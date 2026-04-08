https://ukraina.ru/20260408/1077673307.html
Дмитрий Бавырин: После завершения войны США против Ирана на Украине может начаться грандиозный шухер
Дмитрий Бавырин: После завершения войны США против Ирана на Украине может начаться грандиозный шухер - 08.04.2026 Украина.ру
Дмитрий Бавырин: После завершения войны США против Ирана на Украине может начаться грандиозный шухер
Если верна теория, что целью войну против Ирана был Китай, то ничего у США не вышло. Трамп опозорился. Китай стал ближе к России. Более того, за свои посреднические услуги Си Цзиньпин может спокойно претендовать на Нобелевскую премию мира. Понятно, что не дадут. Но если все же дадут, хотел бы я посмотреть на лицо Трампа в этот момент
2026-04-08T15:29
2026-04-08T15:29
2026-04-08T15:39
интервью
иран
сша
китай
дональд трамп
джей ди вэнс
си цзиньпин
терроризм
израиль
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/16/1069018546_224:54:1559:805_1920x0_80_0_0_550c948f731b5bf020ce409ffc30c2bd.png
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политтехнолог, политолог-американист, автор и ведущий программы "В сухом остатке" на радио Sputnik Дмитрий Бавырин.- Дмитрий, как вы оцениваете перемирие между США и Ираном, которые стороны взяли на две недели для проведения переговоров? Можно ли сказать, что ситуация на Ближнем Востоке в целом не поменялась, с той лишь разницей, что Иран получил право брать деньги за проход через Ормуз, а лично Трамп потерпел сокрушительное поражение?- На самом деле Иран не получил право брать деньги за проход через Ормузский пролив. Это противоречит международному и морскому праву. Ирану принадлежит только один берег. На острова претендуют Эмираты. Просто Иран пролив на эти две недели открывает. Что из этого получится – посмотрим. Но, повторюсь, Ирану право на блокировку никто не давал. Иран сделал это из вынужденной необходимости.Его экономику уничтожили. Ей нужен кислородный баллон. "Нам надо на что-то жить. Поэтому, пожалуйста, отстегивайте за проход через Ормуз".Если эта ситуация удовлетворит страны Залива, которые относятся к суннитам, а не к шиитам, я очень сильно удивлюсь.- Почему же? У нас это объясняют на языке бандитов из 90х: "Какая разница, кому бабки за крышу платить?"?- "Бабки за крышу" - это только часть этого процесса. Есть же еще понятия национальной гордости.Есть проблема доморощенных суннитских экстремистов, которые, мягко говоря, считают шиитов сектантами. А в Сирии вопрос шиитов решался "окончательно". И если эта суннитская арабская улица взбунтуется во главе с радикалами, как это было в 2011 году в ходе "Арабской весны", вопросы будут задаваться их собственным правительствам: "Какого черта вы не защитили нас от иранской агрессии? Может быть, надо этих зажравшихся котов убрать, а вместо них посадить воинов Аллаха, чтобы они распоряжались этими огромными нефтяными деньжищами".Потому я и сомневаюсь, что страны Залива это национальное унижение просто так претерпят.Война, которую развязали США и Израиль, будет иметь еще многочисленные негативные последствия. О многих из которых мы пока даже не догадываемся.- Будет ли подписана какая-то бумажка по итогам этих переговоров? Или это перемирие будет бесконечно продлеваться?- Давайте говорить честно.Я видел, что Трамп не был рад этой войне и очень хотел из нее выскочить. Но несмотря на то, что я это видел, я удивлен, что сегодняшней ночью ничего не произошло. Трамп был в оперативном тупике. Он должен был бахнуть. То, что он не бахнул. Это чудо. И чудо это рукотворное.Во-первых, его сотворил Вэнс. Тем самым он спас свою политическую карьеру, потому что он всегда сможет сказать: "Я эту войну не начинал, но я ее остановил". Эта война действительно самая непопулярная в истории США. До сегодняшнего дня две трети американцев выступали за перемирие.Во-вторых, это чудо совершил Китай. Китай в этом регионе давно выступает как миротворец, который суннитов с шиитами пытался примирить и добился соглашения между Саудовской Аравией и Ираном о нормализации отношений. Хотя теперь это соглашение уже неактуально.А теперь давайте послушаем, что по этому поводу думают сами организаторы чуда.Вэнс заявил прямо: "Перемирие очень хрупкое. Надеюсь, что за эти две недели сторонам удастся о чем-то договориться".- Если перемирие хрупкое, у кого больше шансов на военную победу, если боевые действия через две недели возобновятся?- У Ирана нет шансов на военную победу. Что такое военная победа над США? Иран не в состоянии уничтожить всю американскую армию и добиться свержения правительства.- Уничтожение американских баз и ликвидация американского десанта, если США все же полезут на остров Харк.- Ликвидация десанта – это поражение США в конкретной операции, а не победа Ирана. Американские базы, конечно, поцарапали, но они целы. На Иран напали. Его задача выжить, а не победить. Ему надо сделать так, чтобы от него отстали, получить какие-то компенсации. Эта задача выполнена частично. Пока речь идет только о перемирии, которое может быть сорвано в любой момент.