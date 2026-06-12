Тяжелые дроны, связь и ИИ: президент и министр обороны России рассказали об обеспечении ВС РФ - 12.06.2026 Украина.ру
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Тяжелые дроны, связь и ИИ: президент и министр обороны России рассказали об обеспечении ВС РФ
Тяжелые дроны, связь и ИИ: президент и министр обороны России рассказали об обеспечении ВС РФ - 12.06.2026 Украина.ру
Тяжелые дроны, связь и ИИ: президент и министр обороны России рассказали об обеспечении ВС РФ
В России идёт работа над группировкой спутников для управления тяжёлыми дронами, заявил заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками спецоперации в День России. Об этом сообщает 12 июня телеграм-канал Украина.ру
2026-06-12T18:07
2026-06-12T18:07
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Россия наращивает низкоорбитальную спутниковую группировку, работа идёт хорошим темпом, констатировал Путин. По его словам, министр обороны РФ Андрей Белоусов также постоянно занимается вопросами снаряжения для военнослужащих.Создаваемая Россией низкоорбитальная спутниковая группировка ничем не уступает системе Starlink, а в чём-то может и превосходить её, сообщил Путин. По словам президента, Минобороны РФ становится высокотехнологичным ведомством.Министр обороны сообщил, что в РФ производится более 10 моделей дронов-доставщиков грузоподъёмностью от 10 до 40 кг. В 2026 году в войска поставили около 20000 тяжёлых коптеров для доставки грузов, добавил Белоусов.Путин в ходе встречи сообщил, что в России идёт работа над группировкой спутников для управления тяжёлыми дронами, а также идёт активная работа над созданием дронов с искусственным интеллектом. Подробности в пуьилкации Президент России встретился с участниками СВО: важные заявленияРанее на эту тему: Путин рассказал, что помешало хорошо развитому Западу нанести поражение РоссииБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре О чём договорились США и Иран: две версии одного соглашения. Хроника событий на 15:00 12 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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новости, россия, владимир путин, андрей белоусов, украина.ру, минобороны рф, космос, спутник, дроны, связь, ии (искусственный интеллект)
Новости, Россия, Владимир Путин, Андрей Белоусов, Украина.ру, Минобороны РФ, космос, спутник, дроны, связь, ИИ (искусственный интеллект)

Тяжелые дроны, связь и ИИ: президент и министр обороны России рассказали об обеспечении ВС РФ

18:07 12.06.2026
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин принял участие в Главном военно-морском параде
Президент Владимир Путин принял участие в Главном военно-морском параде
© POOL
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В России идёт работа над группировкой спутников для управления тяжёлыми дронами, заявил заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками спецоперации в День России. Об этом сообщает 12 июня телеграм-канал Украина.ру
Россия наращивает низкоорбитальную спутниковую группировку, работа идёт хорошим темпом, констатировал Путин. По его словам, министр обороны РФ Андрей Белоусов также постоянно занимается вопросами снаряжения для военнослужащих.

Создаваемая Россией низкоорбитальная спутниковая группировка ничем не уступает системе Starlink, а в чём-то может и превосходить её, сообщил Путин. По словам президента, Минобороны РФ становится высокотехнологичным ведомством.

Министр обороны сообщил, что в РФ производится более 10 моделей дронов-доставщиков грузоподъёмностью от 10 до 40 кг. В 2026 году в войска поставили около 20000 тяжёлых коптеров для доставки грузов, добавил Белоусов.
Путин в ходе встречи сообщил, что в России идёт работа над группировкой спутников для управления тяжёлыми дронами, а также идёт активная работа над созданием дронов с искусственным интеллектом. Подробности в пуьилкации Президент России встретился с участниками СВО: важные заявления
Ранее на эту тему: Путин рассказал, что помешало хорошо развитому Западу нанести поражение России
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