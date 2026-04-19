Алексей Фененко: Россия может ударить по малым странам НАТО, чтобы предупредить Париж и Лондон

2026-04-19T06:30

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Фененко.Минобороны РФ опубликовало адреса европейских компаний, производящих дроны для Украины. Заместитель Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал их потенциальными целями для российской армии.- Алексей Валериевич, какой сигнал в связи с этим получили западные союзники киевского режима?- Европейские союзники Киева получили достаточно слабый сигнал. Россия за эти четыре года, к сожалению, много раз заявляла о жестких ответных мерах, но обычно это не реализовывала. А европейцы считают, что и на этот раз все ограничится исключительно словами. Больше всего на них произвели впечатления события в Курской области. Они увидели, что можно вести ограниченную войну на территории ядерной державы исключительно конвенциональными вооружениями. Мы плохо понимаем логику европейцев и американцев. Они считают, что если мы до сих пор не уничтожили Киев, то по Европе точно не решимся ударить.- Какая внешнеполитическая конфигурация должна сложиться, чтобы такой удар состоялся?- Удар по чему? Это ведь очень важный вопрос. Демонстративный удар по производствам в прибалтийских странах, не затрагивая остальную Европу, это одно. Или удар по Румынии, который не затрагивает Западную Европу. Или удар по территории Чехии или Польше это уже более серьезная по градации угроза. Далее уже центры в Западной Европе. Но мы должны помнить, что у Британии и Франции есть свое ядерное оружие и ракетные системы, которые способны поражать цели на территории нашей страны.Отдельный сценарий - удар по производствам в малых странах Западной и Северной Европы вроде Дании или Нидерландов. Это уже не Восточная Европа, а "старые" участники НАТО и ЕС. Это был бы уже предупредительный шаг по отношению к Британии и Франции, хотя и не прямой удар по их территории. Здесь реакция Парижа и Лондона может быть непредсказуемой - вплоть до военного ответа.- Согласитесь ли вы с тем, что европейцы сейчас на фоне событий на Ближнем Востоке формируют оборонительный альянс, который станет альтернативой НАТО?- Разговоры о таком альянсе идут с 1992 года. Ничего нового в этом нет. В мае 92-го страны европейского сообщества и создававшегося Евросоюза приняли знаменитую Петерсбергскую декларацию. Там они заявили о намерении создать на основе Брюссельского пакта (ЗЕС) военный альянс, который будет заниматься миротворческими и гуманитарными миссиями в дополнение к НАТО. Почему это не произошло? Здесь были задействованы две причины.Первая – США были заинтересованы в сохранении НАТО и в любом кризисе работали на сохранение Альянса. Второе, самим европейцам было выгодно действовать под американским зонтиком, не неся большие военные расходы. Трамп интересен тем, что он нарушил эту сделку. Он потребовал от европейцев увеличение расходов на НАТО. Естественно, европейцы заговорили о том, что за такие деньги мы и сами себе прекрасную армию создадим. Зачем нам американцы, которые требуют от нас 5% бюджета на военные нужды?До этого кризисов в НАТО было много. Но это были или кризисы между членами НАТО, или это было недовольство европейцев США. Но теперь мы видим новый кризис, когда уже США не считают сохранение НАТО императивом для себя.Европейцы будут пытаться создать оборонный блок, но такой блок будет обязательно означать возрождение военной мощи Германии. Это полное снятие с Германии ограничений на ее суверенитет по Московскому договору 90-го года и превращение Германии в полноценную военную державу.- В самой Европе может возникнуть оппозиция такой тенденции, например, в лице Франции?- Конечно. С 2010 года существует франко-британский союзный договор – Ланкастерский пакт. Его никто не денонсировал, несмотря на "Брексит". И не далее как 11 ноября 2024 года лидеры Франции и Британии праздновали в Париже окончание Первой мировой войны. Немцев туда не позвали; им не продемонстрировали, что мы все вместе Европа. Зато они заявили, что они новая Антанта, готовая действовать в своих интересах. Так что задел для этого тоже имеется.