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Больше власти над ПВО: в НАТО хотят дать генералу США карт-бланш на уничтожение дронов

Больше власти над ПВО: в НАТО хотят дать генералу США карт-бланш на уничтожение дронов - 13.06.2026 Украина.ру

Больше власти над ПВО: в НАТО хотят дать генералу США карт-бланш на уничтожение дронов

Страны НАТО намерены предоставить Верховному главнокомандующему Объединёнными вооружёнными силами альянса в Европе генералу Алексусу Гринкевичу больше полномочий для противодействия воздушным угрозам. Об этом 13 июня сообщают СМИ

2026-06-13T08:10

2026-06-13T08:10

2026-06-13T08:10

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По их данным, новое предложение планируют одобрить к саммиту альянса 7–8 июля в Анкаре. Сейчас члены НАТО сами диктуют правила применения национального вооружения. Новые полномочия позволят Гринкевичу гибче перемещать ресурсы и устанавливать уровни боеготовности без официального одобрения. Также предложение официально включит системы ПРО НАТО в миссии воздушного патрулирования на Восточном фланге и переориентирует их на противовоздушную оборону. Дискуссия об отмене национальных ограничений идёт с октября на фоне растущего числа вторжений дронов. Запуск иранских баллистических ракет в сторону Турции придал обсуждению ещё большую актуальность. "Страны всегда обращаются к НАТО, когда беспилотник входит в их воздушное пространство. Но НАТО также требует, чтобы страны внесли свой вклад, отменив свои ограничения", — заявил представитель альянса. Гринкевич ещё в начале года представил послам 32 стран-членов свои предложения по повышению гибкости. Теперь, судя по всему, альянс готов двигаться в сторону большей централизации управления.Ранее в новостях: Евросоюз всё больше движется к формату военного блока

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