжиженный природный газ
Новости, США, Украина, Россия, Марко Рубио, Олег Хавич, Игорь Юшков, ЕС, Украина.ру, газ, сжиженный природный газ
США не спасут ЕС и Украину от газового голода
США не обладают достаточными запасами сжиженного природного газа и не смогут закрыть его дефицит в Евросоюзе и на Украине. Об этом заявил исполнительный директор американской ассоциации производителей СПГ Чарли Риддл, сообщает РИА Новости
"Проблема тут заключается в вопросе поставок. У США сейчас действительно нет возможности поставлять больше газа... На самом деле в США сейчас просто нет никаких избыточных запасов, которые в конечном счете могли бы быть направлены на Украину и в регион", - сказал Риддл в ходе брифинга.
Так он ответил на вопрос о том, могут ли Штаты помочь Украине и европейским союзникам избежать энергетического кризиса зимой.
Европейские газовые хранилища сейчас заполнены менее чем на половину (42%), при том, что обычно их стараются держать на уровне 90%, констатировал директор американской ассоциации производителей СПГ.
"Мы столкнемся со сценарием, при котором рынок в целом, не только европейский, но и азиатский, столкнется с дефицитом поставок. Мы не сможем восполнить потери в производстве, вызванные кризисом в Персидском заливе", - добавил Риддл.
Издание напомнило, что в начале июня госсекретарь США Марко Рубио заявлял обеспокоенность Вашингтона предстоящей суровой зимой на Украине из-за неспособности Киева генерировать электроэнергию.
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