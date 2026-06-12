https://ukraina.ru/20260612/pinchuk-rasskazal-kak-segodnya-vyzhil-pri-pokushenii-1080157144.html

Пинчук рассказал, как сегодня выжил при покушении

Пинчук рассказал, как сегодня выжил при покушении - 12.06.2026 Украина.ру

Пинчук рассказал, как сегодня выжил при покушении

Экс-министр госбезопасности ДНР, полковник Андрей Пинчук сообщил ANNA News подробности покушения, совершённого в пятницу. Об этом сообщает 12 июня телеграм-канал Украина.ру

2026-06-12T21:36

2026-06-12T21:36

2026-06-12T21:36

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Пинчук рассказал, что ему прислали самодельное взрывное устройство (СВУ) под видом посылки. Бомба сработала, однако Пинчук успел укрыться за бронированной дверью и отделался лёгкими ранениями."Жив. Немножко они не успели. Три секунды буквально. Волна ушла. И поражающие элементы. Дверью бронированной прикрылся", — рассказал он.Сейчас на месте продолжаются следственные действия.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Путин вручил награды героям, США и Иран на пороге сделки: итоги 12 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, донецкая народная республика, сша, иран, андрей пинчук, владимир путин, украина.ру, теракт, покушение, спецслужба, криминал, происшествия