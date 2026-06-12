Главком НАТО не верит в нападение России, США и Иран согласовали мирное соглашение. Главные новости - 12.06.2026 Украина.ру
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Главком НАТО не верит в нападение России, США и Иран согласовали мирное соглашение. Главные новости
Главком НАТО не верит в нападение России, США и Иран согласовали мирное соглашение. Главные новости - 12.06.2026 Украина.ру
Главком НАТО не верит в нападение России, США и Иран согласовали мирное соглашение. Главные новости
Главком НАТО признал, что Россия не ищет войны. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 12 июня написал Телеграм-канал Украина.ру
2026-06-12T21:29
2026-06-12T21:29
новости
сша
иран
россия
урсула фон дер ляйен
владимир путин
марко рубио
нато
ес
financial times
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Американское командование окатило ледяной водой европейских союзников, бьющихся в истерике из-за мифической "российской угрозы". Главком силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич прямым текстом заявил через Financial Times: Москва не заинтересована в вооруженном конфликте с альянсом.К другим новостям:🟥 Полиция в столице Демократической Республики Конго с применением оружия подавала массовую акцию протеста около парламента. Граждане выразили недовольство референдумом об изменении конституции в пользу продления правления действующего президента Феликса Чисекеди;🟦 ЕС 15 июня официально начнет переговоры по существу о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен;🟦 Президент России Владимир Путин наградил орденом Пирогова коллектив Шебекинской центральной районной больницы;🟦 Вашингтон настроен на содействие мирному урегулированию конфликта на Украине и выстраивание более конструктивных отношений с Москвой, говорится в тексте поздравления главы Госдепа США Марко Рубио по случаю Дня России;🟦 США и Иран согласовали окончательный вариант текста мирного соглашения, заявил премьер-министр Пакистана;🟦 Соглашение США и Ирана касается открытия Ормузского пролива, снятия морской блокады и перемещения обогащенного урана в Штаты. Переговоры близки к финишной прямой, пишет Reuters со ссылкой на источники.По информации чиновника Белого дома, проект соглашения соответствует основным целям США. Иран обязуется не разрабатывать ядерное оружие, в случае соблюдения условий получит экономическое вознаграждение;🟦 Исключение русского языка исключить из списка языков, подлежащих защите на Украине по Европейской хартии - это "неонацизм в действии", заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее в новостях: На Украине вывели русский язык из-под защиты Европейской хартииТакже сообщалось, что Россия может напасть на НАТО в "ближайшем будущем", уверены в ШвецииАктуальное интервью: Леонид Решетников: Если война на Украине затянется еще на два года, конфликт с Западом станет неизбежнымВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, иран, россия, урсула фон дер ляйен, владимир путин, марко рубио, нато, ес, financial times, украина, русский язык, русскоязычные, украинский неонацизм, восточная европа, восточное партнерство, евроинтеграция
Новости, США, Иран, Россия, Урсула фон дер Ляйен, Владимир Путин, Марко Рубио, НАТО, ЕС, Financial Times, Украина, Русский язык, русскоязычные, украинский неонацизм, Восточная Европа, Восточное партнерство, евроинтеграция

Главком НАТО не верит в нападение России, США и Иран согласовали мирное соглашение. Главные новости

21:29 12.06.2026
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСовет Россия - НАТО в Брюсселе
Совет Россия - НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Главком НАТО признал, что Россия не ищет войны. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 12 июня написал Телеграм-канал Украина.ру
Американское командование окатило ледяной водой европейских союзников, бьющихся в истерике из-за мифической "российской угрозы". Главком силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич прямым текстом заявил через Financial Times: Москва не заинтересована в вооруженном конфликте с альянсом.

К другим новостям:

🟥 Полиция в столице Демократической Республики Конго с применением оружия подавала массовую акцию протеста около парламента. Граждане выразили недовольство референдумом об изменении конституции в пользу продления правления действующего президента Феликса Чисекеди;
🟦 ЕС 15 июня официально начнет переговоры по существу о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен;

🟦 Президент России Владимир Путин наградил орденом Пирогова коллектив Шебекинской центральной районной больницы;

🟦 Вашингтон настроен на содействие мирному урегулированию конфликта на Украине и выстраивание более конструктивных отношений с Москвой, говорится в тексте поздравления главы Госдепа США Марко Рубио по случаю Дня России;

🟦 США и Иран согласовали окончательный вариант текста мирного соглашения, заявил премьер-министр Пакистана;
🟦 Соглашение США и Ирана касается открытия Ормузского пролива, снятия морской блокады и перемещения обогащенного урана в Штаты. Переговоры близки к финишной прямой, пишет Reuters со ссылкой на источники.

По информации чиновника Белого дома, проект соглашения соответствует основным целям США. Иран обязуется не разрабатывать ядерное оружие, в случае соблюдения условий получит экономическое вознаграждение;
🟦 Исключение русского языка исключить из списка языков, подлежащих защите на Украине по Европейской хартии - это "неонацизм в действии", заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее в новостях: На Украине вывели русский язык из-под защиты Европейской хартии
Также сообщалось, что Россия может напасть на НАТО в "ближайшем будущем", уверены в Швеции
Актуальное интервью: Леонид Решетников: Если война на Украине затянется еще на два года, конфликт с Западом станет неизбежным
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