США разрушили экономику Ирана "в прах и пепел", но не добились своих целей — американист - 10.04.2026 Украина.ру
США разрушили экономику Ирана "в прах и пепел", но не добились своих целей — американист
США разрушили экономику Ирана "в прах и пепел", но не добились своих изначальных целей в конфликте, при этом победа Тегерана также отсутствует. Дональд Трамп использовал перемирие для сигнала своему электорату в своём прежнем стиле. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Грег Вайнер
17:04 10.04.2026
 
США разрушили экономику Ирана "в прах и пепел", но не добились своих изначальных целей в конфликте, при этом победа Тегерана также отсутствует. Дональд Трамп использовал перемирие для сигнала своему электорату в своём прежнем стиле. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Грег Вайнер
Отвечая на вопрос о том, кто же выиграл в конфликте на Ближнем Востоке, эксперт отметил, что США и Израиль не добились своих целей.
"Они разрушили экономику Ирана в прах и пепел. Да, нефтянку они не тронули, но вся остальная инфраструктура просто в руинах", — заявил Вайнер.
При этом он констатировал отсутствие победы у Тегерана. "В чем тогда заключается победа Ирана? Ни в чем", — подчеркнул политолог.
Отвечая на вопрос, как в Венгрии отнеслись к перемирию между США и Ираном, эксперт отметил облегчение ситуации с нефтью. "Как и во всей Европе – выдохнули. Цены на нефть упали со 116 до 93 долларов за баррель. Первые танкеры уже пошли по Ормузскому проливу", — пояснил Вайнер.
По его словам, Трамп использовал это для сигнала избирателям. "А Трамп послал сигнал электорату в своем прежнем стиле: "Я остановил девятую войну". Молодец", — констатировал собеседник издания.
Полный текст материала "Удары по НПЗ, провал Орбана и иранская сделка. Грег Вайнер о том, кто накажет Украину за дорогую нефть" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты ситуации на Украине — в материале "Дмитрий Бавырин: После завершения войны США против Ирана на Украине может начаться грандиозный шухер" на сайте Украина.ру.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
