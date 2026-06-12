https://ukraina.ru/20260612/frontovaya-svodka-za-12-iyunya-1080161354.html

Фронтовая сводка за 12 июня

Фронтовая сводка за 12 июня - 12.06.2026 Украина.ру

Фронтовая сводка за 12 июня

Армия России за уходящие сутки нанесла ущерб защитникам режима Зеленского. Об этом сообщает 12 июня телеграм-канал Украина.ру

2026-06-12T23:56

2026-06-12T23:56

2026-06-12T23:56

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Фронтовая сводка за 12 июня:🟥 Удары по тылам: российские войска нанесли удары по нескольким АЗС на подконтрольных противнику территориях, а также поразили тяговую подстанцию в Сумской области;🟥 Сумское направление: ВС РФ продолжают продвижение вглубь области; удары нанесены по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Уланово, Катериновки, Могрицы, Великой Чернечины, Берёзы, Толстодубово, Малой Слободки, Краснополья и Хотени; в Шосткинском районе идут стрелковые бои в Бачевске и окрестностях;🟥 Константиновское направление: российские штурмовики добились значительных успехов в самой Константиновке, сформировав "котёл" в юго-западной части города; на западном фланге освобождено Роскошное, в соседней Долгой Балке продолжаются бои;🟥 Восточно-Запорожское направление: продолжаются ожесточённые бои на северном фланге, где ВСУ периодически пытаются заходить в Терноватое на технике; российские подразделения продвигаются на южном фланге в районе Луговского.Использовались данные каналов "Рыбарь" и "Рядовой на передовой"Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Путин вручил награды героям, США и Иран на пороге сделки: итоги 12 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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