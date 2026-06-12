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Украинских военнослужащих не могут похоронить законно
Украинских военнослужащих не могут похоронить законно - 12.06.2026 Украина.ру
Украинских военнослужащих не могут похоронить законно
Киевская хунта даже похоронить ВСУшников по-человечески не может. О ситуации, когда "власть" "ткнула пальцем" в место, где решила утроить мемориал, но выделить под него землю на законных основаниях не удосужилась. Об этом рассказал украинский оппозиционный канал "Резидент", сообщает 12 июня телеграм-канал Украина.ру
2026-06-12T19:25
2026-06-12T19:25
2026-06-12T19:25
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кладбище
скандал
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По информации "резидента", скандал вокруг украинского Национального военного мемориального кладбища приобретает все более символический характер. "Хозяйственный суд Киевской области постановил, что НВМК не имеет права пользоваться земельным участком в Мархалевском лесу, где уже похоронены сотни погибших украинских военных. Однако, несмотря на судебное решение, захоронения продолжаются, а руководство мемориального комплекса готовит апелляцию", - сказано в публикации.Там также отмечено, что экологические активисты называют решение суда одним из ключевых в борьбе за сохранение Мархалевского леса. По их мнению, именно право пользования землей является основой любого строительного проекта. Представители мемориального кладбища заявляют, что решение еще не вступило в законную силу, а работа объекта продолжается в штатном режиме.Авторы отмечают, что пока на Киевщине "воюют" за Мархалевский лес, нарастает гораздо более масштабная проблема – по всей Украине фиксируется дефицит мест на действующих кладбищах. Из-за этого в ряде областей (Ровенской, Винницкой, Хмельницкой, Одесской, Николаевской, Запорожской и Житомирской) уже возникают "стихийные" захоронения, а также практикуются полуофициальные "подкопы" в старые могилы.Тем временем на Украине продолжается уничтожение мемориалов жертвам нацизма. Ранее на эту тему: Украинские неонацисты добрались и до харьковского мемориала погибшим в Великой Отечественной войнеТакже стало известно, что Разведка США рассказала про биолаборатории на УкраинеВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, украина, киевская область, украина.ру, вооруженные силы украины, потери всу, кладбище, скандал, бывший ссср
Новости, Украина, Киевская область, Украина.ру, Вооруженные силы Украины, потери ВСУ, кладбище, скандал, бывший СССР
Украинских военнослужащих не могут похоронить законно
Киевская хунта даже похоронить ВСУшников по-человечески не может. О ситуации, когда "власть" "ткнула пальцем" в место, где решила утроить мемориал, но выделить под него землю на законных основаниях не удосужилась. Об этом рассказал украинский оппозиционный канал "Резидент", сообщает 12 июня телеграм-канал Украина.ру
По информации "резидента", скандал вокруг украинского Национального военного мемориального кладбища приобретает все более символический характер.
"Хозяйственный суд Киевской области постановил, что НВМК не имеет права пользоваться земельным участком в Мархалевском лесу, где уже похоронены сотни погибших украинских военных. Однако, несмотря на судебное решение, захоронения продолжаются, а руководство мемориального комплекса готовит апелляцию", - сказано в публикации.
Там также отмечено, что экологические активисты называют решение суда одним из ключевых в борьбе за сохранение Мархалевского леса. По их мнению, именно право пользования землей является основой любого строительного проекта. Представители мемориального кладбища заявляют, что решение еще не вступило в законную силу, а работа объекта продолжается в штатном режиме.
Авторы отмечают, что пока на Киевщине "воюют" за Мархалевский лес, нарастает гораздо более масштабная проблема – по всей Украине фиксируется дефицит мест на действующих кладбищах. Из-за этого в ряде областей (Ровенской, Винницкой, Хмельницкой, Одесской, Николаевской, Запорожской и Житомирской) уже возникают "стихийные" захоронения, а также практикуются полуофициальные "подкопы" в старые могилы.
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