Двойная игра в Вашингтоне. Почему Рютте уехал ни с чем, а Трамп не выйдет из НАТО

Несмотря на то, что на экранах телевизоров или телефонов западная публика почти каждый день видит "преждевременные наброски некролога НАТО", о крахе альянса пока говорить рано. Так, по крайней мере, утверждает генсек организации Марк Рютте, который 9 апреля выступил в Институте Рональда Рейгана в Вашингтоне

2026-04-11T07:58

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

По его словам, НАТО трансформирует себя в связи с наступлением новой эпохи. Эти перемены подразумевают, что Европа возьмет на себя "более крупную и более справедливую долю задач в обеспечении обороны", рассказал Рютте. Имеет место "переход от нездоровой созависимости к трансатлантическому союзу, основанному на истинном партнерстве", подчеркнул он.Генсек назвал историческим решение установить норму трат на оборону в 5% ВВП от каждого члена альянса. "Это поможет гарантировать, что НАТО будущего не будет альянсом, в котором союзники нездорово зависимы от США, и в котором США знают, что у них есть дееспособные партнеры, которые готовы, желают и способны защищать нашу свободу и безопасность", - заключил Рютте.Днем ранее в Белом доме прошла закрытая встреча Марка Рютте с президентом США Дональдом Трампом. Переговоры прошли на фоне растущего недовольства американского лидера поведением его европейских партнеров по НАТО. Они отказались поддержать военную кампанию США против Ирана, а некоторые члены альянса даже запретили американским ВВС использовать их авиабазы для этой операции.Дональд Трамп в ответ неоднократно в своих заявлениях называл НАТО "бумажным тигром" и грозился вывести США из этого военного блока. В день встречи Трампа и Рютте газета The Wall Street Journal сообщила, что администрация Трампа также рассматривает возможность закрытия американских баз или вывода войск из таких стран, как Испания и Германия, в качестве наказания за их позицию по иранской кампании.За считанные часы до начала встречи пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Леввит заявила, что президент США обсудит с генсеком НАТО вариант возможного выхода США из альянса. По ее словам, Североатлантический альянс "отвернулся от американского народа за последние шесть недель".Рютте поехал в США для того, чтобы разобраться с претензиями Вашингтона и сгладить острые углы в отношениях. Его встреча с Трампом за закрытыми дверями продолжалась более двух часов, но после нее ни одна из сторон не опубликовала официальных итогов.В разговоре с журналистами Рютте позже заявил, что президент США "явно разочарован многими союзниками по НАТО" и что он понимает его точку зрения. При этом на вопрос, что именно Трамп говорил на тему выхода из НАТО или сворачивания американской поддержки альянсу, генсек ответил весьма уклончиво.Трамп со своей стороны отметил у себя на странице в соцсетях, что "НАТО не было рядом, когда мы в них нуждались, и их не будет, если они снова понадобятся". При этом как пример предательства он не упомянул Иран, а ситуацию вокруг "Гренландии, этого огромного, плохо управляемого куска льда!".Действительно ли европейцы так сильно испугались возможного выхода США из НАТО, что им пришлось срочно отправить генсека организации на встречу с Трампом? Что ожидает НАТО в будущем – реформа, развал или поиск нового внешнего врага, против которого члены организации сплотят свои ряды? На эти вопросы Украина.ру ответили российские и иностранные эксперты.Три причины РюттеПо мнению доцента Финансового университета при Правительстве РФ Вадима Трухачева, смысл поездки Марка Рютте в Вашингтон состоялся в том, чтобы объяснить Трампу, почему другие страны НАТО отказываются поддержать его действия в Иране.На это три причины, считает политолог. Первая в том, что конкретно Рютте как генсек НАТО, а также и большинство его европейских коллег, считают, что альянс должен сосредоточить все усилия на борьбе с Россией и помощи Украине. Получается, что Трамп отвлекает внимание НАТО от главной цели, отметил Трухачев."Второй момент — США начали войну против Ирана, а не наоборот. Статья 5 устава НАТО гласит, что, если какая-то страна альянса подверглась нападению, все за нее вступаются. США не подвергались нападению. Поэтому Рютте здесь действовал четко по букве устава НАТО", - рассказал политолог.Третий момент, который портит отношения США с их партнерами с другой стороны Атлантики заключается в том, что Трамп считает европейцев ниже себя, полагает Трухачев. Недавно в Европе вышли результаты опроса общественного мнения, которые показывают, что европейцы, кроме поляков, очень плохо отзываются о Трампе."Европейцам не нравится его высокомерное отношение к ним. Трамп такое отношение очень часто демонстрировал, а потом стал удивляться, почему Европа его не поддерживает. Он стал заложником собственной политики и собственного поведения", - сказал политолог.