Израиль вообще в перемирии не заинтересован. Он себя видит именно в продолжении боевых действий. Израиль хочет сокрушения иранского режима. Его задача максимум – оккупировать нефтеносные жилы Ирана. Также Израиль хочет уничтожить всю газодобычу Ирана, но им это американцы запрещают делать.Это естественная для Израиля модель поведения. Он живет в окружении врагов, ни одного из которых не может уничтожить. Он может своих врагов ослабить на пять-десять-двадцать лет, а потом все приходится начинать сначала: снова ослаблять врагов ведением агрессивной войны.То Израиль может попытаться вынести в Иране все, что пока не получилось вынести. И провокации в ближайшее время с его стороны возможны. А то, что в Ливане сейчас под шумок происходит – это вообще полный кошмар.- Выходит, на Ближнем Востоке пока ничего принципиально не поменялось?- Почему же? Поменялось многое. Вчера там была война, а сейчас перемирие. Может, завтра снова начнут.Понятно, что для поцарапанных стран Залива жизнь уже не будет прежней. Помните, был такой Дубай? С шоколадом, с верблюжьим шиком и с женщинами, которым доской по губам ударили. Оказалось, что это слишком хрупкая конструкция. Как-то иначе теперь это будет обустроено.А так, Ближний Восток остается самой горячей точкой мира, где пересекаются множество интересов.- Еще, если я правильно понял ваши рассуждения, Китай сейчас резко вырвался вперед в гонке с США.- Если верна теория, что все это началось из-за Китая, то Китаю в этом плане явно стало лучше. Трамп опозорился. Китай стал ближе к России. Китай сейчас может выйти героем из этого положения. За свои посреднические услуги Си Цзиньпин в следующем году может спокойно претендовать на Нобелевскую премию мира. Понятно, что не дадут. Но если все же дадут, хотел бы я посмотреть на лицо Трампа в этот момент.- Во внутренней политике США вы сейчас чего ожидаете? Означает ли это, что Вэнса сейчас будут пиарить и республиканцы, и демократы, чтобы свалить Трампа?- Во внутренней политике США я ожидаю исторического поражения республиканцев на выборах в Конгресс в ноябре, а следующей весной ожидаю импичмента Трампа. Единственное, что может этот импичмент отменить – опасения демократов, что два года с президентом Вэнсом будут для них еще хуже, чем с президентом Трампом.- Ожидать ли сейчас нового обострения переговоров по Украине? Или там никаких принципиальных изменений не будет?- По Украине я ожидаю грандиозного шухера. К началу лета там может начаться что-то грандиозное, которое будет принципиально отличаться от того, что мы видим сейчас.Во-первых, война против Ирана расширила окно возможностей и границы понимания относительно того, как можно вести современную войну. Если США и Израиль называли свою войну "войной с международным терроризмом", то что мешает нам сделать то же самое?Посмотрите, что творит Украина. Она организует международный терроризм. Когда-то с помощью украинских исполнителей взорвали "Северный поток", а теперь рядом с участком "Турецкого потока" в Сербии взрывчатку нашли с сопутствующими прибамбасами. Все указывает на то, что они пытались подорвать эту балканскую ветку, чтобы оставить Орбана без газа накануне выборов в Венгрии. Как это иначе назвать, кроме как международный терроризм? И теперь эта война с международным терроризмом может вестись по несколько другим правилам, чем шла СВО.Во-вторых, на переговорах, которые худо-бедно, но идут, до Украины было донесено, что время ожидания конечно. Видимо, будут переходить к другим мерам воздействия и другим условиям.Полагаю, что будет именно так. Сердцем чую, но доказать не могу.Также по теме - в материале Владимира Скачко: Победили все, но выигравших нет. Как Трамп позволил миру пока отскочить от ядерной войны
иран
сша
китай
израиль
украина
венгрия
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/16/1069018546_252:0:1521:952_1920x0_80_0_0_aa6e36b6a6eb05d532baf895f3f165e8.png
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
интервью, иран, сша, китай, дональд трамп, джей ди вэнс, си цзиньпин, терроризм, израиль, сво, украина, венгрия, переговоры, россия, украина.ру
Дмитрий Бавырин: После завершения войны США против Ирана на Украине может начаться грандиозный шухер
15:29 08.04.2026 (обновлено: 15:39 08.04.2026)
Если верна теория, что целью войну против Ирана был Китай, то ничего у США не вышло. Трамп опозорился. Китай стал ближе к России. Более того, за свои посреднические услуги Си Цзиньпин может спокойно претендовать на Нобелевскую премию мира. Понятно, что не дадут. Но если все же дадут, хотел бы я посмотреть на лицо Трампа в этот момент
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политтехнолог, политолог-американист, автор и ведущий программы "В сухом остатке" на радио Sputnik Дмитрий Бавырин.
