Три дня без Трампа: Евстафьев об Украине, Израиле и новой цене суверенитета
Последние две недели были временем беспрецедентной международной активности "на грани", а то – и "за гранью" военно-силовых инструментов. От Персидского залива до Украины, от ситуации вокруг Тайваня до Армении. Везде начинается ускорение событий, их переход в военно-силовое русло. Идёт эскалация. Такое ощущение, что различные игроки в мировой политике пробуют расширить переделы возможного.
Во всех этих ситуация так или иначе поучаствовал Дональд Трамп, в очередной раз усмиривший Иран, сохранивший "Дух Анкориджа", поставивший Европу на место и (якобы) выстроивший новые отношения с Китаем на своих условиях. Но каково реальное влияние Трампа на современную мировую политику? И насколько оно совпадает с тем образом, который пытается создать президент США? Почему у Трампа всё меньше получается выглядеть глобальным миротворцем?
Чем вызвано изменение поведения Зеленского? Его агрессивность в последнее время просто зашкаливает. А ведь Зеленский - "лакмусовая бумажка" ситуации на Западе. И теперь он позволяет себе покуситься на святая святых - на соглашение по природным ресурсам, которое Трамп с болью выдавливал из Киева. Значит, ни сам Зеленский, ни то его окружение, что в последнее время всё больше "играет" его, не рассматривают Дональда Трампа как человека, от которого всё зависит. И как того, кто способен одним грозным взглядом прекращать конфликты.
Это временная иллюзия ослабевания гегемона, регулярно посещающая мир, или действительно серьёзный разворот в мировой политике?
Об этом и не только узнаете из нового выпуска авторского проекта "Казус Евстафьева" на Украина.ру. Профессор Института медиа НИУ "Высшая школа экономики" Дмитрий Евстафьев расскажет о ключевых тенденциях и проанализирует то, что остаётся "за кадром".
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Наш сайт: ukraina.ru
Во всех этих ситуация так или иначе поучаствовал Дональд Трамп, в очередной раз усмиривший Иран, сохранивший "Дух Анкориджа", поставивший Европу на место и (якобы) выстроивший новые отношения с Китаем на своих условиях. Но каково реальное влияние Трампа на современную мировую политику? И насколько оно совпадает с тем образом, который пытается создать президент США? Почему у Трампа всё меньше получается выглядеть глобальным миротворцем?
Чем вызвано изменение поведения Зеленского? Его агрессивность в последнее время просто зашкаливает. А ведь Зеленский - "лакмусовая бумажка" ситуации на Западе. И теперь он позволяет себе покуситься на святая святых - на соглашение по природным ресурсам, которое Трамп с болью выдавливал из Киева. Значит, ни сам Зеленский, ни то его окружение, что в последнее время всё больше "играет" его, не рассматривают Дональда Трампа как человека, от которого всё зависит. И как того, кто способен одним грозным взглядом прекращать конфликты.
Это временная иллюзия ослабевания гегемона, регулярно посещающая мир, или действительно серьёзный разворот в мировой политике?
Об этом и не только узнаете из нового выпуска авторского проекта "Казус Евстафьева" на Украина.ру. Профессор Института медиа НИУ "Высшая школа экономики" Дмитрий Евстафьев расскажет о ключевых тенденциях и проанализирует то, что остаётся "за кадром".
ТГ-канал Дмитрия Евстафьева: t.me/dimonundmir
Дмитрий Евстафьев в МАХ: max.ru/dimonundmir
Украина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ru
Наш сайт: ukraina.ru
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