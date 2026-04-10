https://ukraina.ru/20260410/ozhidaetsya-grandioznyy-shukher-bavyrin-predrek-grandioznye-izmeneniya-na-ukraine-k-letu-1077728478.html

Ожидается "грандиозный шухер": Бавырин предрек "грандиозные" изменения на Украине к лету

По Украине ожидаются принципиальные изменения к началу лета. Война с Ираном расширила окно возможностей и границы понимания того, как можно вести современную войну. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политтехнолог, политолог-американист, автор и ведущий программы "В сухом остатке" на радио Sputnik Дмитрий Бавырин

2026-04-10T05:45

новости

ближний восток

украина

терроризм

террорист

война

война на украине

война на ближнем востоке

главные новости

главное

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101555/46/1015554633_0:43:3018:1740_1920x0_80_0_0_402c2061f632590618bab1625ca88b20.jpg

Разговор зашел о том, как война на Ближнем Востоке может повлиять на украинский конфликт. Журналист спросила Бавырина, ожидать ли нового обострения переговоров по Украине. Эксперт ответил, что изменения будут серьезными."По Украине я ожидаю грандиозного шухера. К началу лета там может начаться что-то грандиозное, которое будет принципиально отличаться от того, что мы видим сейчас", — заявил он.По словам политолога, война против Ирана расширила окно возможностей. Если США и Израиль называли свою войну "войной с международным терроризмом", то ничто не мешает России сделать то же самое, поскольку Украина организует "международный терроризм", уверен эксперт."Посмотрите, что творит Украина. Она организует международный терроризм. Когда-то с помощью украинских исполнителей взорвали "Северный поток", а теперь рядом с участком "Турецкого потока" в Сербии взрывчатку нашли с сопутствующими прибамбасами. Все указывает на то, что они пытались подорвать эту балканскую ветку, чтобы оставить Орбана без газа накануне выборов в Венгрии", — отметил Бавырин.И теперь эта война с международным терроризмом может вестись по несколько другим правилам, чем шла СВО, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью "Дмитрий Бавырин: После завершения войны США против Ирана на Украине может начаться грандиозный шухер" на сайте Украина.ру.Также на тему перемирия и ситуации на Ближнем Востоке — в статье Владимира Скачко "Победили все, но выигравших нет. Как Трамп позволил миру пока отскочить от ядерной войны" на сайте Украина.ру.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

