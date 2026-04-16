"Кнуты и пряники" для Словакии: аналитик Иванов про судьбу Фицо после проигрыша Орбана
После победы Петера Мадьяра лидер Словакии Роберт Фицо потерял главного союзника — венгерского премьера Виктора Орбана. Отстаивать в одиночку интересы Словакии будет намного сложнее. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заведующий кафедрой прикладного анализа международных проблем Дипломатической академии МГИМО МИД России Олег Иванов
2026-04-16T05:15
Журналист спросил эксперта, как сложится судьба премьера Словакии после проигрыша Орбана — продолжит ли он блокировать антироссийские санкции и кредит Украине. Иванов ответил, что потеря Орбана — тяжелый удар для Фицо."Орбан был тем человеком, который мог подставить плечо, с которым можно было координировать действия и не оставлять Фицо один на один с руководством ЕС. Отстаивать в одиночку интересы Словакии будет намного сложнее", — сказал Иванов.По словам эксперта, вероятность того, что Фицо заставят принять решения, выгодные ЕС, значительно увеличивается. "Полагаю, что в конечном итоге Фицо будет вынужден согласиться с ЕС, который помимо кнута будет предлагать Словакии и пряники", — пояснил собеседник Украина.ру."Например, если Словакия согласится на поставки нефти из Хорватии вместо российской, то ЕС пообещает дать какую-то компенсацию из-за большей стоимости сырья. Все это является предметом торга", — констатировал Олег Иванов.
