США не спасут ЕС и Украину от газового голода - 12.06.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260612/ssha-ne-spasut-es-i-ukrainu-ot-gazovogo-goloda-1080155126.html
США не спасут ЕС и Украину от газового голода
США не спасут ЕС и Украину от газового голода - 12.06.2026 Украина.ру
США не спасут ЕС и Украину от газового голода
США не обладают достаточными запасами сжиженного природного газа и не смогут закрыть его дефицит в Евросоюзе и на Украине. Об этом заявил исполнительный директор американской ассоциации производителей СПГ Чарли Риддл, сообщает РИА Новости
2026-06-12T20:41
2026-06-12T20:41
новости
сша
украина
россия
марко рубио
олег хавич
игорь юшков
ес
украина.ру
газ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/01/1077393048_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_df6f9e7f620c1c91963ac66b758b3774.jpg
"Проблема тут заключается в вопросе поставок. У США сейчас действительно нет возможности поставлять больше газа... На самом деле в США сейчас просто нет никаких избыточных запасов, которые в конечном счете могли бы быть направлены на Украину и в регион", - сказал Риддл в ходе брифинга.Так он ответил на вопрос о том, могут ли Штаты помочь Украине и европейским союзникам избежать энергетического кризиса зимой.Европейские газовые хранилища сейчас заполнены менее чем на половину (42%), при том, что обычно их стараются держать на уровне 90%, констатировал директор американской ассоциации производителей СПГ."Мы столкнемся со сценарием, при котором рынок в целом, не только европейский, но и азиатский, столкнется с дефицитом поставок. Мы не сможем восполнить потери в производстве, вызванные кризисом в Персидском заливе", - добавил Риддл.Издание напомнило, что в начале июня госсекретарь США Марко Рубио заявлял обеспокоенность Вашингтона предстоящей суровой зимой на Украине из-за неспособности Киева генерировать электроэнергию.Ситуацию рассмотрел Олег Хавич в публикации Энергетические войны: На фоне роста цен на нефть ЕС готовится захватывать танкеры РФ в Средиземном мореИнтервью на эту тему: Игорь Юшков: России нужны свои арктические газовозы, чтобы США не смогли выдавить ее с рынка энергетикиВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
сша
украина
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/01/1077393048_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_964ae47152d53d28695f3e29d4482dd8.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, украина, россия, марко рубио, олег хавич, игорь юшков, ес, украина.ру, газ, сжиженный природный газ
Новости, США, Украина, Россия, Марко Рубио, Олег Хавич, Игорь Юшков, ЕС, Украина.ру, газ, сжиженный природный газ

США не спасут ЕС и Украину от газового голода

20:41 12.06.2026
 
© РИА Новости . Сергей Красноухов / Перейти в фотобанкТанкер-газовоз "Cygnus Passage" в Корсаковском районе Сахалина
Танкер-газовоз Cygnus Passage в Корсаковском районе Сахалина - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости . Сергей Красноухов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
США не обладают достаточными запасами сжиженного природного газа и не смогут закрыть его дефицит в Евросоюзе и на Украине. Об этом заявил исполнительный директор американской ассоциации производителей СПГ Чарли Риддл, сообщает РИА Новости
"Проблема тут заключается в вопросе поставок. У США сейчас действительно нет возможности поставлять больше газа... На самом деле в США сейчас просто нет никаких избыточных запасов, которые в конечном счете могли бы быть направлены на Украину и в регион", - сказал Риддл в ходе брифинга.
Так он ответил на вопрос о том, могут ли Штаты помочь Украине и европейским союзникам избежать энергетического кризиса зимой.
Европейские газовые хранилища сейчас заполнены менее чем на половину (42%), при том, что обычно их стараются держать на уровне 90%, констатировал директор американской ассоциации производителей СПГ.
"Мы столкнемся со сценарием, при котором рынок в целом, не только европейский, но и азиатский, столкнется с дефицитом поставок. Мы не сможем восполнить потери в производстве, вызванные кризисом в Персидском заливе", - добавил Риддл.
Издание напомнило, что в начале июня госсекретарь США Марко Рубио заявлял обеспокоенность Вашингтона предстоящей суровой зимой на Украине из-за неспособности Киева генерировать электроэнергию.
Ситуацию рассмотрел Олег Хавич в публикации Энергетические войны: На фоне роста цен на нефть ЕС готовится захватывать танкеры РФ в Средиземном море
Интервью на эту тему: Игорь Юшков: России нужны свои арктические газовозы, чтобы США не смогли выдавить ее с рынка энергетики
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиСШАУкраинаРоссияМарко РубиоОлег ХавичИгорь ЮшковЕСУкраина.ругазсжиженный природный газ
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
22:08Последствия отставки Каллас для Зеленского оценили в ЕС
21:46Нацбанк Украины сжигает резервы, гривна продолжает падение
21:36Пинчук рассказал, как сегодня выжил при покушении
21:29Главком НАТО не верит в нападение России, США и Иран согласовали мирное соглашение. Главные новости
21:18На Украине вывели русский язык из-под защиты Европейской хартии
21:13ВС РФ освободили Роскошное и развивают наступление в районе Константиновки. Новости СВО
20:41США не спасут ЕС и Украину от газового голода
20:33Россия может напасть на НАТО в "ближайшем будущем", уверены в Швеции
20:08Запад выдвигает России заведомо неприемлемые требования - пресса Франции
20:00Путин вручил награды героям, США и Иран на пороге сделки: итоги 12 июня
19:57"Ракетная карта" Зеленского: блеф, который стоил Константиновки и разозлил Европу
19:43Нацразведка США рассказала про опасные патогены на Украине
19:25Украинских военнослужащих не могут похоронить законно
18:59Разведка США рассказала про биолаборатории на Украине
18:5512 июня 2026 года, вечерний эфир
18:53Трамп устроил интригу вокруг сделки с Ираном, МВФ даст Украине в долг. Главное к этому часу
18:46Россия анонсировала удар "Орешником" по Украине, экс-главу МГБ ДНР пытались убить. Новости СВО
18:18Три дня без Трампа: Евстафьев об Украине, Израиле и новой цене суверенитета
18:12Власти Крыма обещают снизить цены на АЗС
18:09Ким Чен Ын между Пекином и Москвой: как визит Си Цзиньпина перекроил военный треугольник Азии
Лента новостейМолния