Дональд Трамп заявил о намерении вновь нанести сильный удар по Ирану - 10.06.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260610/donald-tramp-zayavil-o-namerenii-vnov-nanesti-silnyy-udar-po-iranu-1080075072.html
Дональд Трамп заявил о намерении вновь нанести сильный удар по Ирану
Дональд Трамп заявил о намерении вновь нанести сильный удар по Ирану - 10.06.2026 Украина.ру
Дональд Трамп заявил о намерении вновь нанести сильный удар по Ирану
Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что США собираются сегодня атаковать Иран и атаковать очень сильно. "Мы возобновим бомбардировки. У нас есть право это делать. Они сбили наш вертолёт", — указал глава государства. Об этом сообщил 10 июня телеграм-канал Украина.ру
2026-06-10T21:08
2026-06-10T21:08
украина.ру
дональд трамп
иран
новости
сша
украина
фифа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/0d/1078903556_0:24:1543:892_1920x0_80_0_0_320d83902844b020174a95d9f7db55e1.jpg
По словам Трампа, на борту сбитого вертолёта была бомба, и "Ирану повезло, что она не взорвалась". Американский лидер сообщил, что Иран сбил американский вертолёт Apache над Ормузским проливом, оба пилота находятся в безопасности.Ранее в тот же день Дональд Трамп заявил, что власти США работают над тем, чтобы на чемпионат мира по футболу 2026 года в страну попали только "правильные" иностранцы. "Мы тесно сотрудничаем, чтобы убедиться, что в нашу страну приезжают правильные люди", — сказал Трамп журналистам. Международная федерация футбола (ФИФА) подтвердила, что сомалийский арбитр Омар Артан не сможет обслуживать матчи из-за запрета на въезд, а Иран сообщил об отмене квот для болельщиков и отказе в визах членам делегации сборной - Дональд Трамп заявил, что США хотят видеть на чемпионате мира по футболу только "правильных" иностранцев.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
иран
сша
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/0d/1078903556_0:0:1373:1029_1920x0_80_0_0_0b0eeec011dbff8399d3e1c890e5e9a2.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина.ру, дональд трамп, иран, новости, сша, украина, фифа
Украина.ру, Дональд Трамп, Иран, Новости, США, Украина, ФИФА

Дональд Трамп заявил о намерении вновь нанести сильный удар по Ирану

21:08 10.06.2026
 
© AP / Manuel Balce Ceneta
- РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© AP / Manuel Balce Ceneta
Читать в
ДзенTelegram
Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что США собираются сегодня атаковать Иран и атаковать очень сильно. "Мы возобновим бомбардировки. У нас есть право это делать. Они сбили наш вертолёт", — указал глава государства. Об этом сообщил 10 июня телеграм-канал Украина.ру
По словам Трампа, на борту сбитого вертолёта была бомба, и "Ирану повезло, что она не взорвалась".
Американский лидер сообщил, что Иран сбил американский вертолёт Apache над Ормузским проливом, оба пилота находятся в безопасности.
Ранее в тот же день Дональд Трамп заявил, что власти США работают над тем, чтобы на чемпионат мира по футболу 2026 года в страну попали только "правильные" иностранцы.
"Мы тесно сотрудничаем, чтобы убедиться, что в нашу страну приезжают правильные люди", — сказал Трамп журналистам.
Международная федерация футбола (ФИФА) подтвердила, что сомалийский арбитр Омар Артан не сможет обслуживать матчи из-за запрета на въезд, а Иран сообщил об отмене квот для болельщиков и отказе в визах членам делегации сборной - Дональд Трамп заявил, что США хотят видеть на чемпионате мира по футболу только "правильных" иностранцев.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Украина.руДональд ТрампИранНовостиСШАУкраинаФИФА
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
21:10В Чёрном море у Одессы атакованы сухогрузы под флагами Барбадоса и Панамы
21:08Дональд Трамп заявил о намерении вновь нанести сильный удар по Ирану
21:00Лавров пригрозил Армении исключением из ОДКБ
20:56Дональд Трамп заявил, что США хотят видеть на чемпионате мира по футболу только "правильных" иностранцев
20:05БПЛА ВСУ атаковали Брянскую область, в Херсонской области восстановили электроснабжение. Новости СВО
19:43Польша призвала отменить переименование подразделения ВСУ "героев УПА*"
19:31Со стелы "Киев — город-герой" демонтировали звезду, кредит в России подешевеет. Новости к этому часу
19:24Балтийский регион превращается в "серую зону" гибридной войны: Зверев о новой реальности
19:23Фрагменты уничтоженной ВСУ картины представят на выставке - губернатор Севастополя
19:2010 июня 2026 года, вечерний эфир
19:17ВСУ атаковали семью в Белгородской области, ПВО ВСУ сбили БПЛА над вокзалом. Новости СВО
18:57Эксперт про угрозы НАТО: "У нашего Генштаба есть много сценариев на любой случай"
18:38"Санька" из "Родни" о том, как погиб его командир писатель Евгений Николаев, спасая товарища
18:30Охота на детей, разрушение музея. Итоги 10 июня
18:26Зверев о нападении на Калининград: "Если на Западе хотят ядерную войну, то могут попытаться"
18:24МИД РФ интересуется перспективами интеграции Армении
18:22Военный эксперт Алексей Анпилогов: Красный Лиман – это только одна головная боль, которая беспокоит ВСУ
17:46Пять мандатов до краха. Как Армению украинизируют и насильственно отрывают от России
17:46"Сильная Армения" потребовал признать недействительными итоги голосования
17:26Кровавый след "Палантира"
Лента новостейМолния