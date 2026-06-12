https://ukraina.ru/20260612/rossiya-sdelala-pervyy-shag-kak-trampu-ne-upustit-svoy-shans-pomiritsya-khronika-sobytiy-na-utro-12-1080136501.html
Россия сделала первый шаг: как Трампу не упустить свой шанс помириться? Хроника событий на утро 12 июня
Россия сделала первый шаг: как Трампу не упустить свой шанс помириться? Хроника событий на утро 12 июня - 12.06.2026 Украина.ру
Россия сделала первый шаг: как Трампу не упустить свой шанс помириться? Хроника событий на утро 12 июня
Посол РФ в США заявил о прорыве и выразил надежду на назначение американского посла в Москву. В то же время депутат Европарламента от Словакии предупредила Европу о последствиях враждебной политики в отношении России. Между тем Иран опроверг президента США Дональда Трампа, пока на юге страны гремели взрывы и горел Бендер-Аббас
2026-06-12T11:40
2026-06-12T11:40
2026-06-12T11:40
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"Трамп способен обеспечить прорыв" в отношениях с РФМежгосударственные связи России и США, находившиеся "на нуле", в последнее время восстановились, а Дональд Трамп способен обеспечить прорыв в двусторонних отношениях. Об этом заявил посол Российской Федерации в Вашингтоне Анатолий Дарчиев на приеме по случаю Дня России.По его словам, импульсы президентов России и США к улучшению двусторонних отношений должны материализоваться. Дарчиев выразил надежду, что Трамп, обладающий политической волей, способен обеспечить качественный прорыв в отношениях между двумя странами.Посол также прокомментировал ситуацию с дипломатическим присутствием. Россия ожидает от США решения по назначению американского посла в Москве и надеется, что он приедет в российскую столицу."Ждем решения. Надеемся, что он приедет", — сказал Дарчиев.Напомним, дипломатические отношения между Россией и США в последние годы переживали глубокий кризис: были взаимно высланы десятки дипломатов, закрыты консульства. Однако в последнее время наметилась тенденция к нормализации — активизировались контакты на высшем уровне.В ЕП предупредили о последствиях антироссийских ограниченийВраждебное отношение к России и отказ от экономического сотрудничества с ней не приведут Европейский союз ни к чему хорошему. Такое предупреждение сделала депутат Европарламента от Словакии Юдита Лашшакова, передают российские информационные агентства.По ее словам, нынешняя политика Брюсселя, возведение стен и границ лишь отдаляют стороны друг от друга и разрушают последние оставшиеся каналы коммуникации.Лашшакова добавила, что враждебный курс в отношении Москвы в конечном итоге нанесет ущерб не элитам, а простым гражданам и народу Европы.Предупреждение словацкого парламентария прозвучало на фоне первых признаков смягчения позиции Европы в отношении антироссийских ограничений. Ранее парламент Италии впервые принял резолюцию, которая предусматривает начало работы по поэтапному снятию санкций с России после окончания боевых действий на Украине.Трамп фантазирует о подписании в Европе, а Иран воюет в Ормузе: что происходит на Ближнем ВостокеПрезидент США Дональд Трамп вновь заявил о скором подписании "исторической сделки" с Ираном, назвав даже возможное место церемонии — Европу. Однако Тегеран продолжает опровергать американского лидера: по данным иранских источников, никакой текст соглашения пока не одобрен. На этом дипломатическом фоне на юге Ирана прогремели взрывы, а военные открыли огонь по судам, пытающимся нарушить блокаду Ормузского пролива.В четверг Трамп заявил журналистам, что соглашение с Ираном может быть подписано уже в ближайшие выходные, предположительно в Европе."Нам предстоит окончательно оформить документы — это должно быть сделано в ближайшие несколько дней", — сказал американский лидер в Белом доме. На вопрос, одобрил ли сделку верховный лидер Ирана, Трамп ответил: "Как я понимаю, ответ "да".Однако иранская сторона продолжает опровергать оптимизм Вашингтона. Агентство Fars со ссылкой на источник, близкий к иранской переговорной команде, сообщило: Тегеран пока не одобрил какой-либо текст для соглашения с США.Ранее то же агентство, ссылаясь на информированный источник, уже опровергало утверждения Трампа о том, что документ практически готов. Таким образом, заявления американского президента о "финализации" и "ответе "да" пока не находят подтверждения с иранской стороны.Недавние заявления Дональда Трампа о скором подписании соглашения с Ираном стали неожиданностью для премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщает корреспондент Axios Барак Равид со ссылкой на информированный источник.По данным журналиста, израильского лидера "застали врасплох" оптимистичные заявления американского президента о прогрессе в переговорах с Тегераном.На фоне дипломатических противоречий военная обстановка на юге Ирана продолжает накаляться. Иранская гостелерадиокомпания IRIB сообщила о взрывах в районе города Бендер-Аббас, а также в населенном пункте Сирик.