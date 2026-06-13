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МВФ требует от Украины повысить коммунальные тарифы

МВФ требует от Украины повысить коммунальные тарифы - 13.06.2026 Украина.ру

МВФ требует от Украины повысить коммунальные тарифы

Международный валютный фонд потребовал от Киева разработать дорожную карту постепенного повышения коммунальных тарифов. Об этом сообщает Телеграм-канал “Политика Страны”

2026-06-13T07:44

2026-06-13T07:44

2026-06-13T07:44

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"Подготовить дорожную карту для постепенной либерализации энергетического рынка и отхода от текущей системы заниженных коммунальных тарифов, которая истощает государственные компании", — говорится в сообщении МВФ. Одновременно стало известно, что Украина и МВФ договорились о транше в размере 690 миллионов долларов. При этом условие о введении налога на зарубежные посылки стоимостью более 45 евро отложено до июля. Киев продолжает латать бюджетные дыры за счёт западных кредитов, однако МВФ настойчиво требует непопулярных реформ. Повышение тарифов для населения станет очередным ударом по и без того измученным войной украинцам. Об этом – в материале МВФ даст Украине в долг

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, киев, мвф