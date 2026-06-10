10 июня 2026 года, вечерний эфир - 10.06.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260610/10-iyunya-2026-goda-vecherniy-efir-1080073581.html
10 июня 2026 года, вечерний эфир
10 июня 2026 года, вечерний эфир - 10.06.2026 Украина.ру
10 июня 2026 года, вечерний эфир
Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки* Тема дня Новороссии. Как обезопасить себя на дорогах Новороссии. Гость: Олег Акимов - заместитель председателя... Украина.ру, 10.06.2026
2026-06-10T19:20
2026-06-10T19:20
украина
новороссия
олег акимов
рамиль замдыханов
новороссия сегодня
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/0a/1080073463_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_e6e167928097b1bc8b6371b8f38fa3e6.jpg
Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки* Тема дня Новороссии. Как обезопасить себя на дорогах Новороссии. Гость: Олег Акимов - заместитель председателя Объединения профсоюзов России "СОЦПРОФ"* Трудовая быль. Опасная работа военных волонтёров. Гость: Валерия Петрусевич - военный волонтёр* Украина под микроскопом. Что происходит на Украине и вокруг страны. Гость: Рамиль Замдыханов - журналист и редактор телеграм-канала Украина.руОбращаем ваше внимание, что в разговоре упоминались запрещённые вещества. Напомним, что незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов причиняет вред здоровью, а незаконный оборот запрещён и влечёт установленную законодательством ответственность.
украина
новороссия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/0a/1080073463_9:0:969:720_1920x0_80_0_0_06af875c5faae8897ab5c9f64a568778.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина, новороссия, олег акимов, рамиль замдыханов, новороссия сегодня, видео
Украина, Новороссия, Олег Акимов, Рамиль Замдыханов, Новороссия сегодня

10 июня 2026 года, вечерний эфир

19:20 10.06.2026
 
Читать в
ДзенTelegram
Сегодня в эфире:

* Новости и фронтовые сводки

* Тема дня Новороссии. Как обезопасить себя на дорогах Новороссии. Гость: Олег Акимов - заместитель председателя Объединения профсоюзов России "СОЦПРОФ"

* Трудовая быль. Опасная работа военных волонтёров. Гость: Валерия Петрусевич - военный волонтёр

* Украина под микроскопом. Что происходит на Украине и вокруг страны. Гость: Рамиль Замдыханов - журналист и редактор телеграм-канала Украина.ру

Обращаем ваше внимание, что в разговоре упоминались запрещённые вещества. Напомним, что незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов причиняет вред здоровью, а незаконный оборот запрещён и влечёт установленную законодательством ответственность.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
УкраинаНовороссияОлег АкимовРамиль ЗамдыхановНовороссия сегодня
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
20:05БПЛА ВСУ атаковали Брянскую область, в Херсонской области восстановили электроснабжение. Новости СВО
19:43Польша призвала отменить переименование подразделения ВСУ "героев УПА*"
19:31Со стелы "Киев — город-герой" демонтировали звезду, кредит в России подешевеет. Новости к этому часу
19:24Балтийский регион превращается в "серую зону" гибридной войны: Зверев о новой реальности
19:23Фрагменты уничтоженной ВСУ картины представят на выставке - губернатор Севастополя
19:2010 июня 2026 года, вечерний эфир
19:17ВСУ атаковали семью в Белгородской области, ПВО ВСУ сбили БПЛА над вокзалом. Новости СВО
18:57Эксперт про угрозы НАТО: "У нашего Генштаба есть много сценариев на любой случай"
18:38"Санька" из "Родни" о том, как погиб его командир писатель Евгений Николаев, спасая товарища
18:30Охота на детей, разрушение музея. Итоги 10 июня
18:26Зверев о нападении на Калининград: "Если на Западе хотят ядерную войну, то могут попытаться"
18:24МИД РФ интересуется перспективами интеграции Армении
18:22Военный эксперт Алексей Анпилогов: Красный Лиман – это только одна головная боль, которая беспокоит ВСУ
17:46Пять мандатов до краха. Как Армению украинизируют и насильственно отрывают от России
17:46"Сильная Армения" потребовал признать недействительными итоги голосования
17:26Кровавый след "Палантира"
17:17Зеленскому разрешили выкупить просроченные боеприпасы НАТО
16:40Поврежденные фрагменты полотна "Оборона Севастополя" вынесены из руин. Новости СВО
16:39Итоги 10.06.26: БПЛА атаковали музей в Севастополе, а на Украине начали сопротивляться лопатами
16:34Союзники скоро посыплются! Как Киев раскачивает Россию и зачем ВСУ роют окопы под Одессой - Ищенко
Лента новостейМолния