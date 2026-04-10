https://ukraina.ru/20260410/1077733854.html

Александр Перенджиев: США, НАТО и Украина пытаются задушить Россию "Петлей Анаконды" от Каспия до Арктики

2026-04-10T07:00

интервью

иран

сша

россия

александр перенджиев

дональд трамп

владимир путин

нато

арктика

дроны

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/12/1058199089_0:0:3024:1701_1920x0_80_0_0_dbb35e296b4db34ea4d65997f37ac081.jpg

Об этом доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, военно-политический эксперт, уроженец Новороссийска Александр Перенджиев рассказал в интервью изданию Украина.ру Ранее в российских военно-дипломатических кругах появилась информация, что украинские специалисты по морским дронам прибыли в Норвегию, где проведут учения по применению надводных и подводных беспилотных систем в условиях холодных температур. Это несет для нас серьезные риски. Во-первых, Баренцево море – традиционная вотчина Северного флота, самого сильного в составе ВМФ России. Во-вторых, киевский режим вместе со своими союзниками могут попытаться бить по ледоколам, следующим по Северному морскому пути. - Александр Николаевич, вы в своих выступлениях регулярно говорили, что США спровоцировали украинский конфликт именно для того, чтобы подготовиться самим и ослабить нас в борьбе за арктические ресурсы. Теперь же выглядит так, что два эти конфликта становятся частью одного целого. - Совершенно верно. Все это укладывается в наши с вами прогнозы по поводу глобальной битвы за транспортные коридоры. Сначала они взялись за Балтийское море. До этого даже были погони за танкерами в Атлантическом океане. А теперь они пытаются обнулить Севморпуть, чтобы там не ходили суда. Так что сообщения про украинских специалистов в Норвегии нельзя рассматривать вне этого контекста. Эту битву за транспортные коридоры нам устроил Запад во главе с США. Дружит Трамп с НАТО или нет – это в данном случае не имеет никакого значения. Здесь выступает единым фронтом. И в этих северных широтах у США есть Норвегия – старейшее государство НАТО, да еще и самое ближайшее к нашим арктическим рубежам. Как минимум мы с норвежцами Шпицберген и Баренцево море делим. Также я бы не стал делать акцент на украинских специалистах. Это готовят не украинцы, а натовцы. Просто нас пытаются убедить, что мы с Украиной воюем. Может быть, в этих подразделениях украинцы и есть. Но мы должны понимать, что это война с Западом, где основной ударной силой выступает НАТО. Борьба идет за наши логистические маршруты и арктические ресурсы. США и Запад хотят перекрыть нам все морские коммуникации (Средиземное, Черное, Балтийское, Баренцево море, а также вход в Севморпуть со стороны Тихого океана) и взять под контроль все сухопутные коммуникации. Тут главный урон они наносят международному коридору "Север-Юг". Не только через Иран. Они пытаются влезть в Казахстан. Казахстан американцы рассматривают буквально как сердце Хартленда. И они фактически пытаются выкупить у Казахстана все железнодорожные пути. И Транскаспийский коридор (Казахстан-Каспийское море-Азербайджан-Грузия-Турция-Европа) они тоже пытаются взять под контроль. Точнее, США действуют так. Либо они какой-то маршрут берут под контроль, либо они его уничтожают. За счет этого они пытаются устроить нам транспортную блокаду. Нам – это не только России. Они хотят остановить продвижение глобального китайского проекта "Один пояс – один путь". И в том числе для этого США хотят, чтобы Россия открыла им доступ к Севморпути и своим арктическим ресурсам. Повторюсь, взятие под контроль транспортных коридоров, чтобы получить доступ к ресурсам – это основной способ США сохранить свое геоэкономическую гегемонию. - Могли бы вы назвать конкретные элементы военной инфраструктуры, которую уже подготовил противник для работы против нас именно в северных морских ширах? - Конкретные технические детали не назову. Но это могут быть те же самые безэкипажные катера и воздушные дроны. Не исключаю, что при помощи Норвегии они могут разработать и подводные дроны. Противник их уже опробовал в Черном море, а теперь попытается использовать их в северных широтах. Так что не надо думать, что конфликт ограничится одной Украиной. Нам навязывается более широкий театр военных действий. Они хотят протянуть фронт от текущей линии соприкосновения на юг вплоть до Каспия, чтобы в Центральной Азии создать нам угрозы. В этом смысле даже конфликт между Пакистаном и Афганистаном надо рассматривать как попытку противодействия строительства