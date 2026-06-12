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США не спасут ЕС и Украину от газового голода

США не спасут ЕС и Украину от газового голода - 12.06.2026 Украина.ру

США не спасут ЕС и Украину от газового голода

США не обладают достаточными запасами сжиженного природного газа и не смогут закрыть его дефицит в Евросоюзе и на Украине. Об этом заявил исполнительный директор американской ассоциации производителей СПГ Чарли Риддл, сообщает РИА Новости

2026-06-12T20:41

2026-06-12T20:41

2026-06-12T20:41

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"Проблема тут заключается в вопросе поставок. У США сейчас действительно нет возможности поставлять больше газа... На самом деле в США сейчас просто нет никаких избыточных запасов, которые в конечном счете могли бы быть направлены на Украину и в регион", - сказал Риддл в ходе брифинга.Так он ответил на вопрос о том, могут ли Штаты помочь Украине и европейским союзникам избежать энергетического кризиса зимой.Европейские газовые хранилища сейчас заполнены менее чем на половину (42%), при том, что обычно их стараются держать на уровне 90%, констатировал директор американской ассоциации производителей СПГ."Мы столкнемся со сценарием, при котором рынок в целом, не только европейский, но и азиатский, столкнется с дефицитом поставок. Мы не сможем восполнить потери в производстве, вызванные кризисом в Персидском заливе", - добавил Риддл.Издание напомнило, что в начале июня госсекретарь США Марко Рубио заявлял обеспокоенность Вашингтона предстоящей суровой зимой на Украине из-за неспособности Киева генерировать электроэнергию.Ситуацию рассмотрел Олег Хавич в публикации Энергетические войны: На фоне роста цен на нефть ЕС готовится захватывать танкеры РФ в Средиземном мореИнтервью на эту тему: Игорь Юшков: России нужны свои арктические газовозы, чтобы США не смогли выдавить ее с рынка энергетикиВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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