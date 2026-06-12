Трамп устроил интригу вокруг сделки с Ираном, МВФ даст Украине в долг. Главное к этому часу
© AP / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
© AP / Alex Brandon
Мирное соглашение с Ираном иное, чем пишут в СМИ, заявил президент США Дональд Трамп. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 12 июня написал Телеграм-канал Украина.ру
Коротко о новостях к этому часу:
🟦 МВФ согласился выделить Украине следующий транш кредита, несмотря на невыполнение Киевом ключевого условия об обложении налогом международных посылок, пишет Bloomberg;
🟦 Киев ввёл санкции против Союза журналистов России. В списке отделения СЖР в Крыму, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, а также другие средства массовой информации. Согласно опубликованному документу, санкции введены против 29 физических и 17 юридических лиц, в числе которых российские судьи и СМИ;
🟦 Подразделения по борьбе с дронами создадут в силах обороны Финляндии после нескольких случаев, когда в стране упали украинские БПЛА;
🟦 Британский премьер-министр Кир Стармер заявил, что останется на посту несмотря на отставку министра обороны Джона Хили, замминистра и ещё двух помощников. Он заявил в интервью BBC, что "не хочет ввергать страну в хаос";
🟦 Трамп заявил, что США не нуждались в помощи союзников в конфликте с Ираном, поскольку, по его словам, сами "выиграли войну". Трамп также утверждает, что условия сделки с Ираном, опубликованные иранскими СМИ, якобы не имеют ничего общего с тем, на что республика согласилась в действительности;
🟦 Армянская партия "Крылья единства" также подаст заявление в ЦИК страны о признании парламентских выборов недействительными. Среди озвученных требований — проведение повторного голосования избирателей;
🟦 Масштаб нынешней вспышки лихорадки Эбола на востоке Демократической Республики Конго значительно превышает тот, что основан на официальных данных, заявили в ВОЗ. Из ряда заражённых Эболой районов ещё нет полных данных о размахе вспышки, отметили в организации.
🟦 МВФ согласился выделить Украине следующий транш кредита, несмотря на невыполнение Киевом ключевого условия об обложении налогом международных посылок, пишет Bloomberg;
🟦 Киев ввёл санкции против Союза журналистов России. В списке отделения СЖР в Крыму, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, а также другие средства массовой информации. Согласно опубликованному документу, санкции введены против 29 физических и 17 юридических лиц, в числе которых российские судьи и СМИ;
🟦 Подразделения по борьбе с дронами создадут в силах обороны Финляндии после нескольких случаев, когда в стране упали украинские БПЛА;
🟦 Британский премьер-министр Кир Стармер заявил, что останется на посту несмотря на отставку министра обороны Джона Хили, замминистра и ещё двух помощников. Он заявил в интервью BBC, что "не хочет ввергать страну в хаос";
🟦 Трамп заявил, что США не нуждались в помощи союзников в конфликте с Ираном, поскольку, по его словам, сами "выиграли войну". Трамп также утверждает, что условия сделки с Ираном, опубликованные иранскими СМИ, якобы не имеют ничего общего с тем, на что республика согласилась в действительности;
🟦 Армянская партия "Крылья единства" также подаст заявление в ЦИК страны о признании парламентских выборов недействительными. Среди озвученных требований — проведение повторного голосования избирателей;
🟦 Масштаб нынешней вспышки лихорадки Эбола на востоке Демократической Республики Конго значительно превышает тот, что основан на официальных данных, заявили в ВОЗ. Из ряда заражённых Эболой районов ещё нет полных данных о размахе вспышки, отметили в организации.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре О чём договорились США и Иран: две версии одного соглашения. Хроника событий на 15:00 12 июня
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на