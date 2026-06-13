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Италия наотрез отказывается возвращать сирот на Украину
Италия наотрез отказывается возвращать сирот на Украину - 13.06.2026 Украина.ру
Италия наотрез отказывается возвращать сирот на Украину
Италия намерена защитить вывезенных Украины детей от киевского режима. Об этом сообщает 12 июня телеграм-канал Украина.ру
2026-06-13T00:07
2026-06-13T00:07
2026-06-13T00:07
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Европейские партнеры преподнесли Киеву очередной неприятный сюрприз, отметил тг-укагнал. По данным CNN, итальянские суды массово блокируют возвращение украинских детей из Сум, вывезенных в 2022 году. Итальянцы рассудили, что оставаться в Европе приемным детям куда безопаснее, чем возвращаться на родину."Пока украинский омбудсмен Лубинец возмущается, что Рим игнорирует Киев и не пускает чиновников с проверками, ситуация доходит до абсурда. Украина, например, требует забрать из новой итальянской семьи 15-летнего подростка, потому что его биологическая мать, когда-то сама сдавшая сына в детдом, внезапно о нем вспомнила". - сказано в публикации.Тем временем итальянские приемные семьи собирают тысячи подписей с призывом не отдавать детей в зону боевых действий, а местное законодательство жестко защищает статус несовершеннолетних беженцев. Ранее аналогичный скандал произошел в Австрии."Самый показательный момент: Италия вынуждена защищать украинских детей от украинского же государства. Звучит как злая шутка, но это суровая правда", - отметили авторы тг-канала.Больше новостей представлено в обзоре Путин вручил награды героям, США и Иран на пороге сделки: итоги 12 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, украина, италия, киев, владимир путин, украина.ру, cnn, дети, украина-ес, ес, демография, бывший ссср
Новости, Украина, Италия, Киев, Владимир Путин, Украина.ру, CNN, дети, Украина-ЕС, ЕС, демография, бывший СССР
Италия наотрез отказывается возвращать сирот на Украину
Италия намерена защитить вывезенных Украины детей от киевского режима. Об этом сообщает 12 июня телеграм-канал Украина.ру
Европейские партнеры преподнесли Киеву очередной неприятный сюрприз, отметил тг-укагнал. По данным CNN, итальянские суды массово блокируют возвращение украинских детей из Сум, вывезенных в 2022 году. Итальянцы рассудили, что оставаться в Европе приемным детям куда безопаснее, чем возвращаться на родину.
"Пока украинский омбудсмен Лубинец возмущается, что Рим игнорирует Киев и не пускает чиновников с проверками, ситуация доходит до абсурда. Украина, например, требует забрать из новой итальянской семьи 15-летнего подростка, потому что его биологическая мать, когда-то сама сдавшая сына в детдом, внезапно о нем вспомнила". - сказано в публикации.
Тем временем итальянские приемные семьи собирают тысячи подписей с призывом не отдавать детей в зону боевых действий, а местное законодательство жестко защищает статус несовершеннолетних беженцев. Ранее аналогичный скандал произошел в Австрии.
"Самый показательный момент: Италия вынуждена защищать украинских детей от украинского же государства. Звучит как злая шутка, но это суровая правда", - отметили авторы тг-канала.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.