Ян Таксюр: Шутить о Зеленском и Порошенко* - значит снижать градус их подлости

Ян Таксюр: Шутить о Зеленском и Порошенко* - значит снижать градус их подлости - 14.04.2026 Украина.ру

Ян Таксюр: Шутить о Зеленском и Порошенко* - значит снижать градус их подлости

Если говорить обо мне, то я 35 лет тащил на себя украинскую сатиру практически в одиночку. Сейчас в эту сторону я как сочинитель даже не смотрю. Когда проливается кровь, я не могу смеяться. Я уже отшутился по поводу Порошенко* и Зеленского. Ведь писать о них в шутку, значит снижать градус их подлости. Не могу к этим людям прикасаться даже в рифмах.

2026-04-14T21:06

2026-04-14T21:06

2026-04-14T21:06

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал украинский писатель, член Совета Движения "Другая Украина", ведущий телепрограммы "Новороссия" на канале "Россия 24" Ян Таксюр. В этом году Владимир Зеленский обратился к народу Украину с поздравлением 12 апреля, когда православные христиане празднуют Пасху. Западные христиане отметили праздник неделей ранее — 5 апреля. При этом сам лидер киевского режима ранее подписал указ о переносе даты Рождества на Украине с 7 января на 25 декабря.- Ян Ильич, почему лидер украинского режима пока не меняет дату празднования Пасхи на Украине?- Тут можно сделать несколько предположений. Во-первых, перенос Рождества и замена его Днем программиста (7 января теперь на Украине отмечается этот день) вызвала негативную реакцию даже у тех, кто позитивно относился к политике украинского руководства. Людей возмутило то, что некрещеный человек вмешивается в дела церкви.Вторая причина заключается в том, что Зеленский выполняет установку. Он называет это обретением Украиной "духовной независимости", но на самом деле это разрушение последнего и главного оплота единства Малой, Великой и Белой Руси. То есть православной веры. Поэтому он будет всячески преследовать каноническую церковь, поддерживать ее раскол.Третье мое субъективное предположение – Зеленский ненавидит Христа. Ему доставляет удовольствие глумиться над православной верой. Как-то он даже устроил попойку в Трапезном храме Верхней лавры, где мы когда-то причащались с семьей. Как любой богохульник он получает кайф от того, что топчет святыни.- Как бы вы сейчас в целом охарактеризовали религиозную ситуацию на Украине? Показательно в этом отношении кончина главы УПЦ Киевского патриархата и похищение его тела представителями раскольнической ПЦУ для совершения чина отпевания.- Манипуляции с телом усопшего показали уровень отношений внутри этой псевдорелигиозной организации. По заказу именно этих людей меня арестовали и посадили. Им не понравилось, когда я говорил о фальшивом томосе.Соратники Филарета (Денисенко) давно его оставили и говорили о нем, как выжившем из ума старике. Он был абсолютно недееспособен. ПЦУ же интересовали имущественные вопросы. Резиденция на бывшей Пушкинской улице, 36 в Киеве. Огромный лакомый кусок — это Кафедральный Владимирский собор с мощами великомученицы Варвары, с росписями Нестерова и Васнецова. Все это сразу захватили представители ПЦУ.Мне нисколько не жаль оставшуюся кучку раскольников из "Киевского патриархата". Их лишили имущества. И вся история ПЦУ это история про заработок. Для них Христос ничего не означает.Один из показателей этого – отсутствие монашества в этой религиозной организации. Потому что монах хочет молиться и отказывается от материальных благ, а таких желающих у них нет. Недаром служители ПЦУ даже во время празднования выкрикивают лозунг "Украина прежде всего". Главное для них — это сытное существование в этой структуре.Киевский международный институт социологии (КМИС) сделал недавно социологические замеры по церковной тематике. По их данным самая посещаемая церковь на Украине это ПЦУ. Но почему тогда храмы ПЦУ стоят пустые? На Пасху в крупнейшем на Украине Михайловском соборе Черкасс стояло несколько человек. А в храмах канонической церкви яблоку негде было упасть.- Поговорим о таком печальном для современной Украины феномене как ТЦК. В сети растет количество роликов, на которых граждане Украины дают отпор силовой мобилизации. Насколько сильны протестные настроения в украинском обществе сейчас, на ваш взгляд?