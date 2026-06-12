https://ukraina.ru/20260612/pinchuk-rasskazal-kak-segodnya-vyzhil-pri-pokushenii-1080157144.html
Пинчук рассказал, как сегодня выжил при покушении
Пинчук рассказал, как сегодня выжил при покушении - 12.06.2026 Украина.ру
Пинчук рассказал, как сегодня выжил при покушении
Экс-министр госбезопасности ДНР, полковник Андрей Пинчук сообщил ANNA News подробности покушения, совершённого в пятницу. Об этом сообщает 12 июня телеграм-канал Украина.ру
2026-06-12T21:36
2026-06-12T21:36
2026-06-12T21:36
новости
донецкая народная республика
сша
иран
андрей пинчук
владимир путин
украина.ру
теракт
покушение
спецслужба
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/04/1051717900_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_f2fb9668047d38f45cef97990949faa8.jpg
Пинчук рассказал, что ему прислали самодельное взрывное устройство (СВУ) под видом посылки. Бомба сработала, однако Пинчук успел укрыться за бронированной дверью и отделался лёгкими ранениями."Жив. Немножко они не успели. Три секунды буквально. Волна ушла. И поражающие элементы. Дверью бронированной прикрылся", — рассказал он.Сейчас на месте продолжаются следственные действия.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Путин вручил награды героям, США и Иран на пороге сделки: итоги 12 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
донецкая народная республика
сша
иран
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/04/1051717900_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_3de1d35d8e8dcf20dfaa7efabfee34f9.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, донецкая народная республика, сша, иран, андрей пинчук, владимир путин, украина.ру, теракт, покушение, спецслужба, криминал, происшествия
Новости, Донецкая Народная Республика, США, Иран, Андрей Пинчук, Владимир Путин, Украина.ру, теракт, покушение, спецслужба, криминал, происшествия
Пинчук рассказал, как сегодня выжил при покушении
Экс-министр госбезопасности ДНР, полковник Андрей Пинчук сообщил ANNA News подробности покушения, совершённого в пятницу. Об этом сообщает 12 июня телеграм-канал Украина.ру