https://ukraina.ru/20260612/12-iyunya-2026-goda-vecherniy-efir-1080153461.html

12 июня 2026 года, вечерний эфир

12 июня 2026 года, вечерний эфир - 12.06.2026 Украина.ру

12 июня 2026 года, вечерний эфир

12 июня 2026 года, вечерний эфирСегодня в эфире:* Фронтовые сводки. Гость: Фёдор Громов - военный корреспондент издания Украина.ру* Важный разговор. Жизнь... Украина.ру, 12.06.2026

2026-06-12T18:55

2026-06-12T18:55

2026-06-12T18:55

запорожская область

федор громов

украина.ру

народный фронт

новороссия сегодня

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12 июня 2026 года, вечерний эфирСегодня в эфире:* Фронтовые сводки. Гость: Фёдор Громов - военный корреспондент издания Украина.ру* Важный разговор. Жизнь прифронтовой Запорожской области, помощь бойцам. Гость: Светлана Корнейчук – представитель Народного фронта в Запорожской области* Тема дня Новороссии. О творчестве, "имперском авангарде" и Родине. Гость: Алексей Беляев-Гинтовт – художник и общественно-политический деятель

запорожская область

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2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

запорожская область, федор громов, украина.ру, народный фронт, новороссия сегодня, видео