Однако несмотря на все текущее недовольство Трампа, НАТО не развалится, подчеркнул Трахачев. Дело в том, что для выхода США из альянса нужно согласие Конгресса, а Конгресс такое согласие не даст, отметил эксперт."Не будем выдавать желаемое за действительное – НАТО не развалится. Мнение президента США, тем более такого экстравагантного, как Трамп, не единственное, и даже не преобладающее в США. Не говоря уже о других странах НАТО", - заявил Трухачев.По его словам, у Североатлантического альянса только одна цель – это война с Россией. НАТО существует исключительно против России и подавляющее большинство европейских, американских, британских, канадских и прочих политиков так и воспринимает цели этого союза. Как минимум это сдерживание России, как максимум – война с ней, подытожил Вадим Трухачев.Окно возможностей для РоссииВ отношениях между союзниками с двух сторон Атлантики существует определенная динамика – когда в США у власти республиканцы, эти отношения ухудшаются. Когда у власти демократы – отношения, наоборот, восстанавливаются, рассказал в интервью Украина.ру сербский политолог-американист, сотрудник Института европейских исследований (Белград) Стеван Гайич."Так происходит уже двадцать последних лет, и этот процесс не надо связывать только с Трампом", - отметил он.По словам эксперта, первая серьезная размолвка случилась в 2003 году, когда США начали вторжение в Ирак. Тогда Франция и Германия были против этой операции, в отличие от новых членов НАТО - стран бывшего Варшавского блока, которые с энтузиазмом восприняли действия США в Ираке, напомнил Гайич.Улучшение отношений между Вашингтоном и европейскими союзниками по НАТО наступило с приходом к власти в США Барака Обамы, продолжил сербский политолог. Новый кризис наступил в 2016 году, когда пришедший к власти Дональд Трамп заявил, что НАТО является изжившим себя институтом, отметил он."Это подтолкнуло европейские страны к тому, чтобы размышлять о Европе после НАТО. Эммануэль Макрон тогда сделал свое пресловутое заявление о "смерти мозга НАТО". Однако, с приходом к власти в США демократа Байдена, связи внутри альянса снова укрепляются. После начала российской СВО на Украине в НАТО заявляют, что "альянс никогда не был крепче", и это действительно так и было. НАТО объединился на базе русофобии", - рассказал Гайич.Политолог ожидает, что после Трампа между американцами и их европейскими союзниками опять произойдет потепление."Я ожидаю, что на промежуточных выборах в США республиканцы потеряют большинство в Конгрессе. Это будет начало их ухода с власти. Если демократы снова войдут в Белый дом, мы увидим укрепление НАТО на базе русофобии", - заявил Гайич.Политолог полагает, что это напрямую скажется на украинском конфликте. По его словам, пока НАТО все еще находится в состоянии внутреннего кризиса, а его внимание направлено в сторону Ближнего Востока, у России есть окно возможностей для каких-то решительных шагов по отношению к Украине."У России есть шанс сменить режим в Киеве и победить на Украине. Так Россия победит НАТО. Но когда Демократы вернуться к власти, они сделают все, чтобы уничтожить наследие Трампа. Если украинский вопрос в этот момент все еще будет актуальным, им будет намного проще действовать против России", - подытожил Стеван Гайич.Генерал Трамп и глубинное государствоПротиворечия между США и НАТО зашли достаточно далеко, рассказал в интервью Украина.ру политолог, член Экспертного совета Общероссийской организации "Офицеры России" Максим Бардин.По его словам, начались они с вопросов по Украине, а затем обострились во время военной кампании США и Израиля на Ближнем Востоке. Марк Рютте, который является генеральным секретарем НАТО, поехал в Вашингтон, чтобы как-то сгладить эти разногласия, продолжил Бардин."У Трампа есть две основные претензии к его европейским союзникам по НАТО. Первая из них – страны альянса мало денег выделяют на оборону. По стандартам НАТО каждая страна должна выделять на обеспечение собственной безопасности до 5% ВВП. Эти деньги они не должны отправлять в Вашингтон", - рассказал политолог.Еще в период своего первого срока Трамп жаловался, что страны блока не выделяют этих 5%, напомнил эксперт. Особенно это касается стран Восточной Европы, Прибалтики, Балканских государств, которые относительно недавно вступили в НАТО, добавил он. В результате 700 млрд долларов в год или 60% общего годового бюджета НАТО выделяют США, сказал Бардин."По мнению Трампа – бизнесмена, бухгалтера, человека, который всю жизнь вел какие-то "сделки", эта ситуация непонятная. Он говорит: "Мы можем вообще не выделять деньги на НАТО. Мы собственную безопасность обеспечиваем", - заявил политолог.