- Дмитрий, как вы оцениваете перемирие между США и Ираном, которые стороны взяли на две недели для проведения переговоров? Можно ли сказать, что ситуация на Ближнем Востоке в целом не поменялась, с той лишь разницей, что Иран получил право брать деньги за проход через Ормуз, а лично Трамп потерпел сокрушительное поражение?
- На самом деле Иран не получил право брать деньги за проход через Ормузский пролив. Это противоречит международному и морскому праву. Ирану принадлежит только один берег. На острова претендуют Эмираты. Просто Иран пролив на эти две недели открывает. Что из этого получится – посмотрим. Но, повторюсь, Ирану право на блокировку никто не давал. Иран сделал это из вынужденной необходимости.
Его экономику уничтожили. Ей нужен кислородный баллон. "Нам надо на что-то жить. Поэтому, пожалуйста, отстегивайте за проход через Ормуз".
Если эта ситуация удовлетворит страны Залива, которые относятся к суннитам, а не к шиитам, я очень сильно удивлюсь.
- Почему же? У нас это объясняют на языке бандитов из 90х: "Какая разница, кому бабки за крышу платить?"?
- "Бабки за крышу" - это только часть этого процесса. Есть же еще понятия национальной гордости.
Есть проблема доморощенных суннитских экстремистов, которые, мягко говоря, считают шиитов сектантами. А в Сирии вопрос шиитов решался "окончательно". И если эта суннитская арабская улица взбунтуется во главе с радикалами, как это было в 2011 году в ходе "Арабской весны", вопросы будут задаваться их собственным правительствам: "Какого черта вы не защитили нас от иранской агрессии? Может быть, надо этих зажравшихся котов убрать, а вместо них посадить воинов Аллаха, чтобы они распоряжались этими огромными нефтяными деньжищами".
Потому я и сомневаюсь, что страны Залива это национальное унижение просто так претерпят.
Война, которую развязали США и Израиль, будет иметь еще многочисленные негативные последствия. О многих из которых мы пока даже не догадываемся.
- Будет ли подписана какая-то бумажка по итогам этих переговоров? Или это перемирие будет бесконечно продлеваться?
- Давайте говорить честно.
Я видел, что Трамп не был рад этой войне и очень хотел из нее выскочить. Но несмотря на то, что я это видел, я удивлен, что сегодняшней ночью ничего не произошло. Трамп был в оперативном тупике. Он должен был бахнуть. То, что он не бахнул. Это чудо. И чудо это рукотворное.
Во-первых, его сотворил Вэнс. Тем самым он спас свою политическую карьеру, потому что он всегда сможет сказать: "Я эту войну не начинал, но я ее остановил". Эта война действительно самая непопулярная в истории США. До сегодняшнего дня две трети американцев выступали за перемирие.
Во-вторых, это чудо совершил Китай. Китай в этом регионе давно выступает как миротворец, который суннитов с шиитами пытался примирить и добился соглашения между Саудовской Аравией и Ираном о нормализации отношений. Хотя теперь это соглашение уже неактуально.
А теперь давайте послушаем, что по этому поводу думают сами организаторы чуда.
Вэнс заявил прямо: "Перемирие очень хрупкое. Надеюсь, что за эти две недели сторонам удастся о чем-то договориться".