коридора из Средней Азии в Индию. Сначала эта "Петля Анаконды" с юга идет на запад, а потом поворачивает на север. Проходит она через Украину мимо Калининграда и Прибалтики к границам со странами Северной Европы (Финляндия и Норвегия) и упирается как раз в Арктику. Это, конечно, не полное окружение. Но это попытка организовать прочную петлю окружения России. Тут все просто: "Если санкции не действуют, давайте перекроем коммуникации". Повторюсь, нам навязывается серьезная война. Если мы не будем отстаивать свои транспортные пути, нам придется туго. При этом мы тут не одиноки. У нас есть союзник, который тоже заинтересован противодействовать США в этой транспортной блокаде - это Китай. Как я уже сказал, казахстанский и каспийский вопрос снова обостряется. Казахстан все больше склоняется в сторону Запада. Нам придется за него побороться. Другие страны Центральной Азии тоже не особенно хотят портить отношения с США. Поэтому они не пошли на создание единого пространства коллективной безопасности в рамках ШОС вместо Региональной антитеррористической структуры со штаб-квартирой в Ташкенте, о чем года три назад говорил Путин. К сожалению, пока эта идея не нашла понимания у наших партнеров. Особенно обидно, что она не нашла понимания у Китая. - Кстати, Иран выстоял в прямом столкновении с США. Нам в контексте битвы за транспортные коридоры не стоит на этот счет обольщаться? Или это может поспособствовать созданию системы коллективной безопасности в рамках ШОС? - "Обольщаться" - это не тот термин. Иран в каком-то смысле воюет за Россию. То, что он перекрыл Ормузский пролив - это его ответка на попытки США взять под контроль транспортные коридоры, которые проходят через иранскую территорию. А США и Запад в ответ на провал с Ираном пытаются создать нам новые угрозы в Балтийском и Баренцевом морях. Повторюсь, нет такого, что Иран сам по себе, а мы - сами по себе. Все взаимосвязано. Недаром украинцы на Ближний Восток полезли со своими дронами-перехватчиками. Они хорошо поняли, что это общая война Запада. Война против Ирана - война против России. И Иран это понимает. Поэтому прямо объявил Украину своим врагом. Полагаю, что со временем мы придем не просто к стратегическому партнерству с Ираном, а к полноценному военному союзу. Иран - это наш форпост на Ближнем Востоке. Защищая себя, он защищает нас. Кстати, Китай это тоже понимает. Поэтому помогал Ирану. По некоторым данным, американские самолеты были сбиты с помощью китайских систем ПВО. - Китайская помощь Ирану - это секрет Полишинеля. Во-первых, Китай поставляет Ирану перхлорат для производства твердотопливных ракет. Во-вторых, дроны класса "Герань" не были бы возможны без китайской электроники. - Конечно. Поэтому Иран и держится. Без помощи Китая он вряд ли бы выстоял. Не будем раскрывать всех деталей. Скажу только, что не только Китай иранцам помогает. Есть еще одна страна, которая очень сильна в военно-техническом отношении. - Давайте поговорим про прикладные вопросы этого глобального противостояния. Что, на ваш взгляд, не хватает нашему флоту? Основная проблема состоит именно в морских дронах? Или при его строительстве были допущены смысловые ошибки? - Смысловая ошибка была допущена именно в том, что мы не предугадали такое масштабное развитие беспилотных систем: воздушных, надводных и подводных. Но даже не это главное. Главное, что мы не искали способы от этих дронов защищаться. Как появилась современная ПВО? В ответ на ракеты стали создаваться зенитные ракеты. Сейчас мы начали двигаться в сторону создания антидроновой ПВО. Но нашему флоту еще нужна противонадводная и противоподводная оборона по такому же принципу. И, конечно, нужны дроны-перехватчики по всем этим составляющим: воздушные, надводные и подводные. Пока же наша система не до конца развита. У нас тут два крупных пробела. Во-первых, ощущается нехватка кадров. Во-вторых, нехватка самих технических средств (изготовление и логистика). Тем не менее, военная наука должна развиваться именно в этом направлении. Мы немножко отстаем в ответе на эти вызовы. Надо ускоряться. И такое понимание есть. В частности, у нас в университете имени Плеханова открыли факультет, где готовят операторов БПЛА. Казалось бы, зачем они нужны экономическому вузу? А затем, что беспилотники сейчас будут проникать во все сферы деятельности. Юристы должны знать правовые аспекты использования дронов. Специалисты по сельскому хозяйству должны знать специфику использования агродронов. В гражданских морских вузах этому тоже должны обучать для рыболовецких и торговых судов. А главное, что моряки