Вторая претензия к Марко Рютте состоит в том, что по мнению Трампа, европейские участники Североатлантического альянса проявили недостаточную лояльность в отношении военной кампании США на Ближнем Востоке, отметил Бардин."Эти две главные претензии Трамп обрушил на Марка Рютте. Тот не смог удовлетворить эти претензии, потому что не имеет решающего влияния на национальные государства. Поэтому вопрос завис. В результате Трамп заявил о том, что он раздумывает вообще выйти из блока НАТО и создавать свой собственный союз", - рассказал политолог.По словам Бардина, ряд экспертов уже указал, что решение о выходе США из НАТО должно пройти голосование в Конгрессе, при этом нужно собрать две трети голосов. По мнению экспертов, Трамп никогда не соберет такие показатели, так как против будет голосовать и Демократическая партия, и часть республиканцев.Поэтому российские и зарубежные эксперты считают, что Трамп пугает Рютте заявлениями о выходе США из НАТО, но этого никогда не будет, отметил Бардин."Что Трамп на самом деле хочет? Если США 700 млрд долларов в год выделяют на НАТО, Трамп хочет, чтобы главный в альянсе был не Марк Рютте, а он сам. Как он это представляет? Президент США вызывает всех в Вашингтон и говорит: мы проводим в ближайший месяц военную кампанию в том-то регионе. Это государство должно обеспечить это направление, другое государство другое направление. Трамп видит себя в роли главнокомандующего. Конечно, в этом формате непонятная будет роль Рютте", - описал политолог намерения Трампа.По его словам, Трамп призывает страны НАТО увеличить до 5% ВВП расходы на оборону. Но это не все – Трамп хочет, чтобы эту оборону государства осуществляли за счет покупки американского вооружения, отметил Бардин."Еще раз подчеркну, что свою оборону и свою национальную безопасность США вполне могут обеспечить собственными средствами. Европа в этом вопросе серьезно провисает. Поэтому разговор Дональда Трампа и Марка Рютте — это, конечно, борьба за власть, за власть внутри военно-политического блока", - добавил эксперт.Тем временем Марк Рютте надеется на внутренний американский конфликт, продолжил политолог. По его словам, до Трампа в отношениях между странами НАТО действовала схема, в которой США в год платят 60% бюджета организации, а остальные страны, в том числе восточноевропейские, поддерживают США политически и информационно. Например, пускаются в информационные атаки против России, уточнил он."Эта схема не нравится Трампу. Но она была, в общем-то, утверждена и сформирована при администрациях предыдущих президентов США. Эта схема пришла из Вашингтона. Другой американский политический клан, который сегодня противостоит Дональду Трампу, указанную схему и формировал. Этот клан, связывают, с так называемым глубинным государством, Демократической партией, USAID и другими структурами, против которых Трамп сегодня борется", - рассказал Бардин.Американские оппоненты Трампа сейчас советуют европейцам не реагировать на его угрозы и стараться оттянуть момент принятий решений, продолжил эксперт. Они рассчитывают на то, что в конце ноября 2026 года у Трампа уже будет меньшинство в Конгрессе и что в 2028 году придет уже новый президент-демократ, уточнил он."Что будет дальше? Марку Рютте – некуда деваться. Поэтому, конечно, он будет убеждать европейских участников НАТО как-то повысить все-таки расходы на оборону. Трамп будет постоянно говорить, что расходы малы. Он будет постоянно давить на Марка Рютте информационно, на весь мир будет озвучивать эти претензии. Рютте будет достаточно сложно сохранить свое влияние в НАТО, сохранить свой пост, и проводить эту "реформу" НАТО", - ожидает Бардин.По его словам, вся концепция Трампа направлена на то, чтобы его личное влияние внутри НАТО увеличилось. Он хочет командовать НАТО, но его оппоненты из другого американского политического клана против этого, отметил политолог. И за счет Марка Рютте они попытаются Трампу в этом помешать, добавил он."Нынешний конфликт - это конфликт не Дональда Трампа и европейских участников НАТО. Это по факту конфликт двух американских политических кланов: клана Дональда Трампа, который иногда связывают с MAGA, и клана, который связан с транснациональными корпорациями. По виду, это противоречия между НАТО и Вашингтоном, а на деле это противоречия и политическая борьба между двумя американским политическим кланами", - подытожил Максим Бардин.***Поэтому вопрос о развале НАТО в данный момент даже не стоит на повестке дня. Текущий кризис в рамках организации вызван желанием Дональда Трампа перекроить трансатлантические отношения под собственную концепцию лидерства. Европейцы же, напуганные перспективой остаться без американского "зонтика", вынуждены лавировать, надеясь, что смена политического курса в Вашингтоне вернёт альянс к привычному статус-кво.

Татьяна Стоянович

