Тимофей Борисов: Канцлер Мерц дарит Украине миллиарды евро, чтобы вывести экономику Германии из тупика - 21.04.2026 Украина.ру

Немцы поняли, что военное производство — это возможный выход из экономического тупика. В Германии начали производить беспилотники, и адреса этих предприятий в Мюнхене уже попали в известный список нашего Минобороны. Эти дроны они опробуют на Украине, внедрив прорывные решения с искусственным интеллектом.

2026-04-21T06:30

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, германист, обозреватель "Российской газеты" Тимофей Борисов.Канцлер Германии Фридрих Мерц намерен созвать Совет национальной безопасности на фоне угрозы нехватки топлива, включая авиакеросин. По прогнозам экспертов, Европа может столкнуться с дефицитом топлива в течение шести недель из-за ситуации на Ближнем Востоке. Ранее Германия и Украина согласовали оборонный пакет на 4 млрд евро, который включает средства на усиление ПВО и совместное производство дронов.- Тимофей, удастся ли локомотиву европейской экономики преодолеть топливный кризис?- Авиакеросина в Европе нет, при этом Мерц заявляет, что с топливом все в порядке. В действительности он послал министра экономики Катарину Райхе договариваться с авиаперевозчиками. Lufthansaотпраздновала свое столетие, при этом бастуют пилоты и технический состав компании бастуют. Вдобавок авиаперевозчик закрыл свою дочернюю компанию Cityline.Европейским авиакомпаниям приходится летать в обход, поскольку небо закрыто над Украиной, Белоруссией и Россией, а теперь еще и над Аравийским полуостровом, что вызывает дополнительные расходы авиакеросина. Китайские перевозчики получают конкурентные преимущества, потому что для них небо открыто, и они летят по более короткому пути.Решений у этой проблемы нет, потому что авиакеросин производится только из легких аравийских сортов нефти, а ливийская или венесуэльская нефть не подойдут.Нехватка ресурсов вызывает все больше проблем, как по цепочке. Повышаются цены на AdBlue (мочевина), без которой по экологическим нормам ни один грузовик не поедет, что неизбежно сказывается на стоимости перевозок и ценах в магазинах. Это сказывается на недовольстве граждан, которое выплескивается на улицы. И забастовки, которые происходят в Lufthansa, только начало.- Тем не менее The Wall Street Journal сообщает, что Германия стимулирует оружейное производство на промышленных предприятиях, в том числе производящих автомобили, помогая укреплять ВПК Израиля и снабжать оружием Украину.- Автомобильные предприятия испытывают огромные трудности в конкурентной борьбе. Поэтому надо переориентировать немецкую промышленность на производство той продукции, в которой конкуренции ей не будет. Это прежде всего вооружение. Там можно выставить высокую добавленную стоимость. Если вам нужны танки, то вам уже не важно, стоят они 9 млн евро или 12. Такую же ситуацию мы наблюдаем с ракетами Patriot. Их готовы сейчас покупать по любой цене, потому что запасы этих ракет расстреляли Израиль и монархии залива, защищаясь от атак Ирана.Поэтому немцы поняли, что военное производство — это возможный выход из экономического тупика. Немцы начали производить беспилотники, и адреса этих предприятий в Мюнхене уже попали в известный список нашего Минобороны. Это Rheinmetall, Quantum System и Helsing. Эти дроны они опробуют на Украине, внедрив прорывные решения с искусственным интеллектом.- Согласно опросам, уровень удовлетворенности работой правительства Мерца снизился с 34% в конце марта до 27%. Популярность "Альтернативы для Германии", наоборот, растет. Сохранит ли Мерц свой пост с таким рейтингом?- Ему ничего не угрожает до выборов, которые пройдут 20 сентября. По моим данным, АдГ опережает ХДС на 2%. Но важно то, что сейчас другая коалиционная партия, СДПГ, находится на дне. По результатам выборов в западных землях они продемонстрировали чуть ли не 4%. Их общефедеральный рейтинг 12%. Социал-демократам с этим надо что-то делать. Они превратились в филиал ХДС, не имея своей политики, и 20 сентября на выборах в восточных землях это проявится еще больше. В Sachsen-Anhalt АДГ может набрать и 40%, а может быть, даже больше.Тогда у канцлера Мерца начнутся серьезные проблемы. Они уже начинаются, потому что министр финансов Ларс Клингбайль напрямую конфликтует с Катариной Райхе из ХДС. Но пока до 20 сентября страх перед ростом популярности АдГ будет их скреплять.Тем временем мы видим, как канцлер Мерц подарил 4 млрд евро Украине и заявил, что надо срочно выделить 90 миллиардов евро на кредиты Киеву. За чей счет? Конечно, за счет немцев. То есть на пенсионную реформу и реформу здравоохранения у немецкого правительства денег нет, а на Украину есть. Естественно, все это отразится на рейтинге его партии.- В Болгарии, люди проголосовали как раз за партию евроскептиков, которая выступает против помощи Украине.- Но что сможет Румен Радев? Болгария — это беднейшая страна. Посмотрите, на более устойчивую Венгрию Евросоюз заблокировал для нее кредитный план на 16 млрд евро, после чего там проголосовали как надо. Болгария без финансовой подпитки ЕС загнется. Конечно, хорошо, что там к власти пришел евроскептик, но ему придется идти на компромисс. Болгария находится не в той политической весовой категории.Также на эту тему - Зеленский как катализатор проблем. Решение стать стратегическим партнёром Украины дорого обошлось Мерцу