гражданского флота должны уметь от дронов защищаться. Приведу еще один пример из личной практики. В моем родном и многостродальном Новороссийске, который постоянно подвергается ударам, есть Государственный морской университет имени адмирала Ушакова. Раньше он назвался "Новороссийское высшее инженерное морское училище". Так вот в советское время его студенты были на казарменном положении с военной дисциплиной. Несмотря на то, что они считались гражданскими моряками, они призывались на флот на три года. Причем эта служба не входила в срок обучения. То есть в общей сложности они учились девять лет: три года служили, и шесть - учились. И я надеюсь, что такую же военную подготовку у нас тоже введут для гражданских моряков. Сейчас особенно важно уметь защищать свое судно. Как минимум их должны обучать применению дронов. Дроны сопровождения должны быть у каждого суда. И управляться они должны с каждого судна. Только так мы можем противостоять ударам по нашим сухогрузам, как это было в Средиземном море. Нам нужна система защиты корабля. И специалисты по защите корабля должны быть на этом борту, а не где-то со стороны. На каждое торговое судно военных кораблей не напасешься. В советское время к этому были готовы. Даже два хороших фильма сняли об умении гражданских моряков себя защищать: "Пираты XX века" и "Одиночное плаванье". Сейчас я бы на тему защиты судов тоже кино снял. Даже название придумал: "Спасай себя сам" или "Себя в обиду не дадим". - Про Новороссийск у вас тоже хотел спросить. Конечно, сейчас создается впечатление, что по нему регулярно прилетает. При этом я слышал позитивные оценки, что там удалось наладить взаимодействие стационарной ПВО и мобильных огневых групп (МОГ), за счет чего ребята много чего сбивают. - Я бы не был столь оптимистичен. Пример Новороссийска как раз показывает, что у нас не научились еще выстраивать инфраструктуру защиты городов от нападения беспилотников. Тут недостаточно упования на РЭБ и ПВО. Во-первых, здесь нужен рой дронов-перехватчиков. Во-вторых, нужно вдоль моря расставить стационарные объекты ПВО с пулеметами и антидроновыми ружьями. Во-третьих, нужны те самые мобильные огневые группы. Новороссийск в этой системе очень нуждается. К сожалению, теперь песня "Малая земля — священная земля" - это не про события 1943 года. Она вполне подходит под сегодняшний день. Новороссийск должен уметь защищаться. И на основе этого опыта научиться защищать другие города, чтобы обнулить эффект дроновых ударов. Пока же они наносят нам ущерб. Разрушается инфраструктура, повреждаются дома, страдают люди. Сколько нас будут лупить? Пора уже давать жестокий отпор. При этом тут недостаточно одних военных или пограничников. В этом должны принимать участие Росгвардия, полиция и ЧОПы. У всех должны быть свои посты и своя зона ответственности. Народное ополчение по образцу Белгорода тоже надо сформировать, привлекая туда как можно больше людей. У нас же бывали случаи, когда пенсионеры хватают охотничьи ружья и сбивают дроны. У нас есть, кому защищаться. Главное - этих людей найти, обучить и вооружить. Причем я думаю, что одних добровольцев тут будет недостаточно. Тут понадобится задействовать административный ресурс. - МИД РФ снова предупредил страны Прибалтики, что мы начнем отвечать, если они снова будут пропускать через свое воздушное пространство украинские дроны. Есть ли у нас техническая возможность аккуратно сбивать эти БПЛА на их же территории без особого ущерба, чтобы это выглядело как обычная боевая работа? - Самое интересное, что факты падения дронов на их территории уже были. Эстония по этому поводу заерзала. Они-то думали, что эти дроны будут просто пролетать, а они будут ухмыляться: "Русские получили, русские не ответят". Но они забыли, что их может ждать то же самое, что Саудовскую Аравию во время перестрелок Ирана и Израиля. Если два соседа кидаются камнями через твой дом, тебе рано или поздно выбьют окна. Украинские дроны могут не долететь до российской границы, а упасть и что-то подорвать.У наших систем РЭБ и дроны-перехватчики есть такая возможность. Повторюсь, наша ПВО должна быть стеной, чтобы украинские БПЛА об нее разбивались. Я не говорю, что мы к этому сразу придем. Но у нас другого выбора нет. И какой-то опыт у нас уже есть: как на ЛБС, так и в плане прикрытия тылов.

https://ukraina.ru/20230410/1045175938.html

иран

сша

россия

арктика

украина

каспийское море

китай

прибалтика

норвегия

новороссийск

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Кирилл Курбатов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