Если американцы уйдут из Европы, то тогда у европейцев останется два варианта. Первый – или они создают континентальный военный блок - Германия, Франция, Италия, страны Бенилюкс. Он, кстати, может для нас снова быть опасным. Или второй вариант. Они раскалываются на франко-британский блок и Германию с ее союзниками.- Как Россия может ответить на формирование таких военно-политических союзов?- Вся наша политика с 1945 года, с конца Второй мировой войны, строилась на том, чтобы не допустить создания в Европе сухопутной армии, сопоставимой по мощи с нами. Теперь впервые такая сухопутная армия появиться может. Это поставит Россию перед очень сложной ситуацией.- Роль Украины, конечно, в таком антироссийском союзе, очевидно, будет одной из ведущих, учитывая боевой опыт украинской армии?- Давайте вспомним, что Украина — это изначально германский, а не американский проект. У его истоков стояла Австро-Венгрия. Вспомните Первую мировую войну. Именно под эгидой Германии была впервые провозглашена независимая Украина с режимом гетмана Скоропадского. Поэтому они считают, что Украина — это гарант невосстановления Советского Союза, который отбросит Россию к границам 17 века.Естественно, они будут прикладывать все силы, чтобы сохранить свой буфер против России.- Тем временем Молдавия объявила персонами нон-грата командование Оперативной группы российских войск в Приднестровье (ОГРВ). Почему это произошло именно сейчас?- Уже давно на Западе обсуждается проект воздействия на Приднестровье. Сможет ли Россия защитить Приднестровье, если Молдавия и Украина одновременно нанесут удар? Как мы будем пробивать сухопутный коридор к Приднестровью? Это действительно серьезная и опасная проблема.- Поговорим о ситуации на Ближнем Востоке. Некоторые эксперты начинают сомневаться в душевном здоровье Дональда Трампа на фоне его много численных противоречивых заявлений и неоднозначного решения по поводу начала военных действий в регионе. Другие наоборот склонны видеть в его поступках скрытый план, который позволил нефтяным компаниям США заработать на росте цен и котировок их акций. Чего добивается Трамп в конфликте с Ираном?- Для американцев главное - это уничтожение атомной энергетики Ирана. Американцы еще в 1993 году провозгласили, что у них есть право принудительно разоружать любое опасное для них государство. А в идеале поставить под международный, то есть, читай, американский контроль и весь ядерный топливный цикл. Поэтому им нужны прецеденты. Первым прецедентом было мирное разоружение ЮАР. Затем мирное ограничение под давлением ядерной программы Алжира.Затем разрабатывали операцию по совместному управлению ядерным арсеналом Пакистана. Теперь дошла очередь до Ирана. Это уже новый прецедент с силовым путем уничтожения атомной энергетики суверенного государства. Это пересмотр фундаментальной четвертой статьи договора о нераспространении ядерного оружия, где говорится, что все неядерные страны имеют право на атомную энергетику. Вот в чем подоплека иранского кризиса.- Достижима ли эта цель, учитывая ожесточенное сопротивление Исламской республики?- Почему нет? Они ее уже в каком-то смысле достигли. Исламская республика сопротивляться может, но значительная часть ядерных объектов выведена из строя. А восстановить их не так просто. Атомная энергетика — это непрерывный цикл. Если у вас нет производства тяжелой воды, например, то вся ваша атомная программа под сомнением. Построить новый завод по производству тяжелой воды и найти поставщиков технологий не так-то просто, как часто многим кажется.Иран уже соглашается пойти на уступки по ограничению своей ядерной программы. То есть возникает прецедент, при котором США силовым путем вынуждают страну ограничить ее ядерную энергетику.И в чем тут душевное нездоровье Трампа? Наоборот, он действует логично и последовательно. Впервые Штаты выдвинули такой ультиматум Ирану в сентябре 2004 года: или Иран сворачивает обогащение урана, или мы будем бомбить иранские объекты. Что США и сделали за последний год.

Денис Рудометов

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

