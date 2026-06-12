12 июня 2026 года, вечерний эфир - 12.06.2026 Украина.ру
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12 июня 2026 года, вечерний эфир
12 июня 2026 года, вечерний эфир - 12.06.2026 Украина.ру
12 июня 2026 года, вечерний эфир
12 июня 2026 года, вечерний эфирСегодня в эфире:* Фронтовые сводки. Гость: Фёдор Громов - военный корреспондент издания Украина.ру* Важный разговор. Жизнь... Украина.ру, 12.06.2026
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запорожская область
федор громов
украина.ру
народный фронт
новороссия сегодня
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12 июня 2026 года, вечерний эфирСегодня в эфире:* Фронтовые сводки. Гость: Фёдор Громов - военный корреспондент издания Украина.ру* Важный разговор. Жизнь прифронтовой Запорожской области, помощь бойцам. Гость: Светлана Корнейчук – представитель Народного фронта в Запорожской области* Тема дня Новороссии. О творчестве, "имперском авангарде" и Родине. Гость: Алексей Беляев-Гинтовт – художник и общественно-политический деятель
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запорожская область, федор громов, украина.ру, народный фронт, новороссия сегодня, видео
Запорожская область, Федор Громов, Украина.ру, Народный фронт, Новороссия сегодня

12 июня 2026 года, вечерний эфир

18:55 12.06.2026
 
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12 июня 2026 года, вечерний эфир

Сегодня в эфире:

* Фронтовые сводки. Гость: Фёдор Громов - военный корреспондент издания Украина.ру

* Важный разговор. Жизнь прифронтовой Запорожской области, помощь бойцам. Гость: Светлана Корнейчук – представитель Народного фронта в Запорожской области

* Тема дня Новороссии. О творчестве, "имперском авангарде" и Родине. Гость: Алексей Беляев-Гинтовт – художник и общественно-политический деятель
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