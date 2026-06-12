https://ukraina.ru/20260612/posledstviya-otstavki-kallas-dlya-zelenskogo-otsenili-v-es-1080157649.html
Последствия отставки Каллас для Зеленского оценили в ЕС
Последствия отставки Каллас для Зеленского оценили в ЕС - 12.06.2026 Украина.ру
Последствия отставки Каллас для Зеленского оценили в ЕС
Возможная отставка главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас в рамках реорганизации дипломатической службы союза станет катастрофой для Владимира Зеленского. Такое мнение высказал в эфире своего YouTube-канала кипрский журналист Алекс Христофору, сообщает 12 июня РИА Новости
2026-06-12T22:08
2026-06-12T22:08
2026-06-12T22:08
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"Это катастрофа. Это просто полная, чертова катастрофа. Киев ей уже не спасти. Каллас нанесла такой ущерб дипломатии ЕС своей русофобией, что теперь Зеленскому срочно нужен новый защитник в Брюсселе, пока не поздно", — сказал Христофору.Брюссель ищет пути выхода из украинского конфликта, что невыгодно Киеву, однако мнения Зеленского вряд ли будут спрашивать, считает кипрский журналист."Просто невероятно: Кая настолько плохо справилась с работой, что теперь ее выгоняют всем ЕС. Не удивлюсь, если Зеленский будет следующим", — сыронизировал он.Издание отметило, что вчера газета Financial Times сообщила со ссылкой на высокопоставленных чиновников, что страны Евросоюза обдумывают полную реорганизацию дипломатической службы ЕС из-за недовольства работой Каллас.FT сооьщила, что рассматривается несколько вариантов. Один из них заключается в лишении Каллас полномочий и переходе органа под контроль Еврокомиссии и государств-членов. Второй — в ограничении автономии главы дипслужбы ЕС.Глава дипломатии ЕС неоднократно становилась предметом насмешек со стороны экспертов по всему миру из-за провокационных заявлений и исторически неточных комментариев.Испанская газета Pais писала, что Каллас стала частью худшего руководства в Брюсселе за последние десятилетия. Чиновница слишком зациклена на России и это влияет на ее позицию по другим вопросам, отмечало влиятельное испанское издание.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Путин вручил награды героям, США и Иран на пороге сделки: итоги 12 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, брюссель, киев, владимир зеленский, ес, financial times, еврокомиссия, дипломаты, дипломатические отношения
Новости, Брюссель, Киев, Владимир Зеленский, ЕС, Financial Times, Еврокомиссия, дипломаты, дипломатические отношения
Последствия отставки Каллас для Зеленского оценили в ЕС
Возможная отставка главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас в рамках реорганизации дипломатической службы союза станет катастрофой для Владимира Зеленского. Такое мнение высказал в эфире своего YouTube-канала кипрский журналист Алекс Христофору, сообщает 12 июня РИА Новости
"Это катастрофа. Это просто полная, чертова катастрофа. Киев ей уже не спасти. Каллас нанесла такой ущерб дипломатии ЕС своей русофобией, что теперь Зеленскому срочно нужен новый защитник в Брюсселе, пока не поздно", — сказал Христофору.
Брюссель ищет пути выхода из украинского конфликта, что невыгодно Киеву, однако мнения Зеленского вряд ли будут спрашивать, считает кипрский журналист.
"Просто невероятно: Кая настолько плохо справилась с работой, что теперь ее выгоняют всем ЕС. Не удивлюсь, если Зеленский будет следующим", — сыронизировал он.
Издание отметило, что вчера газета Financial Times сообщила со ссылкой на высокопоставленных чиновников, что страны Евросоюза обдумывают полную реорганизацию дипломатической службы ЕС из-за недовольства работой Каллас.
FT сооьщила, что рассматривается несколько вариантов. Один из них заключается в лишении Каллас полномочий и переходе органа под контроль Еврокомиссии и государств-членов. Второй — в ограничении автономии главы дипслужбы ЕС.
Глава дипломатии ЕС неоднократно становилась предметом насмешек со стороны экспертов по всему миру из-за провокационных заявлений и исторически неточных комментариев.
Испанская газета Pais писала, что Каллас стала частью худшего руководства в Брюсселе за последние десятилетия. Чиновница слишком зациклена на России и это влияет на ее позицию по другим вопросам, отмечало влиятельное испанское издание.
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