https://ukraina.ru/20260612/vozdushnaya-trevoga-v-sevastopole-i-kieve-novosti-svo-1080158072.html

Воздушная тревога в Севастополе и Киеве. Новости СВО

Воздушная тревога в Севастополе и Киеве. Новости СВО - 12.06.2026 Украина.ру

Воздушная тревога в Севастополе и Киеве. Новости СВО

БПЛА ВСУ снова пытаются прорвать противовоздушную оборону города-героя Севастополя. Об этом сообщает 12 июня телеграм-канал Украина.ру

2026-06-12T22:33

2026-06-12T22:33

2026-06-12T22:33

спецоперация

сво

сводка сво

новости сво россия

новости сво сейчас

дзен новости сво

севастополь

киев

россия

алексей кулемзин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102193/87/1021938777_0:126:2409:1481_1920x0_80_0_0_ef5c3993c1a1dd2bd08d4d25a594dc29.jpg

Минобороны России сообщило, что в период с 8.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 185 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Новгородской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Азовского моря. Другие новости на эту тему:🟥 Воздушная тревога объявлена в Севастополе, сообщает губернатор;🟥 Объявлена беспилотная опасность на территории Ростовской области - РСЧС;🟥 Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также в Киевской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской и Харьковской областях;🟥 Днем в пятницу над территорией Новгородской области сбит один БПЛА, сообщил губернатор региона Александр Дронов;🟥 В части районов Белгорода произошло отключение электричества. Местные жители сообщают, что перед отключением свет несколько раз мигал в квартирах, после чего пропал. На данный момент причина случившегося неизвестна;🟦 Отбой ракетной опасности в Хомутовском районе Курской области;🟦 Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах "Внуково", "Шереметьево" и "Домодедово", а также в аэропорту Тамбова - Росавиация.🟦 Добровольческое подразделение "БАРС ДНР" проводит набор на контрактную службу, сообщает мэр Донецка Алексей Кулемзин.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Путин вручил награды героям, США и Иран на пороге сделки: итоги 12 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

севастополь

киев

россия

днр

крым

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

спецоперация, сво, сводка сво, новости сво россия, новости сво сейчас, дзен новости сво, севастополь, киев, россия, алексей кулемзин, украина.ру, вооруженные силы украины, внуково, днр, крым, украина, бпла сегодня, атака бпла, пво