Запад выдвигает России заведомо неприемлемые требования - пресса Франции - 12.06.2026 Украина.ру
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Запад выдвигает России заведомо неприемлемые требования - пресса Франции
Запад выдвигает России заведомо неприемлемые требования - пресса Франции - 12.06.2026 Украина.ру
Запад выдвигает России заведомо неприемлемые требования - пресса Франции
Западноевропейские политики выдвигают России заведомо невыполнимые требования по украинской проблеме и ведут дело не к миру, но к продолжению конфликта. Об этом 11 июня сообщило французское издание Le Journal du Dimanche
2026-06-12T20:08
2026-06-12T20:08
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Издание напомнило о лондонском слёте лидеров Германии, Франции и Братании с участием Владимира Зеленского. По итогам британское правительство опубликовало документ, который привлёк внимание французского журнала в контексте перспектив установления мира на Украине. "7 июня Эммануэль Макрон, Кир Стармер и Фридрих Мерц изложили свои условия мирного урегулирования в Украине. Требования, которые Москва не может принять", - констатировало издание. В попытке ответить на вопрос о том, действительно ли инициаторы этого плана разыгрывают дипломатическую карту или намеренно подпитывают конфликт, издание приходит к очевидной констатации - "Россия откажется, переговоры не состоятся, и Европа снова сможет заявить, что Владимир Путин не хочет мира"."И вот здесь поведение Европы начинает пугать. Она действует уже не как сила, направленная на установление мира, а как участник конфликта, который подливает масла в огонь", - считает автор публикации.По его мнению, "Европа" (которая отождествляется с ЕС и Британией) "ищет уже не выход, а веский повод продолжить столкновение".Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Путин вручил награды героям, США и Иран на пороге сделки: итоги 12 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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452
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, украина, франция, владимир путин, владимир зеленский, эммануэль макрон, ес, украина.ру, кир стармер, фридрих мерц, итоги переговоров, переговоры по украине 2026
Новости, Россия, Украина, Франция, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, ЕС, Украина.ру, Кир Стармер, Фридрих Мерц, итоги переговоров, Переговоры по Украине 2026

Запад выдвигает России заведомо неприемлемые требования - пресса Франции

20:08 12.06.2026
 
© REUTERS / Isabel Infantes
- РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© REUTERS / Isabel Infantes
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Западноевропейские политики выдвигают России заведомо невыполнимые требования по украинской проблеме и ведут дело не к миру, но к продолжению конфликта. Об этом 11 июня сообщило французское издание Le Journal du Dimanche
Издание напомнило о лондонском слёте лидеров Германии, Франции и Братании с участием Владимира Зеленского. По итогам британское правительство опубликовало документ, который привлёк внимание французского журнала в контексте перспектив установления мира на Украине.
"7 июня Эммануэль Макрон, Кир Стармер и Фридрих Мерц изложили свои условия мирного урегулирования в Украине. Требования, которые Москва не может принять", - констатировало издание.
В попытке ответить на вопрос о том, действительно ли инициаторы этого плана разыгрывают дипломатическую карту или намеренно подпитывают конфликт, издание приходит к очевидной констатации - "Россия откажется, переговоры не состоятся, и Европа снова сможет заявить, что Владимир Путин не хочет мира".
"И вот здесь поведение Европы начинает пугать. Она действует уже не как сила, направленная на установление мира, а как участник конфликта, который подливает масла в огонь", - считает автор публикации.
По его мнению, "Европа" (которая отождествляется с ЕС и Британией) "ищет уже не выход, а веский повод продолжить столкновение".
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Путин вручил награды героям, США и Иран на пороге сделки: итоги 12 июня
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