Власти Крыма обещают снизить цены на АЗС - 12.06.2026 Украина.ру
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Власти Крыма обещают снизить цены на АЗС
Власти Крыма обещают снизить цены на АЗС - 12.06.2026 Украина.ру
Власти Крыма обещают снизить цены на АЗС
В Крыму снизят стоимость топлива, пообещал глава республики Сергей Аксёнов. Об этом сообщает 12 июня телеграм-канал Украина.ру
2026-06-12T18:12
2026-06-12T18:12
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сергей аксенов
украина.ру
топливо
бензин
цены
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Достигнута договорённость с руководством компаний АТАН и ТЭС о снижении стоимости топлива на АЗС данных сетей. Начиная с 00:00 13 июня устанавливается цена:🟦 на дизельное топливо – 85 рублей за литр;🟦 на бензин марки АИ-92 – 79 рублей за литр;🟦 на бензин марки АИ-95 – 86 рублей за литр. По словам Аксёнова, ведётся работа по снижению цен с остальными продавцами, работающими в Крыму.Новости на эту тему: Путин назвал численность группировки в зоне СВО, БПЛА ВС РФ охраняют коридор в Крым. Новости СВОБольше новостей дня представлено в обзоре О чём договорились США и Иран: две версии одного соглашения. Хроника событий на 15:00 12 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, крым, россия, сергей аксенов, украина.ру, топливо, бензин, цены
Новости, Крым, Россия, Сергей Аксенов, Украина.ру, топливо, Бензин, цены

Власти Крыма обещают снизить цены на АЗС

18:12 12.06.2026
 
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
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В Крыму снизят стоимость топлива, пообещал глава республики Сергей Аксёнов. Об этом сообщает 12 июня телеграм-канал Украина.ру
Достигнута договорённость с руководством компаний АТАН и ТЭС о снижении стоимости топлива на АЗС данных сетей. Начиная с 00:00 13 июня устанавливается цена:
🟦 на дизельное топливо – 85 рублей за литр;
🟦 на бензин марки АИ-92 – 79 рублей за литр;
🟦 на бензин марки АИ-95 – 86 рублей за литр.

По словам Аксёнова, ведётся работа по снижению цен с остальными продавцами, работающими в Крыму.
Новости на эту тему: Путин назвал численность группировки в зоне СВО, БПЛА ВС РФ охраняют коридор в Крым. Новости СВО
Больше новостей дня представлено в обзоре О чём договорились США и Иран: две версии одного соглашения. Хроника событий на 15:00 12 июня
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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