https://ukraina.ru/20260613/pravo-i-spravedlivost-25-let-samoy-proukrainskoy-partii-v-polshe-1080138466.html

"Право и Справедливость": 25 лет самой проукраинской партии в Польше

"Право и Справедливость": 25 лет самой проукраинской партии в Польше - 13.06.2026 Украина.ру

"Право и Справедливость": 25 лет самой проукраинской партии в Польше

13 июня 2001 года была зарегистрирована польская партия "Право и Справедливость". В последние годы она остаётся проукраинской политической силой, несмотря на заявления своего руководства и представителей на высоких постах

2026-06-13T08:00

2026-06-13T08:00

2026-06-13T08:00

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На рубеже ХХ и XXI веков партии Польши разделялись на посткоммунистические и вышедшие из среды антикоммунистического профсоюза "Солидарность". В 1989 году коммунисты фактически передали власть деятелям "Солидарности". В 1990 году президентом Польши стал лидер "Солидарности" Лех Валенса.В 1993 году Союз левых демократов (СЛД), созданный бывшими коммунистами, одержал победу на парламентских выборах. Перед выборами 1997 года была создана Избирательная акция "Солидарность" (ИАС), которая сформировала правительство в коалиции с либеральным Союзом свободы, также созданным выходцами из "Солидарности". Выдвиженец ИАС Ежи Бузек стал первым премьер-министром Польши после 1989-го, отработавший на этом посту полный четырёхлетний срок.Весной 2000 года депутаты городского совета Варшавы от Союза свободы ради избрания своего мэра пошли на сотрудничество с избранниками от СЛД. Это вызвало конфликт в правительстве и в мае 2000-го правящая коалиция распалась. Бузеку удалось сохранить за собой премьерский пост путём допуска в правительство представителей партии Согласие-Центр во главе с Ярославом Качиньским. Хотя партия Качиньского входила в состав ИАС, её лидер стал депутатом Сейма по спискам ещё одной постсолидарной партии – Движения восстановления Польши.В июне 2000 года министром юстиции и генеральным прокурором Польши (эти должности занимает один человек) стал брат-близнец Ярослава Качиньского – Лех Качиньский, ранее работавший в канцелярии Валенсы. Он развернул публичную борьбу с преступностью и стал одним из самых популярных политиков в Польше.В марте 2001 года братья Качиньские объявили о намерении создать новую партию правоконсервативной направленности. В конце мая состоялся учредительный съезд партии "Право и Справедливость" (автором этого названия был депутат Сейма Людвик Дорн). Партию возглавил Лех Качиньский, но делами в ней сразу заправлял его брат Ярослав. 13 июня 2001 года партия была зарегистрирована и объявила, что самостоятельно пойдёт на выборы.В конце июня 2001 года прокуратура арестовала высокопоставленного офицера Службы государственной охраны, что вызвало конфликт Леха Качиньского с Бузеком. Генпрокурор обвинил последнего в "поддержке действий, ставящих под сомнение верховенство права" и Качиньский был отправлен в отставку. Это лишь усилило его популярность.На выборах в сентябре 2001 года ПиС заняла четвёртое место с 9,5% голосов. Её опередила даже созданная в том же году Гражданская платформа (ГП) во главе с Дональдом Туском, получившая 12,65%. Победителем же выборов стала левая коалиция СЛД и Союза труда, которая управляла Польшей до 2005 года, а ПиС всё это время была шумной оппозицией левым правительствам Лешека Миллера и Марека Бельки.В 2002 году ПиС и ГП решили объединиться против левых. Хотя общие списки ПиС-ГП на местных выборах 2002 года показали слабый результат, Лех Качиньский стал мэром Варшавы (тогда его впервые выбирали напрямую, а не в горсовете). После этого партию официально возглавил Ярослав Качиньский. Тогда Лех Качиньский выступал на Майдане-2004 в поддержку Виктора Ющенко.На парламентских выборах сентября 2005-го ПиС заняла первое место, а ГП – второе, и партии казались обречёнными на коалицию. Начались переговоры, но им помешали президентские выборы. 23 октября 2005-го Лех Качиньский победил Дональда Туска. Тогда Польша впервые раскололась территориально: бывшие российские и австрийские земли проголосовали за Качиньского, а бывшие немецкие – за Туска.Опираясь на результаты президентских выборов, ПиС сформировала большинство с партиями "Самооборона" и "Лига польских семей". Правительство поначалу возглавил Казимир Марцинкевич, но уже в июле 2006-го премьер-министром Польши стал Ярослав Качиньский. В правительстве ПиС тогда было немало людей, которые ранее сотрудничали с ГП, или наоборот – перешли в эту партию позже (самый известный среди них – Радослав Сикорский). Сформировалась своеобразная "дуополия" ПиС и ГП, сохраняющаяся в Польше до сих пор.Правительство начало проводить политику ревизии послевоенного прошлого Польши: был принят закон о люстрации, который затронул широкий круг людей, Институт национальной памяти (ИНП) превратился в структуру с усиливающимися полномочиями. Правда, в то время ИНП не выдвигал никаких претензий Украине.В апреле 2007 года в партии братьев Качиньских произошёл раскол, через три месяца развалилась и правящая коалиция, и в октябре того же года в Польше прошли досрочные парламентские выборы. Хотя ПиС набрала 32,11% голосов, победила ГП Дональда Туска, который и стал новым премьером страны.10 апреля 2010 года самолёт с польской государственной делегацией потерпел катастрофу под Смоленском, в ней погиб президент Качиньский. На досрочных президентских выборах летом 2010 года кандидат от ПиС Ярослав Качиньский вышел во второй тур, где с результатом 46,99% проиграл кандидату от "Гражданской платформы" Брониславу Коморовскому. На парламентских выборах в октябре 2011-го "Право и Справедливость" набрала 29,89% голосов, однако власть осталась у Туска – впервые с 1989 года правящая в Польше партия выиграла парламентские выборы.