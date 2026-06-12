Россия анонсировала удар "Орешником" по Украине, экс-главу МГБ ДНР пытались убить. Новости СВО - 12.06.2026 Украина.ру
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Россия анонсировала удар "Орешником" по Украине, экс-главу МГБ ДНР пытались убить. Новости СВО
Россия анонсировала удар "Орешником" по Украине, экс-главу МГБ ДНР пытались убить. Новости СВО - 12.06.2026 Украина.ру
Россия анонсировала удар "Орешником" по Украине, экс-главу МГБ ДНР пытались убить. Новости СВО
Попытка убить экс-главу МГБ ДНР полковника Андрея Пинчука провалилась. Об этом сообщает 12 июня телеграм-канал Украина.ру
2026-06-12T18:46
2026-06-12T18:46
спецоперация
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Президент РФ Владимир Путин своим указом установил штатную численность Вооружённых сил РФ в количестве 2 млн 399 тысяч человек, в том числе 1 млн 510 тысяч военнослужащих.Другие новости к этому часу:🟥 Совершено покушение на полковника Андрея Пинчука. По информации Царьграда, была попытка покушения на доктора политических наук, первого главу МГБ ДНР полковника Андрея Пинчука. Взрывное устройство было начинено поражающими элементами. Сам взрыв был очень сильный. Полковник чудом остался жив. К счастью, семья в тот момент была в другом месте и не пострадала;🟥 Россия официально уведомила США про планируемый удар "Орешником" по Украине в период с 11 по 14 июня, сообщают украинские СМИ. Владимир Зеленский в своём обращении настоятельно рекомендовал украинцам прислушиваться к сигналам тревог;🟥 Тепловая аномалия зафиксирована сегодня на площадке арсенала в районе города Черкассы;🟥 В Зеленодольске Днепропетровской области прогремела серия взрывов. Вероятнее всего, "Герани" ударили по расположенной в городе ТЭЦ;🟥 Подразделения 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ несут существенные потери в районе села Уды в Харьковской области. Большинство уничтоженных там украинских националистов являлись "долгожителями ВСУ", которые принимали участие в "курской авантюре" - РИА Новости;🟥 На территории Пензенской области отменен режим "Беспилотная опасность", сообщил губернатор Олег Мельниченко.Актуальное интервью: Владислав Угольный: Когда ВСУ выбьют из Костантиновки, группировка "Центр" перейдет в большое наступлениеВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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спецоперация, сво, новости сво россия, новости сво сейчас, дзен новости сво, днр, терроризм, покушение, россия, донецкая народная республика, украина, андрей пинчук, владимир путин, владимир зеленский, украина.ру, всу, потери всу, харьковская область, донбасс
Спецоперация, СВО, новости СВО Россия, новости СВО сейчас, дзен новости СВО, ДНР, терроризм, покушение, Россия, Донецкая Народная Республика, Украина, Андрей Пинчук, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Украина.ру, ВСУ, потери ВСУ, Харьковская область, Донбасс

Россия анонсировала удар "Орешником" по Украине, экс-главу МГБ ДНР пытались убить. Новости СВО

18:46 12.06.2026
 
© Фото : сгенерировано ИИ
- РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© Фото : сгенерировано ИИ
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Попытка убить экс-главу МГБ ДНР полковника Андрея Пинчука провалилась. Об этом сообщает 12 июня телеграм-канал Украина.ру
Президент РФ Владимир Путин своим указом установил штатную численность Вооружённых сил РФ в количестве 2 млн 399 тысяч человек, в том числе 1 млн 510 тысяч военнослужащих.
Другие новости к этому часу:
🟥 Совершено покушение на полковника Андрея Пинчука. По информации Царьграда, была попытка покушения на доктора политических наук, первого главу МГБ ДНР полковника Андрея Пинчука. Взрывное устройство было начинено поражающими элементами. Сам взрыв был очень сильный. Полковник чудом остался жив. К счастью, семья в тот момент была в другом месте и не пострадала;
🟥 Россия официально уведомила США про планируемый удар "Орешником" по Украине в период с 11 по 14 июня, сообщают украинские СМИ. Владимир Зеленский в своём обращении настоятельно рекомендовал украинцам прислушиваться к сигналам тревог;
🟥 Тепловая аномалия зафиксирована сегодня на площадке арсенала в районе города Черкассы;
🟥 В Зеленодольске Днепропетровской области прогремела серия взрывов.
Вероятнее всего, "Герани" ударили по расположенной в городе ТЭЦ;
🟥 Подразделения 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ несут существенные потери в районе села Уды в Харьковской области. Большинство уничтоженных там украинских националистов являлись "долгожителями ВСУ", которые принимали участие в "курской авантюре" - РИА Новости;
🟥 На территории Пензенской области отменен режим "Беспилотная опасность", сообщил губернатор Олег Мельниченко.
Актуальное интервью: Владислав Угольный: Когда ВСУ выбьют из Костантиновки, группировка "Центр" перейдет в большое наступление
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