12 июня 2026 года, вечерний эфир
12 июня 2026 года, вечерний эфир
Сегодня в эфире:
* Фронтовые сводки. Гость: Фёдор Громов - военный корреспондент издания Украина.ру
* Важный разговор. Жизнь прифронтовой Запорожской области, помощь бойцам. Гость: Светлана Корнейчук – представитель Народного фронта в Запорожской области
* Тема дня Новороссии. О творчестве, "имперском авангарде" и Родине. Гость: Алексей Беляев-Гинтовт – художник и общественно-политический деятель
Сегодня в эфире:
* Фронтовые сводки. Гость: Фёдор Громов - военный корреспондент издания Украина.ру
* Важный разговор. Жизнь прифронтовой Запорожской области, помощь бойцам. Гость: Светлана Корнейчук – представитель Народного фронта в Запорожской области
* Тема дня Новороссии. О творчестве, "имперском авангарде" и Родине. Гость: Алексей Беляев-Гинтовт – художник и общественно-политический деятель
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