Часть местных СМИ информирует, что ведется огонь по судам, пытающимся нарушить блокаду Ормузского пролива. Это происходит на фоне объявленного Тегераном ранее закрытия пролива для любого судоходства и предупреждения, что любое судно, которое попытается его пересечь, будет атаковано.На фоне взрывов и дипломатических противоречий сам Трамп занял более осторожную позицию в отношении сроков.Таким образом, складывается парадоксальная картина: американский президент говорит о скором подписании в Европе, иранские чиновники опровергают наличие согласованного текста, а на юге Ирана гремят взрывы и стреляют по судам. Блокада Ормузского пролива продолжается, и реальность на месте разительно отличается от оптимистичных заявлений Трампа. Пока Тегеран не утвердил текст, любые разговоры о "подписании в выходные" остаются лишь риторикой, за которой стоит эскалация военного противостояния.Фронтовая сводка Российские средства противовоздушной обороны за прошедшую ночь отразили очередную массированную атаку беспилотной авиации Вооруженных сил Украины. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 231 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа.География отраженных атак охватила центральные, приграничные, южные и приволжские регионы страны, Московский регион, территории Крыма и Татарстана, а также акваторию Азовского моря.Дроны сбиты над Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тульской и Ульяновской областями, Московским регионом, Республикой Крым, Республикой Татарстан, а также над акваторией Азовского моря.Тем временем военкор Евгений Лисицын опубликовал фронтовую сводку, проинформировав о ходе дел на нескольких из направлений СВО. На Добропольском направлении российские войска развивают наступление у населенных пунктов Новоподгородное и Сергеевка. Бои продолжаются за Мирное и Шевченко. Отмечается продвижение российских подразделений в сторону Доброполья.На Константиновском направлении российские подразделения освободили населенный пункт Роскошное. Украинские формирования в районе Долгой Балки фактически оказались в тяжелом положении. В самой Константиновке продолжается зачистка очагов сопротивления противника.На Харьковском направлении освобождена Охримовка (подтверждено Минобороны РФ). Бои продолжаются у Казачьей Лопани, российские подразделения наращивают давление на этом участке.На Краснолиманском направлении идут тяжелые бои за Красный Лиман. Отмечается продвижение российских войск в районе Коровьего Яра. Усиливаются бои на направлении Боровой, где противник оказывает ожесточенное сопротивление.На Запорожском направлении российские войска теснят противника севернее Степногорска. На линии Новоселовка — Долинка — Любицкое продолжаются позиционные бои.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Россия сделала первый шаг: как Трампу не упустить свой шанс помириться? Хроника событий на утро 12 июня
Посол РФ в США заявил о прорыве и выразил надежду на назначение американского посла в Москву. В то же время депутат Европарламента от Словакии предупредила Европу о последствиях враждебной политики в отношении России. Между тем Иран опроверг президента США Дональда Трампа, пока на юге страны гремели взрывы и горел Бендер-Аббас
"Трамп способен обеспечить прорыв" в отношениях с РФ
Межгосударственные связи России и США, находившиеся "на нуле", в последнее время восстановились, а Дональд Трамп способен обеспечить прорыв в двусторонних отношениях. Об этом заявил посол Российской Федерации в Вашингтоне Анатолий Дарчиев на приеме по случаю Дня России.
"Межгосударственные связи были на нуле, но восстановились", — констатировал дипломат.
По его словам, импульсы президентов России и США к улучшению двусторонних отношений должны материализоваться. Дарчиев выразил надежду, что Трамп, обладающий политической волей, способен обеспечить качественный прорыв в отношениях между двумя странами.
Посол также прокомментировал ситуацию с дипломатическим присутствием. Россия ожидает от США решения по назначению американского посла в Москве и надеется, что он приедет в российскую столицу.
"Ждем решения. Надеемся, что он приедет", — сказал Дарчиев.
Напомним, дипломатические отношения между Россией и США в последние годы переживали глубокий кризис: были взаимно высланы десятки дипломатов, закрыты консульства. Однако в последнее время наметилась тенденция к нормализации — активизировались контакты на высшем уровне.
В ЕП предупредили о последствиях антироссийских ограничений
Враждебное отношение к России и отказ от экономического сотрудничества с ней не приведут Европейский союз ни к чему хорошему. Такое предупреждение сделала депутат Европарламента от Словакии Юдита Лашшакова, передают российские информационные агентства.
По ее словам, нынешняя политика Брюсселя, возведение стен и границ лишь отдаляют стороны друг от друга и разрушают последние оставшиеся каналы коммуникации.
"Это всё добром не кончится", — подчеркнула евродепутат.
Лашшакова добавила, что враждебный курс в отношении Москвы в конечном итоге нанесет ущерб не элитам, а простым гражданам и народу Европы.
