https://ukraina.ru/20260612/kim-chen-yn-mezhdu-pekinom-i-moskvoy-kak-vizit-si-tszinpina-perekroil-voennyy-treugolnik-azii-1080151862.html

Ким Чен Ын между Пекином и Москвой: как визит Си Цзиньпина перекроил военный треугольник Азии

Ким Чен Ын между Пекином и Москвой: как визит Си Цзиньпина перекроил военный треугольник Азии - 12.06.2026 Украина.ру

Ким Чен Ын между Пекином и Москвой: как визит Си Цзиньпина перекроил военный треугольник Азии

Визит Си Цзиньпина в Пхеньян оказался не просто восстановлением допандемийных контактов, а тонкой геополитической операцией, адресованной сразу трём столицам — Вашингтону, Москве и самому Пхеньяну

2026-06-12T18:09

2026-06-12T18:09

2026-06-12T18:09

москва

китай

ким чен ын

си цзиньпин

пекин

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Как отмечают авторы SCMP (цитируемые ИНОСМИ), главная интрига — состав делегации. Впервые с 1992 года китайского лидера сопровождал министр обороны. "Синьхуа" прямо заявило о необходимости укреплять военные контакты, а тема денуклеаризации в коммюнике исчезла. Китай легитимизирует КНДР как военную величину.Сигнал Вашингтону очевиден: бывший офицер разведки США Сидни Сейлер (CSIS) полагает, что Пекин напоминает о "разумности" для Пхеньяна держаться ближе к Китаю. Наличие у американских границ ядерного союзника КНР — козырь стратегического сдерживания.Однако самый острый месседж адресован Москве. Северокорейские СМИ намеренно вырезали слова Си о военном сотрудничестве из репортажей. По мнению экспертов, Пхеньян испугался обременить альянс с Россией, от которой получает военные технологии. Пекин ревнует и демонстрирует Москве: КНДР не эксклюзивная зона Кремля. Ким Чен Ын получил напоминание о том, кто гарант выживаемости режима. Его ответная стратегия, прогнозирует Сейлер, — осторожное расширение связей с Китаем без ущерба контактам с РФ.Вывод: Пекин хирургически напомнил Вашингтону о дубине сдерживания, Москве — о пределах влияния, а Пхеньяну — об истинном диспетчере региона. ерживания, Москве — пределы ее влияния на полуострове, а Пхеньяну — кто в регионе главный стратегический диспетчер.В мире растущей поляризации Китай возвращает себе роль незаменимого модератора корейского вопроса, и делает это языком военных делегаций, а не денуклеаризационных меморандумов.

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