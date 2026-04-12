Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260412/odnoy-ukrainoy-zapad-ne-ogranichitsya-aleksandr-perendzhiev-o-novykh-ugrozakh-dlya-rossii-1077798184.html
"Одной Украиной Запад не ограничится": Александр Перенджиев о новых угрозах для России
Конфликт не ограничится одной Украиной — нам навязывается более широкий фронт. Противник опробовал дроны в Чёрном море и попытается использовать их в Арктике. Об этом доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, военно-политический эксперт Александр Перенджиев рассказал в интервью изданию Украина.ру
новости
украина
россия
запад
александр перенджиев
рютте
дональд трамп
украина.ру
нато
война
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/09/1077702298_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c09b98f995a4be40a0ebc3da36a66f98.jpg
украина
россия
запад
пакистан
афганистан
средняя азия
индия
норвегия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/09/1077702298_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3b63cd84d387486892f4e49b779243c9.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
"Одной Украиной Запад не ограничится": Александр Перенджиев о новых угрозах для России

© AP / Mindaugas Kulbis
- РИА Новости, 1920, 12.04.2026
© AP / Mindaugas Kulbis
Читать в
ДзенTelegram
Конфликт не ограничится одной Украиной — нам навязывается более широкий фронт. Противник опробовал дроны в Чёрном море и попытается использовать их в Арктике. Об этом доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, военно-политический эксперт Александр Перенджиев рассказал в интервью изданию Украина.ру
Отвечая на вопрос о конкретных элементах военной инфраструктуры, которую противник уже подготовил для работы в северных морских широтах, Перенджиев предположил, что это могут быть безэкипажные катера и воздушные дроны.
"Не исключаю, что при помощи Норвегии они могут разработать и подводные дроны", — добавил эксперт, отметив что противник уже опробовал их в Черном море, а теперь попытается использовать в северных широтах.

"Так что не надо думать, что конфликт ограничится одной Украиной. Нам навязывается более широкий театр военных действий", — заявил Перенджиев.

Эксперт также отметил, что Запад хочет протянуть фронт от текущей линии соприкосновения на юг вплоть до Каспия, чтобы угрозы для России в Центральной Азии.
"В этом смысле даже конфликт между Пакистаном и Афганистаном надо рассматривать как попытку противодействия строительства коридора из Средней Азии в Индию", — констатировал собеседник издания.
Полный текст материала "Александр Перенджиев: США, НАТО и Украина пытаются задушить Россию "Петлей Анаконды" от Каспия до Арктики" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты международной политики — в авторской статье Татьяны Стоянович "Двойная игра в Вашингтоне. Почему Рютте уехал ни с чем, а Трамп не выйдет из НАТО" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаРоссияЗападАлександр ПеренджиевРюттеДональд ТрампУкраина.руНАТОвойнаПакистанАфганистанСредняя АзияИндиядроныБПЛАбеспилотникиНорвегияэкспертыГлавные новостиглавное
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
