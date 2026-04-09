Удары по НПЗ, провал Орбана и иранская сделка. Грег Вайнер о том, кто накажет Украину за дорогую нефть

Рейтинг Зеленского на Украине сейчас низкий. В Европе он тоже не так популярен. А вот образ "спасителя" Ближнего Востока от "российско-иранской агрессии" может выправить его положение.

2026-04-09T06:06

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Грег Вайнер. Эксперт, который находится в Венгрии в преддверии выборов, также рассказал, какие настроения у местного населения и оценил шансы на победу кандидатов в президенты — Орбана и Мадьяра.Вице-президент США Джей Ди Вэнс 7 апреля на мероприятии в коллегиуме Матьяша Корвинуса в Будапеште назвал хрупким перемирие с Ираном, но выразил надежду на то, что в конечном счете сторонам удастся договориться. Вэнс также отметил, что Вашингтон располагают данными о попытках украинских спецслужб повлиять на выборы в США и Венгрии. Напомним, что американский вице-президент нанес визит Виктору Орану, чтобы поддержать его перед сложными выборами, которые пройдут в Венгрии 12 апреля. — Грег, какова сейчас обстановка в Венгрии? Что говорят люди? Что пишут в СМИ?— Самый последний социологический опрос независимых агентств показал, что за оппозицию намерены проголосовать 57% избирателей, а за Орбана — 36%. Проправительственные агентства говорят, что преимущество у Орбана, но цифр не дают.При этом само венгерское общество разделено на поколения. Те, кто моложе 45 лет — выступают поголовно за Мадьяра и за более тесные отношения с Брюсселем. Те граждане, кто постарше, в большинстве хотят, чтобы Орбан остался у власти.Кстати, упомянутый мною опрос проходил после того, как Венгрию посетил с визитом вице-президент США Джей Ди Вэнс. До его визита соотношение Орбан/Мадьяр было "39 на 53" , а после визита — "36 на 57". То есть никакой пользы Орбану визит посланника Трампа не принес — отрыв Мадьяра от Орбана только увеличился.Что касается информации в венгерских СМИ, тут то же самое, что и с социологическими опросами. Все частные СМИ выступают в поддержку оппозиции, за Мадьяра, все государственные — за Орбана.— А сами что по этому поводу думаете?— Исходя из личного общения с венграми, оцениваю вероятность победы партии Орбана в 30%. Народ здесь всё-таки настроен на перемены. И опять же Орбан уже 16 лет у власти, и притомил народ.— Насколько я понимаю, для Европы вообще не свойственны такие долгие сроки нахождения одного и того же человека у центральной власти?— Вы абсолютно правы. Орбан — единственный европейский лидер за последние 25 лет, который так долго находится у власти в стране Евросоюза. Примерно такой же срок разве что у Ангелы Меркель, которая около 16 лет была канцлером Германии.— Украина сейчас активно выступает против Орбана. А если Мадьяр победит, решит ли он проблемы киевского режима?— Не думаю. Мадьяр, в первую очередь, думает не об Украине, а о венгерской экономике. Если он потеряет дешевую российскую нефть и газ, что будет с Венгрией – одному богу известно. Вряд ли у него будут панибратские отношения с Кремлем, как у Орбана, но он все-таки по земле ходит, и резко портить отношения с Россией точно не будет.— И вопрос с "Дружбой" спускать на тормозах Мадьяр тоже не будет?— Конечно, он с Украиной будет разбираться. Повторюсь, без российских энергоресурсов экономика Венгрии будет не в очень хорошей ситуации.— Как считаете, будет ли снята блокировка на выделение Украине 90 миллиардов евро в случае прихода к власти Мадьяра?— Блокировку снимут. За это Венгрия получит 16 миллиардов евро, которые ей причитаются от Евросоюза. Для венгерской экономики это немалая цифра.— Но всё-таки предположим, что Орбан победит. Какова тогда вероятность, что между Венгрией и Украиной начнутся какие-то вооруженные столкновения на границе?— Это бессмысленно обсуждать, потому что вероятность победы Орбана я оцениваю крайне низко.— Хорошо. Вы сказали, что визит Вэнса усугубил внутриполитическую ситуацию для Орбана. Будет ли после этого Трамп еще как-то пытаться поддержать своего старого товарища?— Почему нет? Если Трамп у себя в соцсети напишет "Орбан, давай. Орбан, мы с тобой", венгерский лидер будет этому рад. Но, как показывает практика, никакой пользы это не принесет.— Не могу не спросить про другую актуальную тему. Как в Венгрии отнеслись к перемирию между США и Ираном?— Как и во всей Европе – выдохнули. Цены на нефть упали со 116 до 93 долларов за баррель. Первые танкеры уже пошли по Ормузскому проливу. А Трамп послал сигнал электорату в своем прежнем стиле: "Я остановил девятую войну". Молодец.— Почему Трамп все-таки пошел на перемирие, если он еще 7 апреля угрожал уничтожить Иран как цивилизацию?— Этот сценарий был разыгран и расписан с Пакистаном. Трамп знал, что Пакистан ведет прямые переговоры с Ираном, при этом понимал, какой негативный сценарий запустит бомбардировка.Против ядерных ударов выступали даже американские баптисты и евангелисты, а главы церквей обратились к Трампу, чтобы он этого не делал. А это электорат Трампа, о настроении которого ему сейчас необходимо постоянно думать. Учитывая, что до выборов в Сенат и Конгресс осталось всего ничего.— Мне непонятно, кто же выиграл в этом конфликте? У США и Израиля были свои цели, но они их не добились.— Не добились. Зато они разрушили экономику Ирана в прах и пепел. Да, нефтянку они не тронули, но вся остальная инфраструктура просто в руинах. В чем тогда заключается победа Ирана? Ни в чем.— Какие теперь возможны сценарии по Украине, на которую во время ближневосточного конфликта не особо обращали внимание? Новый раунд переговоров? Или ужесточение Россией боевых действий в рамках СВО?— Во-первых, Украина не откликнулась на призыв Евросоюза не атаковать российские НПЗ. Когда цены на нефть начали подниматься, европейцы убедительно просили Зеленского не бить по ним, чтобы импорт российского сырья продолжался в большом количестве. Но Украина все равно наносила удары по Новороссийску и Усть-Луге. Она делала все, чтобы сорвать поставки российской нефти на мировой рынок. Европейцы это запомнят.Во-вторых, выводы после ближневосточной войны будут сделаны. Но, честно говоря, мне непонятен визит Зеленского в Сирию вместе с министром иностранных дел Турции. Для меня это загадка.— Видимо, Зеленский пытался выставить себя не только противником России, но и спасителем стран Персидского залива и участником большой геополитической игры. Он же везде пытается мелькнуть. И с Орбаном конфликтует, и арабским монархиям украинские дроны-перехватчики предлагал, и в Сирию ездит…— Да. Он активно готовится к выборам на Украине. Это основное, ради чего все его телодвижения делаются. Такое количество переговоров с участием Украины не было никогда. Украина даже в Африке активизировалась.Рейтинг Зеленского на Украине сейчас низкий. В Европе он тоже не так популярен. А вот образ спасителя Ближнего Востока от "российско-иранской агрессии" может выправить его положение.Что будет с украинским конфликтом на фоне перемирия на Ближнем Востоке, в интервью Дмитрий Бавырин: После завершения войны США против Ирана на Украине может начаться грандиозный шухер.

Анна Черкасова

