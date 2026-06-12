Фронтовая сводка за 12 июня
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкБоевая подготовка мобильных огневых групп группировки войск "Запад" в зоне СВО
Армия России за уходящие сутки нанесла ущерб защитникам режима Зеленского. Об этом сообщает 12 июня телеграм-канал Украина.ру
Фронтовая сводка за 12 июня:
🟥 Удары по тылам: российские войска нанесли удары по нескольким АЗС на подконтрольных противнику территориях, а также поразили тяговую подстанцию в Сумской области;
🟥 Сумское направление: ВС РФ продолжают продвижение вглубь области; удары нанесены по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Уланово, Катериновки, Могрицы, Великой Чернечины, Берёзы, Толстодубово, Малой Слободки, Краснополья и Хотени; в Шосткинском районе идут стрелковые бои в Бачевске и окрестностях;
🟥 Константиновское направление: российские штурмовики добились значительных успехов в самой Константиновке, сформировав "котёл" в юго-западной части города; на западном фланге освобождено Роскошное, в соседней Долгой Балке продолжаются бои;
🟥 Восточно-Запорожское направление: продолжаются ожесточённые бои на северном фланге, где ВСУ периодически пытаются заходить в Терноватое на технике; российские подразделения продвигаются на южном фланге в районе Луговского.
Использовались данные каналов "Рыбарь" и "Рядовой на передовой"
🟥 Удары по тылам: российские войска нанесли удары по нескольким АЗС на подконтрольных противнику территориях, а также поразили тяговую подстанцию в Сумской области;
🟥 Сумское направление: ВС РФ продолжают продвижение вглубь области; удары нанесены по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Уланово, Катериновки, Могрицы, Великой Чернечины, Берёзы, Толстодубово, Малой Слободки, Краснополья и Хотени; в Шосткинском районе идут стрелковые бои в Бачевске и окрестностях;
🟥 Константиновское направление: российские штурмовики добились значительных успехов в самой Константиновке, сформировав "котёл" в юго-западной части города; на западном фланге освобождено Роскошное, в соседней Долгой Балке продолжаются бои;
🟥 Восточно-Запорожское направление: продолжаются ожесточённые бои на северном фланге, где ВСУ периодически пытаются заходить в Терноватое на технике; российские подразделения продвигаются на южном фланге в районе Луговского.
Использовались данные каналов "Рыбарь" и "Рядовой на передовой"
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