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Нацбанк Украины сжигает резервы, гривна продолжает падение

Нацбанк Украины сжигает резервы, гривна продолжает падение - 12.06.2026 Украина.ру

Нацбанк Украины сжигает резервы, гривна продолжает падение

Нацбанк Украины сжигает золотовалютные резервы в тщетной попытке удержать курс. Об этом сообщает 12 июня телеграм-канал Украина.ру

2026-06-12T21:46

2026-06-12T21:46

2026-06-12T21:46

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Украинский оппозиционный канал "Женщина с косой" комментирует новость о том, что гривна официально пробила психологический порог в 45 за доллар. НБУ сжигает валютные резервы в безуспешных попытках удержать курс гривны. Только за май "сгорело" более $3 млрд. Импортеры уже закладывают в цены курс 47 гривен за доллар. Это значит, что топливо, продукты и лекарства станут еще дороже."Похоже, предвыборные насмешки Зеленского 2019 года про "доллар по 45 и хаос" стали суровой реальностью. В планах властей — выполнение кабальных требований МВФ, что грозит украинцам новым "сюрпризом": заморозкой вкладов и секвестром всех социальных выплат", - сказано в публикации.В девальвационно-инфляционной спирали прибыль получают экспортёры, скупающие дешевеющие товары на Украине с продажей за границей. Офис президента Украины тем временем занят другими вопросами. Подробности в публикации На Украине вывели русский язык из-под защиты Европейской хартииБольше новостей дня представлено в обзоре Путин вручил награды героям, США и Иран на пороге сделки: итоги 12 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина, сша, иран, владимир зеленский, владимир путин, нацбанк, украина.ру, нбу, новости, девальвация, валюта, ситуация на украине, бывший ссср, инфляция, золотовалютный резерв