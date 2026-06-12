https://ukraina.ru/20260612/putin-vruchil-nagrady-geroyam-ssha-i-iran-na-poroge-sdelki-itogi-12-iyunya-1080154041.html

Путин вручил награды героям, США и Иран на пороге сделки: итоги 12 июня

Путин вручил награды героям, США и Иран на пороге сделки: итоги 12 июня - 12.06.2026 Украина.ру

Путин вручил награды героям, США и Иран на пороге сделки: итоги 12 июня

Президент РФ Владимир Путин в День России вручил в Кремле государственные премии и золотые медали "Героя труда". США и Иран согласовали проект меморандума о взаимопонимании. Главные события уходящего дня — в итоговой сводке "Украина.ру".

2026-06-12T20:00

2026-06-12T20:00

2026-06-12T20:00

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Путин вручил госпремии и медали "Герой труда"Президент РФ Владимир Путин 12 июня в День России в Кремле вручил государственные премии и золотые медали "Героя труда".Кто получил госпремииЛауреатом госпремии за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности за 2025 год стала бывший уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Она занимала пост омбудсмена с апреля 2016-го по май 2026-го. С началом спецоперации организовала системную правозащитную помощь военнослужащим, их семьям и гражданским лицам. За четыре года получена информация о судьбе 9 083 военнослужащих, в ходе обменов в Россию вернулись 3 761 военный. За время её работы рассмотрено более 220 000 обращений граждан.Госпремию в области науки и технологий за инновационные методы хирургии заболеваний ЦНС получили директор Российского центра неврологии и нейронаук Владимир Крылов, директор НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко Дмитрий Усачев и его заместитель Николай Коновалов. Они сформировали российскую школу нейрохирургии.За создание отечественного комплекса гидравлического разрыва пластов награждены старший советник "Промсырьеимпорт" Олег Жданеев, главный конструктор центра "Титан-Баррикады" Игорь Ковшов и начальник отдела Московского института теплотехники Елена Корса-Вавилова. Комплекс обеспечивает импортонезависимость в добыче трудноизвлекаемой нефти.Госпремию в области востоковедения получил почётный президент Института Африки РАН Алексей Васильев. За благотворительность награждён директор и главврач Центральной клинической больницы Святителя Алексия Алексей Заров. За гуманитарную деятельность — ректор МГУ Виктор Садовничий. В области литературы и искусства — режиссёр Андрей Кончаловский, главный продюсер сериальных проектов ВГТРК Мария Ушакова и продюсер "Москино" Екатерина Жукова.Медали "Герой труда"Медалями "Герой труда" награждены гендиректор завода "Фиолент" Александр Баталин, начальник лаборатории НИИ химического машиностроения Леонид Бобе, машинист "Уралкалия" Владимир Данилов, гендиректор сельхозпредприятия "Донское" Александр Колесниченко, гендиректор "Мостострой-11" Николай Руссу, токарь "Электронспецтехника" Анатолий Свиридов, начальник сектора ЦНИИ точного машиностроения Петр Сердюков и народная артистка РСФСР, актриса театра "Современник" Марина Неелова.Покушение на полковника ПинчукаВ ночь на 12 июня совершена попытка взорвать доктора политических наук, первого министра госбезопасности ДНР, полковника запаса Андрея Пинчука. Об этом сообщает Царьград.Взрыв произошёл рядом с его домом. Устройство было начинено поражающими элементами. Семья находилась в другом месте и не пострадала. Сам полковник чудом остался жив.На месте работают взрывотехники. Сам Пинчук предполагает, что использовалось безоболочное взрывное устройство с мощными поражающими элементами. Украинские спецслужбы в последнее время заметно активизировались на территории России. Ранее жертвой теракта в Балашихе стал высокопоставленный офицер, также была попытка убийства сотрудника оборонного предприятия.США и Иран готовят меморандумСША и Иран могут подписать меморандум о взаимопонимании уже в начале следующей недели. Об этом сообщил CBS News со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.По их данным, после подписания документа стартует 60-дневный этап переговоров по согласованию деталей будущего американо-иранского соглашения. При необходимости этот срок может быть продлён.В качестве первых шагов стороны рассматривают обеспечение свободы торговли через разминирование и открытие Ормузского пролива для судоходства. Согласно обсуждаемым условиям, Иран должен будет взять на себя обязательство на 15–20 лет отказаться от обогащения урана и демонтировать свои ядерные объекты. В обмен Тегеран сможет рассчитывать на поэтапное смягчение финансовых ограничений, которое будет напрямую зависеть от выполнения договорённостей.Источники CBS News также сообщили, что в проекте меморандума упоминается ситуация в Ливане и деятельность поддерживаемого Ираном движения "Хезболла", но конкретные положения по этому вопросу пока не раскрываются.12 июня иранское агентство Mehr опубликовало 14 пунктов меморандума об урегулировании конфликта между США и Ираном. В частности, проект включает в себя невмешательство США во внутренние дела Ирана и уважение его суверенитета, снятие морской блокады в течение 30 дней и вывод американских войск с территорий, расположенных вблизи Ирана.Axios сообщает, что проект соглашения уже согласован сторонами, однако требует окончательного утверждения. По данным издания, президент США Дональд Трамп согласился рассмотреть вариант снижения уровня обогащения урана в Иране под контролем инспекторов ООН. Один из источников Axios пояснил, что документ соответствует ключевым требованиям Вашингтона. Дипломат одной из стран-посредников сообщил изданию, что стороны продолжают работу над финальной редакцией соглашения и обсуждают дату его подписания.

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Мария Илащук

эксклюзив, сша, иран, россия, виктор пинчук, владимир путин, андрей пинчук, хезболла, оон