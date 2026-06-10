https://ukraina.ru/20260610/donald-tramp-zayavil-o-namerenii-vnov-nanesti-silnyy-udar-po-iranu-1080075072.html

Дональд Трамп заявил о намерении вновь нанести сильный удар по Ирану

Дональд Трамп заявил о намерении вновь нанести сильный удар по Ирану - 10.06.2026 Украина.ру

Дональд Трамп заявил о намерении вновь нанести сильный удар по Ирану

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что США собираются сегодня атаковать Иран и атаковать очень сильно. "Мы возобновим бомбардировки. У нас есть право это делать. Они сбили наш вертолёт", — указал глава государства. Об этом сообщил 10 июня телеграм-канал Украина.ру

2026-06-10T21:08

2026-06-10T21:08

2026-06-10T21:08

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По словам Трампа, на борту сбитого вертолёта была бомба, и "Ирану повезло, что она не взорвалась". Американский лидер сообщил, что Иран сбил американский вертолёт Apache над Ормузским проливом, оба пилота находятся в безопасности.Ранее в тот же день Дональд Трамп заявил, что власти США работают над тем, чтобы на чемпионат мира по футболу 2026 года в страну попали только "правильные" иностранцы. "Мы тесно сотрудничаем, чтобы убедиться, что в нашу страну приезжают правильные люди", — сказал Трамп журналистам. Международная федерация футбола (ФИФА) подтвердила, что сомалийский арбитр Омар Артан не сможет обслуживать матчи из-за запрета на въезд, а Иран сообщил об отмене квот для болельщиков и отказе в визах членам делегации сборной - Дональд Трамп заявил, что США хотят видеть на чемпионате мира по футболу только "правильных" иностранцев.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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украина.ру, дональд трамп, иран, новости, сша, украина, фифа