Предупреждение словацкого парламентария прозвучало на фоне первых признаков смягчения позиции Европы в отношении антироссийских ограничений. Ранее парламент Италии впервые принял резолюцию, которая предусматривает начало работы по поэтапному снятию санкций с России после окончания боевых действий на Украине.
Трамп фантазирует о подписании в Европе, а Иран воюет в Ормузе: что происходит на Ближнем Востоке
Президент США Дональд Трамп вновь заявил о скором подписании "исторической сделки" с Ираном, назвав даже возможное место церемонии — Европу. Однако Тегеран продолжает опровергать американского лидера: по данным иранских источников, никакой текст соглашения пока не одобрен. На этом дипломатическом фоне на юге Ирана прогремели взрывы, а военные открыли огонь по судам, пытающимся нарушить блокаду Ормузского пролива.
В четверг Трамп заявил журналистам, что соглашение с Ираном может быть подписано уже в ближайшие выходные, предположительно в Европе.
"Нам предстоит окончательно оформить документы — это должно быть сделано в ближайшие несколько дней", — сказал американский лидер в Белом доме. На вопрос, одобрил ли сделку верховный лидер Ирана, Трамп ответил: "Как я понимаю, ответ "да".
Однако иранская сторона продолжает опровергать оптимизм Вашингтона. Агентство Fars со ссылкой на источник, близкий к иранской переговорной команде, сообщило: Тегеран пока не одобрил какой-либо текст для соглашения с США.
Ранее то же агентство, ссылаясь на информированный источник, уже опровергало утверждения Трампа о том, что документ практически готов. Таким образом, заявления американского президента о "финализации" и "ответе "да" пока не находят подтверждения с иранской стороны.
Недавние заявления Дональда Трампа о скором подписании соглашения с Ираном стали неожиданностью для премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщает корреспондент Axios Барак Равид со ссылкой на информированный источник.
По данным журналиста, израильского лидера "застали врасплох" оптимистичные заявления американского президента о прогрессе в переговорах с Тегераном.
На фоне дипломатических противоречий военная обстановка на юге Ирана продолжает накаляться. Иранская гостелерадиокомпания IRIB сообщила о взрывах в районе города Бендер-Аббас, а также в населенном пункте Сирик.
Часть местных СМИ информирует, что ведется огонь по судам, пытающимся нарушить блокаду Ормузского пролива. Это происходит на фоне объявленного Тегераном ранее закрытия пролива для любого судоходства и предупреждения, что любое судно, которое попытается его пересечь, будет атаковано.
На фоне взрывов и дипломатических противоречий сам Трамп занял более осторожную позицию в отношении сроков.
"Мы думаем, что это произойдет довольно быстро. Я не хочу называть крайний срок, потому что если я назову крайний срок, вы скажете: "О, он не уложился в срок". Знаете, это не будет иметь большого значения, потому что соглашение будет подписано", — сказал президент США.
Таким образом, складывается парадоксальная картина: американский президент говорит о скором подписании в Европе, иранские чиновники опровергают наличие согласованного текста, а на юге Ирана гремят взрывы и стреляют по судам.
Блокада Ормузского пролива продолжается, и реальность на месте разительно отличается от оптимистичных заявлений Трампа. Пока Тегеран не утвердил текст, любые разговоры о "подписании в выходные" остаются лишь риторикой, за которой стоит эскалация военного противостояния.
Российские средства противовоздушной обороны за прошедшую ночь отразили очередную массированную атаку беспилотной авиации Вооруженных сил Украины. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 231 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа.
География отраженных атак охватила центральные, приграничные, южные и приволжские регионы страны, Московский регион, территории Крыма и Татарстана, а также акваторию Азовского моря.
Дроны сбиты над Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тульской и Ульяновской областями, Московским регионом, Республикой Крым, Республикой Татарстан, а также над акваторией Азовского моря.
Тем временем военкор Евгений Лисицын опубликовал фронтовую сводку, проинформировав о ходе дел на нескольких из направлений СВО. На Добропольском направлении российские войска развивают наступление у населенных пунктов Новоподгородное и Сергеевка. Бои продолжаются за Мирное и Шевченко. Отмечается продвижение российских подразделений в сторону Доброполья.
На Константиновском направлении российские подразделения освободили населенный пункт Роскошное. Украинские формирования в районе Долгой Балки фактически оказались в тяжелом положении. В самой Константиновке продолжается зачистка очагов сопротивления противника.
На Харьковском направлении освобождена Охримовка (подтверждено Минобороны РФ). Бои продолжаются у Казачьей Лопани, российские подразделения наращивают давление на этом участке.
На Краснолиманском направлении идут тяжелые бои за Красный Лиман. Отмечается продвижение российских войск в районе Коровьего Яра. Усиливаются бои на направлении Боровой, где противник оказывает ожесточенное сопротивление.
На Запорожском направлении российские войска теснят противника севернее Степногорска. На линии Новоселовка — Долинка — Любицкое продолжаются позиционные бои.