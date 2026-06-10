10 июня 2026 года, вечерний эфир
Сегодня в эфире:
* Новости и фронтовые сводки
* Тема дня Новороссии. Как обезопасить себя на дорогах Новороссии. Гость: Олег Акимов - заместитель председателя Объединения профсоюзов России "СОЦПРОФ"
* Трудовая быль. Опасная работа военных волонтёров. Гость: Валерия Петрусевич - военный волонтёр
* Украина под микроскопом. Что происходит на Украине и вокруг страны. Гость: Рамиль Замдыханов - журналист и редактор телеграм-канала Украина.ру
Обращаем ваше внимание, что в разговоре упоминались запрещённые вещества. Напомним, что незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов причиняет вред здоровью, а незаконный оборот запрещён и влечёт установленную законодательством ответственность.
* Новости и фронтовые сводки
* Тема дня Новороссии. Как обезопасить себя на дорогах Новороссии. Гость: Олег Акимов - заместитель председателя Объединения профсоюзов России "СОЦПРОФ"
* Трудовая быль. Опасная работа военных волонтёров. Гость: Валерия Петрусевич - военный волонтёр
* Украина под микроскопом. Что происходит на Украине и вокруг страны. Гость: Рамиль Замдыханов - журналист и редактор телеграм-канала Украина.ру
Обращаем ваше внимание, что в разговоре упоминались запрещённые вещества. Напомним, что незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов причиняет вред здоровью, а незаконный оборот запрещён и влечёт установленную законодательством ответственность.
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