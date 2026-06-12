https://ukraina.ru/20260612/glavkom-nato-ne-verit-v-napadenie-rossii-ssha-i-iran-soglasovali-mirnoe-soglashenie-glavnye-novosti--1080155940.html

Главком НАТО не верит в нападение России, США и Иран согласовали мирное соглашение. Главные новости

Главком НАТО не верит в нападение России, США и Иран согласовали мирное соглашение. Главные новости - 12.06.2026 Украина.ру

Главком НАТО не верит в нападение России, США и Иран согласовали мирное соглашение. Главные новости

Главком НАТО признал, что Россия не ищет войны. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 12 июня написал Телеграм-канал Украина.ру

2026-06-12T21:29

2026-06-12T21:29

2026-06-12T21:29

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Американское командование окатило ледяной водой европейских союзников, бьющихся в истерике из-за мифической "российской угрозы". Главком силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич прямым текстом заявил через Financial Times: Москва не заинтересована в вооруженном конфликте с альянсом.К другим новостям:🟥 Полиция в столице Демократической Республики Конго с применением оружия подавала массовую акцию протеста около парламента. Граждане выразили недовольство референдумом об изменении конституции в пользу продления правления действующего президента Феликса Чисекеди;🟦 ЕС 15 июня официально начнет переговоры по существу о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен;🟦 Президент России Владимир Путин наградил орденом Пирогова коллектив Шебекинской центральной районной больницы;🟦 Вашингтон настроен на содействие мирному урегулированию конфликта на Украине и выстраивание более конструктивных отношений с Москвой, говорится в тексте поздравления главы Госдепа США Марко Рубио по случаю Дня России;🟦 США и Иран согласовали окончательный вариант текста мирного соглашения, заявил премьер-министр Пакистана;🟦 Соглашение США и Ирана касается открытия Ормузского пролива, снятия морской блокады и перемещения обогащенного урана в Штаты. Переговоры близки к финишной прямой, пишет Reuters со ссылкой на источники.По информации чиновника Белого дома, проект соглашения соответствует основным целям США. Иран обязуется не разрабатывать ядерное оружие, в случае соблюдения условий получит экономическое вознаграждение;🟦 Исключение русского языка исключить из списка языков, подлежащих защите на Украине по Европейской хартии - это "неонацизм в действии", заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее в новостях: На Украине вывели русский язык из-под защиты Европейской хартииТакже сообщалось, что Россия может напасть на НАТО в "ближайшем будущем", уверены в ШвецииАктуальное интервью: Леонид Решетников: Если война на Украине затянется еще на два года, конфликт с Западом станет неизбежнымВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, сша, иран, россия, урсула фон дер ляйен, владимир путин, марко рубио, нато, ес, financial times, украина, русский язык, русскоязычные, украинский неонацизм, восточная европа, восточное партнерство, евроинтеграция