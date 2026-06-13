Больше власти над ПВО: в НАТО хотят дать генералу США карт-бланш на уничтожение дронов - 13.06.2026 Украина.ру
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Больше власти над ПВО: в НАТО хотят дать генералу США карт-бланш на уничтожение дронов
Больше власти над ПВО: в НАТО хотят дать генералу США карт-бланш на уничтожение дронов - 13.06.2026 Украина.ру
Больше власти над ПВО: в НАТО хотят дать генералу США карт-бланш на уничтожение дронов
Страны НАТО намерены предоставить Верховному главнокомандующему Объединёнными вооружёнными силами альянса в Европе генералу Алексусу Гринкевичу больше полномочий для противодействия воздушным угрозам. Об этом 13 июня сообщают СМИ
2026-06-13T08:10
2026-06-13T08:10
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По их данным, новое предложение планируют одобрить к саммиту альянса 7–8 июля в Анкаре. Сейчас члены НАТО сами диктуют правила применения национального вооружения. Новые полномочия позволят Гринкевичу гибче перемещать ресурсы и устанавливать уровни боеготовности без официального одобрения. Также предложение официально включит системы ПРО НАТО в миссии воздушного патрулирования на Восточном фланге и переориентирует их на противовоздушную оборону. Дискуссия об отмене национальных ограничений идёт с октября на фоне растущего числа вторжений дронов. Запуск иранских баллистических ракет в сторону Турции придал обсуждению ещё большую актуальность. "Страны всегда обращаются к НАТО, когда беспилотник входит в их воздушное пространство. Но НАТО также требует, чтобы страны внесли свой вклад, отменив свои ограничения", — заявил представитель альянса. Гринкевич ещё в начале года представил послам 32 стран-членов свои предложения по повышению гибкости. Теперь, судя по всему, альянс готов двигаться в сторону большей централизации управления.Ранее в новостях: Евросоюз всё больше движется к формату военного блока
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Новости, США, Европа, Анкара, ЕС, НАТО

Больше власти над ПВО: в НАТО хотят дать генералу США карт-бланш на уничтожение дронов

08:10 13.06.2026
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСовет Россия - НАТО в Брюсселе
Совет Россия - НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Страны НАТО намерены предоставить Верховному главнокомандующему Объединёнными вооружёнными силами альянса в Европе генералу Алексусу Гринкевичу больше полномочий для противодействия воздушным угрозам. Об этом 13 июня сообщают СМИ
По их данным, новое предложение планируют одобрить к саммиту альянса 7–8 июля в Анкаре. Сейчас члены НАТО сами диктуют правила применения национального вооружения. Новые полномочия позволят Гринкевичу гибче перемещать ресурсы и устанавливать уровни боеготовности без официального одобрения.
Также предложение официально включит системы ПРО НАТО в миссии воздушного патрулирования на Восточном фланге и переориентирует их на противовоздушную оборону.
Дискуссия об отмене национальных ограничений идёт с октября на фоне растущего числа вторжений дронов. Запуск иранских баллистических ракет в сторону Турции придал обсуждению ещё большую актуальность.
"Страны всегда обращаются к НАТО, когда беспилотник входит в их воздушное пространство. Но НАТО также требует, чтобы страны внесли свой вклад, отменив свои ограничения", — заявил представитель альянса.
Гринкевич ещё в начале года представил послам 32 стран-членов свои предложения по повышению гибкости. Теперь, судя по всему, альянс готов двигаться в сторону большей централизации управления.
Ранее в новостях: Евросоюз всё больше движется к формату военного блока
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