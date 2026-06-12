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Украинских военнослужащих не могут похоронить законно

Украинских военнослужащих не могут похоронить законно - 12.06.2026 Украина.ру

Украинских военнослужащих не могут похоронить законно

Киевская хунта даже похоронить ВСУшников по-человечески не может. О ситуации, когда "власть" "ткнула пальцем" в место, где решила утроить мемориал, но выделить под него землю на законных основаниях не удосужилась. Об этом рассказал украинский оппозиционный канал "Резидент", сообщает 12 июня телеграм-канал Украина.ру

2026-06-12T19:25

2026-06-12T19:25

2026-06-12T19:25

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По информации "резидента", скандал вокруг украинского Национального военного мемориального кладбища приобретает все более символический характер. "Хозяйственный суд Киевской области постановил, что НВМК не имеет права пользоваться земельным участком в Мархалевском лесу, где уже похоронены сотни погибших украинских военных. Однако, несмотря на судебное решение, захоронения продолжаются, а руководство мемориального комплекса готовит апелляцию", - сказано в публикации.Там также отмечено, что экологические активисты называют решение суда одним из ключевых в борьбе за сохранение Мархалевского леса. По их мнению, именно право пользования землей является основой любого строительного проекта. Представители мемориального кладбища заявляют, что решение еще не вступило в законную силу, а работа объекта продолжается в штатном режиме.Авторы отмечают, что пока на Киевщине "воюют" за Мархалевский лес, нарастает гораздо более масштабная проблема – по всей Украине фиксируется дефицит мест на действующих кладбищах. Из-за этого в ряде областей (Ровенской, Винницкой, Хмельницкой, Одесской, Николаевской, Запорожской и Житомирской) уже возникают "стихийные" захоронения, а также практикуются полуофициальные "подкопы" в старые могилы.Тем временем на Украине продолжается уничтожение мемориалов жертвам нацизма. Ранее на эту тему: Украинские неонацисты добрались и до харьковского мемориала погибшим в Великой Отечественной войнеТакже стало известно, что Разведка США рассказала про биолаборатории на УкраинеВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, украина, киевская область, украина.ру, вооруженные силы украины, потери всу, кладбище, скандал, бывший ссср