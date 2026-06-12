https://ukraina.ru/20260612/vlasti-kryma-obeschayut-snizit-tseny-na-azs-1080152032.html

Власти Крыма обещают снизить цены на АЗС

Власти Крыма обещают снизить цены на АЗС - 12.06.2026 Украина.ру

Власти Крыма обещают снизить цены на АЗС

В Крыму снизят стоимость топлива, пообещал глава республики Сергей Аксёнов. Об этом сообщает 12 июня телеграм-канал Украина.ру

2026-06-12T18:12

2026-06-12T18:12

2026-06-12T18:12

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Достигнута договорённость с руководством компаний АТАН и ТЭС о снижении стоимости топлива на АЗС данных сетей. Начиная с 00:00 13 июня устанавливается цена:🟦 на дизельное топливо – 85 рублей за литр;🟦 на бензин марки АИ-92 – 79 рублей за литр;🟦 на бензин марки АИ-95 – 86 рублей за литр. По словам Аксёнова, ведётся работа по снижению цен с остальными продавцами, работающими в Крыму.Новости на эту тему: Путин назвал численность группировки в зоне СВО, БПЛА ВС РФ охраняют коридор в Крым. Новости СВОБольше новостей дня представлено в обзоре О чём договорились США и Иран: две версии одного соглашения. Хроника событий на 15:00 12 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, крым, россия, сергей аксенов, украина.ру, топливо, бензин, цены