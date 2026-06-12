Фронтовая сводка за 12 июня - 12.06.2026 Украина.ру
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Фронтовая сводка за 12 июня
Фронтовая сводка за 12 июня - 12.06.2026 Украина.ру
Фронтовая сводка за 12 июня
Армия России за уходящие сутки нанесла ущерб защитникам режима Зеленского. Об этом сообщает 12 июня телеграм-канал Украина.ру
2026-06-12T23:56
2026-06-12T23:56
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украина
сумская область
юрий береза
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Фронтовая сводка за 12 июня:🟥 Удары по тылам: российские войска нанесли удары по нескольким АЗС на подконтрольных противнику территориях, а также поразили тяговую подстанцию в Сумской области;🟥 Сумское направление: ВС РФ продолжают продвижение вглубь области; удары нанесены по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Уланово, Катериновки, Могрицы, Великой Чернечины, Берёзы, Толстодубово, Малой Слободки, Краснополья и Хотени; в Шосткинском районе идут стрелковые бои в Бачевске и окрестностях;🟥 Константиновское направление: российские штурмовики добились значительных успехов в самой Константиновке, сформировав "котёл" в юго-западной части города; на западном фланге освобождено Роскошное, в соседней Долгой Балке продолжаются бои;🟥 Восточно-Запорожское направление: продолжаются ожесточённые бои на северном фланге, где ВСУ периодически пытаются заходить в Терноватое на технике; российские подразделения продвигаются на южном фланге в районе Луговского.Использовались данные каналов "Рыбарь" и "Рядовой на передовой"Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Путин вручил награды героям, США и Иран на пороге сделки: итоги 12 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Фронтовая сводка за 12 июня

23:56 12.06.2026
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкБоевая подготовка мобильных огневых групп группировки войск "Запад" в зоне СВО
Боевая подготовка мобильных огневых групп группировки войск Запад в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Армия России за уходящие сутки нанесла ущерб защитникам режима Зеленского. Об этом сообщает 12 июня телеграм-канал Украина.ру
Фронтовая сводка за 12 июня:

🟥 Удары по тылам: российские войска нанесли удары по нескольким АЗС на подконтрольных противнику территориях, а также поразили тяговую подстанцию в Сумской области;

🟥 Сумское направление: ВС РФ продолжают продвижение вглубь области; удары нанесены по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Уланово, Катериновки, Могрицы, Великой Чернечины, Берёзы, Толстодубово, Малой Слободки, Краснополья и Хотени; в Шосткинском районе идут стрелковые бои в Бачевске и окрестностях;

🟥 Константиновское направление: российские штурмовики добились значительных успехов в самой Константиновке, сформировав "котёл" в юго-западной части города; на западном фланге освобождено Роскошное, в соседней Долгой Балке продолжаются бои;

🟥 Восточно-Запорожское направление: продолжаются ожесточённые бои на северном фланге, где ВСУ периодически пытаются заходить в Терноватое на технике; российские подразделения продвигаются на южном фланге в районе Луговского.

Использовались данные каналов "Рыбарь" и "Рядовой на передовой"
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Путин вручил награды героям, США и Иран на пороге сделки: итоги 12 июня
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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