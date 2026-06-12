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Последствия отставки Каллас для Зеленского оценили в ЕС

Последствия отставки Каллас для Зеленского оценили в ЕС - 12.06.2026 Украина.ру

Последствия отставки Каллас для Зеленского оценили в ЕС

Возможная отставка главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас в рамках реорганизации дипломатической службы союза станет катастрофой для Владимира Зеленского. Такое мнение высказал в эфире своего YouTube-канала кипрский журналист Алекс Христофору, сообщает 12 июня РИА Новости

2026-06-12T22:08

2026-06-12T22:08

2026-06-12T22:08

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"Это катастрофа. Это просто полная, чертова катастрофа. Киев ей уже не спасти. Каллас нанесла такой ущерб дипломатии ЕС своей русофобией, что теперь Зеленскому срочно нужен новый защитник в Брюсселе, пока не поздно", — сказал Христофору.Брюссель ищет пути выхода из украинского конфликта, что невыгодно Киеву, однако мнения Зеленского вряд ли будут спрашивать, считает кипрский журналист."Просто невероятно: Кая настолько плохо справилась с работой, что теперь ее выгоняют всем ЕС. Не удивлюсь, если Зеленский будет следующим", — сыронизировал он.Издание отметило, что вчера газета Financial Times сообщила со ссылкой на высокопоставленных чиновников, что страны Евросоюза обдумывают полную реорганизацию дипломатической службы ЕС из-за недовольства работой Каллас.FT сооьщила, что рассматривается несколько вариантов. Один из них заключается в лишении Каллас полномочий и переходе органа под контроль Еврокомиссии и государств-членов. Второй — в ограничении автономии главы дипслужбы ЕС.Глава дипломатии ЕС неоднократно становилась предметом насмешек со стороны экспертов по всему миру из-за провокационных заявлений и исторически неточных комментариев.Испанская газета Pais писала, что Каллас стала частью худшего руководства в Брюсселе за последние десятилетия. Чиновница слишком зациклена на России и это влияет на ее позицию по другим вопросам, отмечало влиятельное испанское издание.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Путин вручил награды героям, США и Иран на пороге сделки: итоги 12 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, брюссель, киев, владимир зеленский, ес, financial times, еврокомиссия, дипломаты, дипломатические отношения