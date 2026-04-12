"Одной Украиной Запад не ограничится": Александр Перенджиев о новых угрозах для России

Конфликт не ограничится одной Украиной — нам навязывается более широкий фронт. Противник опробовал дроны в Чёрном море и попытается использовать их в Арктике. Об этом доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, военно-политический эксперт Александр Перенджиев рассказал в интервью изданию Украина.ру

2026-04-12T04:45

Отвечая на вопрос о конкретных элементах военной инфраструктуры, которую противник уже подготовил для работы в северных морских широтах, Перенджиев предположил, что это могут быть безэкипажные катера и воздушные дроны. "Не исключаю, что при помощи Норвегии они могут разработать и подводные дроны", — добавил эксперт, отметив что противник уже опробовал их в Черном море, а теперь попытается использовать в северных широтах. Эксперт также отметил, что Запад хочет протянуть фронт от текущей линии соприкосновения на юг вплоть до Каспия, чтобы угрозы для России в Центральной Азии. "В этом смысле даже конфликт между Пакистаном и Афганистаном надо рассматривать как попытку противодействия строительства коридора из Средней Азии в Индию", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала "Александр Перенджиев: США, НАТО и Украина пытаются задушить Россию "Петлей Анаконды" от Каспия до Арктики" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты международной политики — в авторской статье Татьяны Стоянович "Двойная игра в Вашингтоне. Почему Рютте уехал ни с чем, а Трамп не выйдет из НАТО" на сайте Украина.ру.

