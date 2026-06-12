Власти Крыма обещают снизить цены на АЗС
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
В Крыму снизят стоимость топлива, пообещал глава республики Сергей Аксёнов. Об этом сообщает 12 июня телеграм-канал Украина.ру
Достигнута договорённость с руководством компаний АТАН и ТЭС о снижении стоимости топлива на АЗС данных сетей. Начиная с 00:00 13 июня устанавливается цена:
🟦 на дизельное топливо – 85 рублей за литр;
🟦 на бензин марки АИ-92 – 79 рублей за литр;
🟦 на бензин марки АИ-95 – 86 рублей за литр.
По словам Аксёнова, ведётся работа по снижению цен с остальными продавцами, работающими в Крыму.
🟦 на бензин марки АИ-92 – 79 рублей за литр;
🟦 на бензин марки АИ-95 – 86 рублей за литр.
По словам Аксёнова, ведётся работа по снижению цен с остальными продавцами, работающими в Крыму.
Больше новостей дня представлено в обзоре О чём договорились США и Иран: две версии одного соглашения. Хроника событий на 15:00 12 июня
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