"Кнуты и пряники" для Словакии: аналитик Иванов про судьбу Фицо после проигрыша Орбана - 16.04.2026 Украина.ру
"Кнуты и пряники" для Словакии: аналитик Иванов про судьбу Фицо после проигрыша Орбана
"Кнуты и пряники" для Словакии: аналитик Иванов про судьбу Фицо после проигрыша Орбана - 16.04.2026 Украина.ру
"Кнуты и пряники" для Словакии: аналитик Иванов про судьбу Фицо после проигрыша Орбана
После победы Петера Мадьяра лидер Словакии Роберт Фицо потерял главного союзника — венгерского премьера Виктора Орбана. Отстаивать в одиночку интересы Словакии будет намного сложнее. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заведующий кафедрой прикладного анализа международных проблем Дипломатической академии МГИМО МИД России Олег Иванов
2026-04-16T05:15
2026-04-16T05:15
Журналист спросил эксперта, как сложится судьба премьера Словакии после проигрыша Орбана — продолжит ли он блокировать антироссийские санкции и кредит Украине. Иванов ответил, что потеря Орбана — тяжелый удар для Фицо."Орбан был тем человеком, который мог подставить плечо, с которым можно было координировать действия и не оставлять Фицо один на один с руководством ЕС. Отстаивать в одиночку интересы Словакии будет намного сложнее", — сказал Иванов.По словам эксперта, вероятность того, что Фицо заставят принять решения, выгодные ЕС, значительно увеличивается. "Полагаю, что в конечном итоге Фицо будет вынужден согласиться с ЕС, который помимо кнута будет предлагать Словакии и пряники", — пояснил собеседник Украина.ру."Например, если Словакия согласится на поставки нефти из Хорватии вместо российской, то ЕС пообещает дать какую-то компенсацию из-за большей стоимости сырья. Все это является предметом торга", — констатировал Олег Иванов.Полный текст материала Анны Черкасовой "Венгрия отступает, демократы наступают. Олег Иванов о том, кто оплатит вооружение Украины" на сайте Украина.ру.О том, насколько сильны протестные настроения в украинском обществе — в материале Дениса Рудометова "Ян Таксюр: Шутить о Зеленском и Порошенко* - значит снижать градус их подлости" на сайте Украина.ру.
новости, словакия, россия, украина, роберт фицо, виктор орбан, украина.ру, главные новости, главное, венгрия, хорватия, выборы, парламентские выборы, ес, евросоюз
Новости, Словакия, Россия, Украина, Роберт Фицо, Виктор Орбан, Украина.ру, Главные новости, главное, Венгрия, Хорватия, выборы, парламентские выборы, ЕС, Евросоюз

"Кнуты и пряники" для Словакии: аналитик Иванов про судьбу Фицо после проигрыша Орбана

05:15 16.04.2026
 
После победы Петера Мадьяра лидер Словакии Роберт Фицо потерял главного союзника — венгерского премьера Виктора Орбана. Отстаивать в одиночку интересы Словакии будет намного сложнее. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заведующий кафедрой прикладного анализа международных проблем Дипломатической академии МГИМО МИД России Олег Иванов
Журналист спросил эксперта, как сложится судьба премьера Словакии после проигрыша Орбана — продолжит ли он блокировать антироссийские санкции и кредит Украине. Иванов ответил, что потеря Орбана — тяжелый удар для Фицо.
"Орбан был тем человеком, который мог подставить плечо, с которым можно было координировать действия и не оставлять Фицо один на один с руководством ЕС. Отстаивать в одиночку интересы Словакии будет намного сложнее", — сказал Иванов.
По словам эксперта, вероятность того, что Фицо заставят принять решения, выгодные ЕС, значительно увеличивается. "Полагаю, что в конечном итоге Фицо будет вынужден согласиться с ЕС, который помимо кнута будет предлагать Словакии и пряники", — пояснил собеседник Украина.ру.
"Например, если Словакия согласится на поставки нефти из Хорватии вместо российской, то ЕС пообещает дать какую-то компенсацию из-за большей стоимости сырья. Все это является предметом торга", — констатировал Олег Иванов.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Венгрия отступает, демократы наступают. Олег Иванов о том, кто оплатит вооружение Украины" на сайте Украина.ру.
О том, насколько сильны протестные настроения в украинском обществе — в материале Дениса Рудометова "Ян Таксюр: Шутить о Зеленском и Порошенко* - значит снижать градус их подлости" на сайте Украина.ру.
