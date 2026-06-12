Три дня без Трампа: Евстафьев об Украине, Израиле и новой цене суверенитета - 12.06.2026 Украина.ру
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Три дня без Трампа: Евстафьев об Украине, Израиле и новой цене суверенитета
Три дня без Трампа: Евстафьев об Украине, Израиле и новой цене суверенитета - 12.06.2026 Украина.ру
Три дня без Трампа: Евстафьев об Украине, Израиле и новой цене суверенитета
Последние две недели были временем беспрецедентной международной активности "на грани", а то – и "за гранью" военно-силовых инструментов. От Персидского залива... Украина.ру, 12.06.2026
2026-06-12T18:18
2026-06-12T18:18
видео
украина
израиль
тайвань
дональд трамп
дмитрий евстафьев
владимир зеленский
сша
ближний восток
армения
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Последние две недели были временем беспрецедентной международной активности "на грани", а то – и "за гранью" военно-силовых инструментов. От Персидского залива до Украины, от ситуации вокруг Тайваня до Армении. Везде начинается ускорение событий, их переход в военно-силовое русло. Идёт эскалация. Такое ощущение, что различные игроки в мировой политике пробуют расширить переделы возможного. Во всех этих ситуация так или иначе поучаствовал Дональд Трамп, в очередной раз усмиривший Иран, сохранивший "Дух Анкориджа", поставивший Европу на место и (якобы) выстроивший новые отношения с Китаем на своих условиях. Но каково реальное влияние Трампа на современную мировую политику? И насколько оно совпадает с тем образом, который пытается создать президент США? Почему у Трампа всё меньше получается выглядеть глобальным миротворцем? Чем вызвано изменение поведения Зеленского? Его агрессивность в последнее время просто зашкаливает. А ведь Зеленский - "лакмусовая бумажка" ситуации на Западе. И теперь он позволяет себе покуситься на святая святых - на соглашение по природным ресурсам, которое Трамп с болью выдавливал из Киева. Значит, ни сам Зеленский, ни то его окружение, что в последнее время всё больше "играет" его, не рассматривают Дональда Трампа как человека, от которого всё зависит. И как того, кто способен одним грозным взглядом прекращать конфликты.Это временная иллюзия ослабевания гегемона, регулярно посещающая мир, или действительно серьёзный разворот в мировой политике?Об этом и не только узнаете из нового выпуска авторского проекта "Казус Евстафьева" на Украина.ру. Профессор Института медиа НИУ "Высшая школа экономики" Дмитрий Евстафьев расскажет о ключевых тенденциях и проанализирует то, что остаётся "за кадром".ТГ-канал Дмитрия Евстафьева: t.me/dimonundmir Дмитрий Евстафьев в МАХ: max.ru/dimonundmirУкраина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ru Наш сайт: ukraina.ru
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видео, украина, израиль, тайвань, дональд трамп, дмитрий евстафьев, владимир зеленский, сша, ближний восток, армения, бывший ссср, видео
Видео, Украина, Израиль, Тайвань, Дональд Трамп, Дмитрий Евстафьев, Владимир Зеленский, США, Ближний Восток, Армения, бывший СССР

Три дня без Трампа: Евстафьев об Украине, Израиле и новой цене суверенитета

18:18 12.06.2026
 
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Последние две недели были временем беспрецедентной международной активности "на грани", а то – и "за гранью" военно-силовых инструментов. От Персидского залива до Украины, от ситуации вокруг Тайваня до Армении. Везде начинается ускорение событий, их переход в военно-силовое русло. Идёт эскалация. Такое ощущение, что различные игроки в мировой политике пробуют расширить переделы возможного.

Во всех этих ситуация так или иначе поучаствовал Дональд Трамп, в очередной раз усмиривший Иран, сохранивший "Дух Анкориджа", поставивший Европу на место и (якобы) выстроивший новые отношения с Китаем на своих условиях. Но каково реальное влияние Трампа на современную мировую политику? И насколько оно совпадает с тем образом, который пытается создать президент США? Почему у Трампа всё меньше получается выглядеть глобальным миротворцем?

Чем вызвано изменение поведения Зеленского? Его агрессивность в последнее время просто зашкаливает. А ведь Зеленский - "лакмусовая бумажка" ситуации на Западе. И теперь он позволяет себе покуситься на святая святых - на соглашение по природным ресурсам, которое Трамп с болью выдавливал из Киева. Значит, ни сам Зеленский, ни то его окружение, что в последнее время всё больше "играет" его, не рассматривают Дональда Трампа как человека, от которого всё зависит. И как того, кто способен одним грозным взглядом прекращать конфликты.

Это временная иллюзия ослабевания гегемона, регулярно посещающая мир, или действительно серьёзный разворот в мировой политике?

Об этом и не только узнаете из нового выпуска авторского проекта "Казус Евстафьева" на Украина.ру. Профессор Института медиа НИУ "Высшая школа экономики" Дмитрий Евстафьев расскажет о ключевых тенденциях и проанализирует то, что остаётся "за кадром".

ТГ-канал Дмитрия Евстафьева: t.me/dimonundmir
Дмитрий Евстафьев в МАХ: max.ru/dimonundmir

Украина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ru
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