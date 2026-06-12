Россия может напасть на НАТО в "ближайшем будущем", уверены в Швеции - 12.06.2026 Украина.ру
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Россия может напасть на НАТО в "ближайшем будущем", уверены в Швеции
Россия может напасть на НАТО в "ближайшем будущем", уверены в Швеции - 12.06.2026 Украина.ру
Россия может напасть на НАТО в "ближайшем будущем", уверены в Швеции
Комитет по обороне Швеции опубликовал на доклад с выводом о военном конфликте России со странами НАТО, который может начаться "относительно скоро". Об этом 12 июня сообщило агентство Bloomberg
2026-06-12T20:33
2026-06-12T20:33
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будет ли война с нато
война
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Военный конфликт в Стокгольме считают вероятным. К такому выводу пришли авторы доклада, который парламентская комиссия по обороне королевства представила в пятницу."Швеция видит вероятность того, что Россия может попытаться проверить сплоченность НАТО и ее приверженность взаимной обороне посредством какого-либо военного нападения в "относительно ближайшем будущем", - констатировало информагентство, изучившее доклад.В докладе парламентской комиссии по обороне говорится, что Россия обладает возможностью осуществить ограниченное вооруженное наступление за пределами Украины. По оценкам авторов доклада, важные элементы российских Вооруженных сил относительно мало пострадали от боевых действий.Составители доклада подчеркнули возможности ведения Россией гибридной войны, оценили её военно-воздушные и военно-морские силы, а также средства нанесения ударов на большие расстояния.В докладе шведской комиссии также отмечены изменения в отношениях государств Европы с США, характеризующиеся "непредсказуемостью, быстрыми переменами, прагматизмом, более жесткой риторикой и большей готовностью к одностороннему применению военной силы" при нынешней администрации США".Тем временем Запад выдвигает России заведомо неприемлемые требования - пресса ФранцииБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Путин вручил награды героям, США и Иран на пороге сделки: итоги 12 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, россия, швеция, нато, украина, владимир путин, bloomberg, украина.ру, будет ли война с нато, война, русофобия
Новости, Россия, Швеция, НАТО, Украина, Владимир Путин, bloomberg, Украина.ру, будет ли война с НАТО, война, Русофобия

Россия может напасть на НАТО в "ближайшем будущем", уверены в Швеции

20:33 12.06.2026
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Вооруженных сил Швеции
Военнослужащие Вооруженных сил Швеции - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости . Илья Питалев
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Комитет по обороне Швеции опубликовал на доклад с выводом о военном конфликте России со странами НАТО, который может начаться "относительно скоро". Об этом 12 июня сообщило агентство Bloomberg
Военный конфликт в Стокгольме считают вероятным. К такому выводу пришли авторы доклада, который парламентская комиссия по обороне королевства представила в пятницу.
"Швеция видит вероятность того, что Россия может попытаться проверить сплоченность НАТО и ее приверженность взаимной обороне посредством какого-либо военного нападения в "относительно ближайшем будущем", - констатировало информагентство, изучившее доклад.
В докладе парламентской комиссии по обороне говорится, что Россия обладает возможностью осуществить ограниченное вооруженное наступление за пределами Украины. По оценкам авторов доклада, важные элементы российских Вооруженных сил относительно мало пострадали от боевых действий.
Составители доклада подчеркнули возможности ведения Россией гибридной войны, оценили её военно-воздушные и военно-морские силы, а также средства нанесения ударов на большие расстояния.
В докладе шведской комиссии также отмечены изменения в отношениях государств Европы с США, характеризующиеся "непредсказуемостью, быстрыми переменами, прагматизмом, более жесткой риторикой и большей готовностью к одностороннему применению военной силы" при нынешней администрации США".
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