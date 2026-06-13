https://ukraina.ru/20260613/italiya-naotrez-otkazyvaetsya-vozvraschat-sirot-na-ukrainu-1080161625.html

Италия наотрез отказывается возвращать сирот на Украину

Италия наотрез отказывается возвращать сирот на Украину - 13.06.2026 Украина.ру

Италия наотрез отказывается возвращать сирот на Украину

Италия намерена защитить вывезенных Украины детей от киевского режима. Об этом сообщает 12 июня телеграм-канал Украина.ру

2026-06-13T00:07

2026-06-13T00:07

2026-06-13T00:07

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Европейские партнеры преподнесли Киеву очередной неприятный сюрприз, отметил тг-укагнал. По данным CNN, итальянские суды массово блокируют возвращение украинских детей из Сум, вывезенных в 2022 году. Итальянцы рассудили, что оставаться в Европе приемным детям куда безопаснее, чем возвращаться на родину."Пока украинский омбудсмен Лубинец возмущается, что Рим игнорирует Киев и не пускает чиновников с проверками, ситуация доходит до абсурда. Украина, например, требует забрать из новой итальянской семьи 15-летнего подростка, потому что его биологическая мать, когда-то сама сдавшая сына в детдом, внезапно о нем вспомнила". - сказано в публикации.Тем временем итальянские приемные семьи собирают тысячи подписей с призывом не отдавать детей в зону боевых действий, а местное законодательство жестко защищает статус несовершеннолетних беженцев. Ранее аналогичный скандал произошел в Австрии."Самый показательный момент: Италия вынуждена защищать украинских детей от украинского же государства. Звучит как злая шутка, но это суровая правда", - отметили авторы тг-канала.Больше новостей представлено в обзоре Путин вручил награды героям, США и Иран на пороге сделки: итоги 12 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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