- Сотрудников ТЦК будут бить все чаще. И это все будет принимать ужасные формы. В России меня иногда спрашивают о том, почему на Украине нет партизан? Но без единого центра управления ни одно движение сопротивления не будет иметь успех. Во время Великой Отечественной войны партизанам отправляли оружие, боеприпасы, людей. Но без руководителей, которые бы имели материальный и административный ресурс, партизанское движение не возникнет.Так что сопротивление на Украине есть, оно лишь принимает другие формы. Например, священников арестовывают и отправляют на фронт, вопреки закону Украины, а они не берут в руки оружие и получают тюремные сроки или повестки в суд. Это говорит о том, что человек готов сесть в тюрьму, оставить семью и детей, но не нарушить священническую клятву. Разве это не сопротивление?Или когда люди отказываются идти в храмы, захваченные ПЦУ. Раскольники, кстати, захватили с 2022 года две тысячи храмов. Это сопротивление неучастием. И оно будет расти.- Вспоминаю строки из вашего поэтического наследия еще довоенной эпохи, посвященные телевизионной пропаганде: "Стою бiля вежi (телебашни) та й думка в менi: а скiльки ж вона передала фiгнi!". Когда украинское общество прошло ту точку невозврата, когда голоса из телевизора стали уверенно им управлять?- У этого явления есть две вехи. Первая это 2014 год. Начало отвратительной телевизионной лжи о Восточной Украине. О том, что так называемая АТО и убийство людей, которые живут на Донбассе, это хорошо и патриотично.Второй этап начался в 2022 году, когда возник так называемый единый телемарафон. Я смотрел его, сидя в камере. У нас был маленький телевизор, нам разрешали смотреть только официальное телевидение. В камере его смотрели люди с разными судьбами, с разными статьями, в том числе тяжелыми криминальными. Когда по телевизору показывали, как мальчики и девочки, вставали и пели гимн Украины, положив руки на грудь, простые заключенные плевались и говорили слова, которые не могу повторить в нашем интервью.- У нас часто говорят, что на Украине нам приходится воевать с такими же русскими, только "перепрошитыми". Так ли это, или может быть России сейчас противостоит совершенно иная в культурном и ментальном отношении общность людей?- Мне говорят, что это уже потерянные люди. Я так не считаю. Я не считаю, что они потеряны. Они отравлены, да. Я часто использую такой пример: если ваш брат болен, бросается на вас, вы разве будете читать ему лекции? Нет, прежде всего вы должны вырвать его из рук отравителей. Потом, когда он уже придет в себя, с ним можно будет работать.Я надеюсь что знаю свой народ. Должна быть осуждена украинская политическая идея, в основе которой лежат идеи "москаляку на гилляку" и "геть московського попа". Если украинцам авторитетный политик, начальник, будет говорить, что их обманули, то они послушают и найдут истинных виновников. И вряд ли для этого понадобится 50-100 лет, как говорят некоторые.- Заключительный вопрос к вам как к писателю. Какова роль сатиры в идеологической борьбе с киевским режимом?- Если говорить обо мне, то я 35 лет тащил на себя украинскую сатиру практически в одиночку. Сейчас в эту сторону я как сочинитель даже не смотрю. Когда проливается кровь, я не могу смеяться. Я уже отшутился по поводу Порошенко* и Зеленского. Сейчас я не могу про них шутить. Ведь писать о них в шутку, значит снижать градус их подлости. Не могу к этим людям прикасаться даже в рифмах.Мне показывали сатирические мультфильмы, неплохие, в которых высмеивается Зеленский. Это добротный пропагандистский материал, где мультяшный Зеленский рассказывает, каков он на самом деле. С этим можно работать. Как ветеран сатиры я это начинание благословил.Но все же здесь нужна серьезная документалистика. И средства искусства должны идти вторым эшелоном. А впереди должно быть законодательное обвинение в виде трибунала над украинской политической идеей. И ее окончательное осуждение. Необходим украинский трибунал. Потому что Украина создала гениальные песни, думы, баллады, народные псальмы, которые я очень люблю, и из которых вырос наш безбожник Шевченко. Но так называемые свидомые не ценят этот замечательный корпус украинского творчества. Они даже не понимают, чем они обладают. Они этого стесняются, хотя в действительности украинский фольклор стоит на одном уровне с эпосами народов мира. От "Бхагавадгиты" до "Калевалы".*признан террористом в РФ

Денис Рудометов

Денис Рудометов

Денис Рудометов

интервью, украина, россия, киев, владимир зеленский, ян таксюр, пцу, киевский патриархат, тцк, петр порошенко*