После этого Ярослав Качиньский решил добавить к антикоммунистическим лозунгам ещё и русофобские. До того лидер ПиС особой ненавистью к России не отличался, более того, через месяц после трагической гибели брата Ярослав Качиньский в обращении к российскому народу заявил:"Дамы и господа, друзья-россияне, сегодня, 9 мая 2010 года на Красной площади должен был быть мой любимый брат, президент Польши Лех Качиньский. Я знаю, о чем бы он думал, глядя с гордостью на марширующих польских солдат. Он бы думал о миллионах солдат, миллионах российских солдат, погибших в войне с германским Третьим Рейхом".На тот момент менее четверти поляков считали Россию главной угрозой для Польши, но Туск показался им более подходящим политиком для налаживания отношений с Москвой. Тогда Качиньский решил получить голоса польских русофобов, а ПиС стала проводить ежемесячные траурные шествия памяти погибших под Смоленском.Они дали эффект, усилившийся конфликтом на Украине, в котором Ярослав Качиньский принял прямое участие. 1 декабря 2013 года он выступил перед толпой на Майдане Независимости в Киеве, и обилие красно-чёрных флагов ОУН*-УПА* политика не смутило. Более того, сопровождавший Качиньского депутат Европарламента от ПиС Рышард Чарнецкий поддержал вхождение в майданное правительство неонацистской партии "Свобода"*.В мае 2015 года выдвиженец ПиС Анджей Дуда выиграл президентские выборы, а на парламентских выборах в октябре 2015-го ПиС набрала 37,58%, получила большинство в Сейме и Сенате и сформировала правительство.В апреле 2015 года добивавшийся переизбрания Коморовский посетил Киев. Ему позволили выступить в Верховной Раде, но на следующий день Рада провозгласила ОУН и УПА "борцами за свободу украинского народа". ПиС успешно использовал этот плевок в лицо полякам и в президентской, и в парламентской кампании.Получив власть в Польше, ПиС занималась в основном внутренними проблемами. Лишь в феврале 2017 года Ярослав Качиньский заявил в одном из интервью:"Мы не можем годами соглашаться на то, чтобы на Украине формировался культ людей, которые по отношению к полякам дошли до геноцида. (…) Я ясно сказал президенту Порошенко**, что с Бандерой они в Европу не войдут".Несмотря на эти громкие слова, Польша продолжила терпеть героизацию лиц и организаций, причастных к массовому убийству поляков, причём этот процесс продолжился и после избрания Владимира Зеленского. Официальная Варшава поддерживала все действия киевских партнёров, о чём заявил Дуда на первой же встрече с Зеленским в июне 2019 года. А в 2020-м власти ПиС и вовсе восстановили в Польше незаконный мемориал боевикам УПА.С началом СВО поддержка Киева со стороны Варшавы стала безоговорочной. В марте 2022 года Ярослав Качиньский (тогда "силовой" вице-премьер) призвал ввести на территорию Украины "миротворческий контингент" НАТО. А через несколько дней после этого официальный представитель МИД Польши Лукаш Ясина заявил: "мы являемся слугами украинского народа". Когда же в мае 2023 года Ясина в частном интервью заявил, что Зеленский должен попросить прощения у поляков за героизацию убийств их предков, его со скандалом уволили.В ПиС слишком поздно уловили изменения в польском обществе. Лишь в ходе избирательной кампании летом-осенью 2023 года партия Качиньского начала выступать за запрет беспошлинного ввоза украинской сельхозпродукции. Премьер Польши вдруг заявил, что его страна больше не будет поставлять на Украину своё оружие (к тому времени уже осуществлённые властями ПиС поставки оценивались в 3 с лишним миллиарда евро). Неудивительно, что поляки на выборах в октябре 2023-го "наказали" ПиС.Оказавшись в оппозиции, ПиС осталась заложницей своей русофобии. Хотя к весне 2025 года ПиС удалось несколько улучшить свой имидж, и её выдвиженец Кароль Навроцкий был избран президентом Польши, однако любое недовольство действиями киевских властей со стороны последнего всегда содержит ремарку в стиле "несмотря на это, мы поддерживаем Украину в борьбе против агрессивной России". Даже критикуя присвоение Зеленским одному из подразделений ВСУ имени "героев УПА", Навроцкий заявил, что его киевский коллега "предоставил российской пропаганде отличный материал и немало пищи для размышлений".ПиС не может отказаться от русофобии, если её убрать – практически ничего не останется. Поэтому ПиС останется проукраинской. Навроцкий так и не решился подписать указ о лишении Владимира Зеленского высшей государственной награды Польши – ордена Белого Орла, а Качиньский этот вопрос вообще не комментировал.* Террористическая организация, запрещённая в России.** Член объединения, внесённого в Перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга.

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https://ukraina.ru/20260612/polsha-protiv-ukrainy---chto-ne-podelili-1080138067.html

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история, польша, украина, варшава, ярослав качиньский, владимир зеленский, сейм, оун, европарламент, партия, выборы