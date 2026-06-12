Главком НАТО не верит в нападение России, США и Иран согласовали мирное соглашение. Главные новости
Главком НАТО признал, что Россия не ищет войны. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 12 июня написал Телеграм-канал Украина.ру
Американское командование окатило ледяной водой европейских союзников, бьющихся в истерике из-за мифической "российской угрозы". Главком силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич прямым текстом заявил через Financial Times: Москва не заинтересована в вооруженном конфликте с альянсом.
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🟥 Полиция в столице Демократической Республики Конго с применением оружия подавала массовую акцию протеста около парламента. Граждане выразили недовольство референдумом об изменении конституции в пользу продления правления действующего президента Феликса Чисекеди;
К другим новостям:
🟥 Полиция в столице Демократической Республики Конго с применением оружия подавала массовую акцию протеста около парламента. Граждане выразили недовольство референдумом об изменении конституции в пользу продления правления действующего президента Феликса Чисекеди;
🟦 ЕС 15 июня официально начнет переговоры по существу о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен;
🟦 Президент России Владимир Путин наградил орденом Пирогова коллектив Шебекинской центральной районной больницы;
🟦 Вашингтон настроен на содействие мирному урегулированию конфликта на Украине и выстраивание более конструктивных отношений с Москвой, говорится в тексте поздравления главы Госдепа США Марко Рубио по случаю Дня России;
🟦 США и Иран согласовали окончательный вариант текста мирного соглашения, заявил премьер-министр Пакистана;
🟦 Президент России Владимир Путин наградил орденом Пирогова коллектив Шебекинской центральной районной больницы;
🟦 Вашингтон настроен на содействие мирному урегулированию конфликта на Украине и выстраивание более конструктивных отношений с Москвой, говорится в тексте поздравления главы Госдепа США Марко Рубио по случаю Дня России;
🟦 США и Иран согласовали окончательный вариант текста мирного соглашения, заявил премьер-министр Пакистана;
🟦 Соглашение США и Ирана касается открытия Ормузского пролива, снятия морской блокады и перемещения обогащенного урана в Штаты. Переговоры близки к финишной прямой, пишет Reuters со ссылкой на источники.
По информации чиновника Белого дома, проект соглашения соответствует основным целям США. Иран обязуется не разрабатывать ядерное оружие, в случае соблюдения условий получит экономическое вознаграждение;
По информации чиновника Белого дома, проект соглашения соответствует основным целям США. Иран обязуется не разрабатывать ядерное оружие, в случае соблюдения условий получит экономическое вознаграждение;
🟦 Исключение русского языка исключить из списка языков, подлежащих защите на Украине по Европейской хартии - это "неонацизм в действии", заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее в новостях: На Украине вывели русский язык из-под защиты Европейской хартии
Также сообщалось, что Россия может напасть на НАТО в "ближайшем будущем", уверены в Швеции
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