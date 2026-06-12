https://ukraina.ru/20260612/na-ukraine-vyveli-russkiy-yazyk-iz-pod-zaschity-evropeyskoy-khartii-1080156518.html

На Украине вывели русский язык из-под защиты Европейской хартии

На Украине вывели русский язык из-под защиты Европейской хартии - 12.06.2026 Украина.ру

На Украине вывели русский язык из-под защиты Европейской хартии

Владимир Зеленский подписал закон, исключающий русский язык из-под защиты Европейской хартии. Об этом сообщает 12 июня телеграм-канал Украина.ру

2026-06-12T21:18

2026-06-12T21:18

2026-06-12T21:18

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Подписанный закон №4699-IX обновляет украинский перечень языков, подпадающих под действие Европейской хартии региональных или миноритарных языков.Русский язык из этого перечня исключён. При этом действие Хартии сохраняется для ряда других языков, включая белорусский, болгарский, гагаузский, крымскотатарский, польский, румынский, венгерский, чешский, идиш, ромский, урумский, румейский, караимский и крымчакский."Путь в Европу выглядит именно так: ущемлять права миллионов собственных граждан, чтобы выслужиться перед хозяевами. Настоящие европейские ценности!", - констатировали авторы тг-канала.Больше новостей дня представлено в обзоре Путин вручил награды героям, США и Иран на пороге сделки: итоги 12 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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