ВС РФ освободили Роскошное и развивают наступление в районе Константиновки. Новости СВО - 12.06.2026 Украина.ру
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ВС РФ освободили Роскошное и развивают наступление в районе Константиновки. Новости СВО
ВС РФ освободили Роскошное и развивают наступление в районе Константиновки. Новости СВО - 12.06.2026 Украина.ру
ВС РФ освободили Роскошное и развивают наступление в районе Константиновки. Новости СВО
Армия России освободила Роскошное неподалёку от Константиновки и развивают успех на этом направлении. Об этом сообщает 12 июня телеграм-канал Украина.ру
2026-06-12T21:13
2026-06-12T21:13
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На донецком направлении сообщается об освобождении населённого пункта Роскошное, расположенного вблизи Константиновки и Долгой Балки. Контроль над этим районом позволяет укрепить фланг группировки, наступающей на Константиновку с восточного и юго-восточного направлений. Дальнейшее продвижение на север открывает ВС РФ выход к Николайполью, откуда остаётся около 6 километров до Осыково на трассе Н-20 и далее к Алексеево-Дружковке и Дружковке.В самой Константиновке российские подразделения контролируют восточную часть города и продвигаются в микрорайоне Новосёловка. В юго-западной части города и на территории Константиновского металлургического завода продолжается уничтожение окружённых подразделений ВСУ.Другие новости к этому часу:🟥 Опасность по БПЛА в Херсонской области, сообщает губернатор Владимир Сальдо;🟥 Сбит двадцать третий с начала суток беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин;🟥 Силы ПВО за день сбили 185 украинских БПЛА, сообщили в Минобороны России;🟥 Террористы из ВСУ продолжают наносить удары по Белгородской области. Так, дрон атаковал автомобиль в селе Варваровка. Водителя со множественными осколочными ранениями головы и тела доставили в Октябрьскую РБ.В посёлке Пролетарский Ракитянского округа FPV-дрон сдетонировал на парковке коммерческого объекта – повреждены стёкла и кузова четырёх автомобилей. В Шебекино дрон ударил по стоянке предприятия. Повреждены шесть машин;🟥 Экс-министра госбезопасности ДНР Андрея Пинчука пытались подорвать не через посылку, а при помощи заминированной дорожки, по которой он должен был идти. Об этом сообщил журналист Александр Чаленко. Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители. По уточненной информации, у Пинчука легкая контузия;🟥 Охранник из Львовской области за деньги оформил себе документы диакона раскольнической "Православной церкви Украины" (ПЦУ), чтобы избежать мобилизации, а потом пытался нажиться на этой схеме и помочь знакомому - РИА Новости;🟥 На Купянском направлении ВС РФ развивают наступление в районе населённого пункта Кондрашовка Харьковской области. По данным канала "ПТИЦИН", через село уже заходят подразделения закрепления.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Путин вручил награды героям, США и Иран на пороге сделки: итоги 12 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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спецоперация, сво, сводка сво, новости сво россия, новости сво сейчас, дзен новости сво, наступление вс рф, всу, донбасс, россия, константиновка, дружковка, андрей пинчук, владимир сальдо, сергей собянин, украина.ру, вооруженные силы украины
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ВС РФ освободили Роскошное и развивают наступление в районе Константиновки. Новости СВО

21:13 12.06.2026
 
© AP / Yevhen TitovУкраинские военнослужащие запускают БПЛА
Украинские военнослужащие запускают БПЛА - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© AP / Yevhen Titov
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Армия России освободила Роскошное неподалёку от Константиновки и развивают успех на этом направлении. Об этом сообщает 12 июня телеграм-канал Украина.ру
На донецком направлении сообщается об освобождении населённого пункта Роскошное, расположенного вблизи Константиновки и Долгой Балки. Контроль над этим районом позволяет укрепить фланг группировки, наступающей на Константиновку с восточного и юго-восточного направлений.
Дальнейшее продвижение на север открывает ВС РФ выход к Николайполью, откуда остаётся около 6 километров до Осыково на трассе Н-20 и далее к Алексеево-Дружковке и Дружковке.

В самой Константиновке российские подразделения контролируют восточную часть города и продвигаются в микрорайоне Новосёловка. В юго-западной части города и на территории Константиновского металлургического завода продолжается уничтожение окружённых подразделений ВСУ.
Другие новости к этому часу:
🟥 Опасность по БПЛА в Херсонской области, сообщает губернатор Владимир Сальдо;
🟥 Сбит двадцать третий с начала суток беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин;
🟥 Силы ПВО за день сбили 185 украинских БПЛА, сообщили в Минобороны России;
🟥 Террористы из ВСУ продолжают наносить удары по Белгородской области. Так, дрон атаковал автомобиль в селе Варваровка. Водителя со множественными осколочными ранениями головы и тела доставили в Октябрьскую РБ.

В посёлке Пролетарский Ракитянского округа FPV-дрон сдетонировал на парковке коммерческого объекта – повреждены стёкла и кузова четырёх автомобилей. В Шебекино дрон ударил по стоянке предприятия. Повреждены шесть машин;
🟥 Экс-министра госбезопасности ДНР Андрея Пинчука пытались подорвать не через посылку, а при помощи заминированной дорожки, по которой он должен был идти. Об этом сообщил журналист Александр Чаленко.
Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители. По уточненной информации, у Пинчука легкая контузия;
🟥 Охранник из Львовской области за деньги оформил себе документы диакона раскольнической "Православной церкви Украины" (ПЦУ), чтобы избежать мобилизации, а потом пытался нажиться на этой схеме и помочь знакомому - РИА Новости;
🟥 На Купянском направлении ВС РФ развивают наступление в районе населённого пункта Кондрашовка Харьковской области. По данным канала "ПТИЦИН", через село уже заходят подразделения закрепления.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Путин вручил награды героям, США и Иран на пороге сделки: итоги 12 июня
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