- Если перемирие хрупкое, у кого больше шансов на военную победу, если боевые действия через две недели возобновятся?
- У Ирана нет шансов на военную победу. Что такое военная победа над США? Иран не в состоянии уничтожить всю американскую армию и добиться свержения правительства.
- Уничтожение американских баз и ликвидация американского десанта, если США все же полезут на остров Харк.
- Ликвидация десанта – это поражение США в конкретной операции, а не победа Ирана. Американские базы, конечно, поцарапали, но они целы.
На Иран напали. Его задача выжить, а не победить. Ему надо сделать так, чтобы от него отстали, получить какие-то компенсации. Эта задача выполнена частично. Пока речь идет только о перемирии, которое может быть сорвано в любой момент.
Израиль вообще в перемирии не заинтересован. Он себя видит именно в продолжении боевых действий. Израиль хочет сокрушения иранского режима. Его задача максимум – оккупировать нефтеносные жилы Ирана. Также Израиль хочет уничтожить всю газодобычу Ирана, но им это американцы запрещают делать.
Это естественная для Израиля модель поведения. Он живет в окружении врагов, ни одного из которых не может уничтожить. Он может своих врагов ослабить на пять-десять-двадцать лет, а потом все приходится начинать сначала: снова ослаблять врагов ведением агрессивной войны.
То Израиль может попытаться вынести в Иране все, что пока не получилось вынести. И провокации в ближайшее время с его стороны возможны. А то, что в Ливане сейчас под шумок происходит – это вообще полный кошмар.
- Выходит, на Ближнем Востоке пока ничего принципиально не поменялось?
- Почему же? Поменялось многое. Вчера там была война, а сейчас перемирие. Может, завтра снова начнут.
Понятно, что для поцарапанных стран Залива жизнь уже не будет прежней. Помните, был такой Дубай? С шоколадом, с верблюжьим шиком и с женщинами, которым доской по губам ударили. Оказалось, что это слишком хрупкая конструкция. Как-то иначе теперь это будет обустроено.
А так, Ближний Восток остается самой горячей точкой мира, где пересекаются множество интересов.
- Еще, если я правильно понял ваши рассуждения, Китай сейчас резко вырвался вперед в гонке с США.
- Если верна теория, что все это началось из-за Китая, то Китаю в этом плане явно стало лучше. Трамп опозорился. Китай стал ближе к России. Китай сейчас может выйти героем из этого положения. За свои посреднические услуги Си Цзиньпин в следующем году может спокойно претендовать на Нобелевскую премию мира. Понятно, что не дадут. Но если все же дадут, хотел бы я посмотреть на лицо Трампа в этот момент.
- Во внутренней политике США вы сейчас чего ожидаете? Означает ли это, что Вэнса сейчас будут пиарить и республиканцы, и демократы, чтобы свалить Трампа?
- Во внутренней политике США я ожидаю исторического поражения республиканцев на выборах в Конгресс в ноябре, а следующей весной ожидаю импичмента Трампа. Единственное, что может этот импичмент отменить – опасения демократов, что два года с президентом Вэнсом будут для них еще хуже, чем с президентом Трампом.
- Ожидать ли сейчас нового обострения переговоров по Украине? Или там никаких принципиальных изменений не будет?
- По Украине я ожидаю грандиозного шухера. К началу лета там может начаться что-то грандиозное, которое будет принципиально отличаться от того, что мы видим сейчас.
Во-первых, война против Ирана расширила окно возможностей и границы понимания относительно того, как можно вести современную войну. Если США и Израиль называли свою войну "войной с международным терроризмом", то что мешает нам сделать то же самое?
Посмотрите, что творит Украина. Она организует международный терроризм. Когда-то с помощью украинских исполнителей взорвали "Северный поток", а теперь рядом с участком "Турецкого потока" в Сербии взрывчатку нашли с сопутствующими прибамбасами. Все указывает на то, что они пытались подорвать эту балканскую ветку, чтобы оставить Орбана без газа накануне выборов в Венгрии. Как это иначе назвать, кроме как международный терроризм? И теперь эта война с международным терроризмом может вестись по несколько другим правилам, чем шла СВО.
Во-вторых, на переговорах, которые худо-бедно, но идут, до Украины было донесено, что время ожидания конечно. Видимо, будут переходить к другим мерам воздействия и другим условиям.
Полагаю, что будет именно так. Сердцем чую, но доказать не могу.