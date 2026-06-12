Последствия отставки Каллас для Зеленского оценили в ЕС - 12.06.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260612/posledstviya-otstavki-kallas-dlya-zelenskogo-otsenili-v-es-1080157649.html
Последствия отставки Каллас для Зеленского оценили в ЕС
Последствия отставки Каллас для Зеленского оценили в ЕС - 12.06.2026 Украина.ру
Последствия отставки Каллас для Зеленского оценили в ЕС
Возможная отставка главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас в рамках реорганизации дипломатической службы союза станет катастрофой для Владимира Зеленского. Такое мнение высказал в эфире своего YouTube-канала кипрский журналист Алекс Христофору, сообщает 12 июня РИА Новости
2026-06-12T22:08
2026-06-12T22:08
новости
брюссель
киев
владимир зеленский
ес
financial times
еврокомиссия
дипломаты
дипломатические отношения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/1a/1052925136_0:0:1042:587_1920x0_80_0_0_f0a99b8f8ff81e8caa7694884267b477.jpg
"Это катастрофа. Это просто полная, чертова катастрофа. Киев ей уже не спасти. Каллас нанесла такой ущерб дипломатии ЕС своей русофобией, что теперь Зеленскому срочно нужен новый защитник в Брюсселе, пока не поздно", — сказал Христофору.Брюссель ищет пути выхода из украинского конфликта, что невыгодно Киеву, однако мнения Зеленского вряд ли будут спрашивать, считает кипрский журналист."Просто невероятно: Кая настолько плохо справилась с работой, что теперь ее выгоняют всем ЕС. Не удивлюсь, если Зеленский будет следующим", — сыронизировал он.Издание отметило, что вчера газета Financial Times сообщила со ссылкой на высокопоставленных чиновников, что страны Евросоюза обдумывают полную реорганизацию дипломатической службы ЕС из-за недовольства работой Каллас.FT сооьщила, что рассматривается несколько вариантов. Один из них заключается в лишении Каллас полномочий и переходе органа под контроль Еврокомиссии и государств-членов. Второй — в ограничении автономии главы дипслужбы ЕС.Глава дипломатии ЕС неоднократно становилась предметом насмешек со стороны экспертов по всему миру из-за провокационных заявлений и исторически неточных комментариев.Испанская газета Pais писала, что Каллас стала частью худшего руководства в Брюсселе за последние десятилетия. Чиновница слишком зациклена на России и это влияет на ее позицию по другим вопросам, отмечало влиятельное испанское издание.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Путин вручил награды героям, США и Иран на пороге сделки: итоги 12 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
брюссель
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/1a/1052925136_75:0:1002:695_1920x0_80_0_0_5f8c42cf01e1637de1d85772ad593499.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, брюссель, киев, владимир зеленский, ес, financial times, еврокомиссия, дипломаты, дипломатические отношения
Новости, Брюссель, Киев, Владимир Зеленский, ЕС, Financial Times, Еврокомиссия, дипломаты, дипломатические отношения

Последствия отставки Каллас для Зеленского оценили в ЕС

22:08 12.06.2026
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
ДзенTelegram
Возможная отставка главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас в рамках реорганизации дипломатической службы союза станет катастрофой для Владимира Зеленского. Такое мнение высказал в эфире своего YouTube-канала кипрский журналист Алекс Христофору, сообщает 12 июня РИА Новости
"Это катастрофа. Это просто полная, чертова катастрофа. Киев ей уже не спасти. Каллас нанесла такой ущерб дипломатии ЕС своей русофобией, что теперь Зеленскому срочно нужен новый защитник в Брюсселе, пока не поздно", — сказал Христофору.
Брюссель ищет пути выхода из украинского конфликта, что невыгодно Киеву, однако мнения Зеленского вряд ли будут спрашивать, считает кипрский журналист.
"Просто невероятно: Кая настолько плохо справилась с работой, что теперь ее выгоняют всем ЕС. Не удивлюсь, если Зеленский будет следующим", — сыронизировал он.
Издание отметило, что вчера газета Financial Times сообщила со ссылкой на высокопоставленных чиновников, что страны Евросоюза обдумывают полную реорганизацию дипломатической службы ЕС из-за недовольства работой Каллас.
FT сооьщила, что рассматривается несколько вариантов. Один из них заключается в лишении Каллас полномочий и переходе органа под контроль Еврокомиссии и государств-членов. Второй — в ограничении автономии главы дипслужбы ЕС.
Глава дипломатии ЕС неоднократно становилась предметом насмешек со стороны экспертов по всему миру из-за провокационных заявлений и исторически неточных комментариев.
Испанская газета Pais писала, что Каллас стала частью худшего руководства в Брюсселе за последние десятилетия. Чиновница слишком зациклена на России и это влияет на ее позицию по другим вопросам, отмечало влиятельное испанское издание.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Путин вручил награды героям, США и Иран на пороге сделки: итоги 12 июня
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиБрюссельКиевВладимир ЗеленскийЕСFinancial TimesЕврокомиссиядипломатыдипломатические отношения
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
22:08Последствия отставки Каллас для Зеленского оценили в ЕС
21:46Нацбанк Украины сжигает резервы, гривна продолжает падение
21:36Пинчук рассказал, как сегодня выжил при покушении
21:29Главком НАТО не верит в нападение России, США и Иран согласовали мирное соглашение. Главные новости
21:18На Украине вывели русский язык из-под защиты Европейской хартии
21:13ВС РФ освободили Роскошное и развивают наступление в районе Константиновки. Новости СВО
20:41США не спасут ЕС и Украину от газового голода
20:33Россия может напасть на НАТО в "ближайшем будущем", уверены в Швеции
20:08Запад выдвигает России заведомо неприемлемые требования - пресса Франции
20:00Путин вручил награды героям, США и Иран на пороге сделки: итоги 12 июня
19:57"Ракетная карта" Зеленского: блеф, который стоил Константиновки и разозлил Европу
19:43Нацразведка США рассказала про опасные патогены на Украине
19:25Украинских военнослужащих не могут похоронить законно
18:59Разведка США рассказала про биолаборатории на Украине
18:5512 июня 2026 года, вечерний эфир
18:53Трамп устроил интригу вокруг сделки с Ираном, МВФ даст Украине в долг. Главное к этому часу
18:46Россия анонсировала удар "Орешником" по Украине, экс-главу МГБ ДНР пытались убить. Новости СВО
18:18Три дня без Трампа: Евстафьев об Украине, Израиле и новой цене суверенитета
18:12Власти Крыма обещают снизить цены на АЗС
18:09Ким Чен Ын между Пекином и Москвой: как визит Си Цзиньпина перекроил военный треугольник Азии
Лента новостейМолния