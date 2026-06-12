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Запад выдвигает России заведомо неприемлемые требования - пресса Франции

Запад выдвигает России заведомо неприемлемые требования - пресса Франции - 12.06.2026 Украина.ру

Запад выдвигает России заведомо неприемлемые требования - пресса Франции

Западноевропейские политики выдвигают России заведомо невыполнимые требования по украинской проблеме и ведут дело не к миру, но к продолжению конфликта. Об этом 11 июня сообщило французское издание Le Journal du Dimanche

2026-06-12T20:08

2026-06-12T20:08

2026-06-12T20:08

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Издание напомнило о лондонском слёте лидеров Германии, Франции и Братании с участием Владимира Зеленского. По итогам британское правительство опубликовало документ, который привлёк внимание французского журнала в контексте перспектив установления мира на Украине. "7 июня Эммануэль Макрон, Кир Стармер и Фридрих Мерц изложили свои условия мирного урегулирования в Украине. Требования, которые Москва не может принять", - констатировало издание. В попытке ответить на вопрос о том, действительно ли инициаторы этого плана разыгрывают дипломатическую карту или намеренно подпитывают конфликт, издание приходит к очевидной констатации - "Россия откажется, переговоры не состоятся, и Европа снова сможет заявить, что Владимир Путин не хочет мира"."И вот здесь поведение Европы начинает пугать. Она действует уже не как сила, направленная на установление мира, а как участник конфликта, который подливает масла в огонь", - считает автор публикации.По его мнению, "Европа" (которая отождествляется с ЕС и Британией) "ищет уже не выход, а веский повод продолжить столкновение".Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Путин вручил награды героям, США и Иран на пороге сделки: итоги 12 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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