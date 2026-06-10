https://ukraina.ru/20260610/10-iyunya-2026-goda-vecherniy-efir-1080073581.html

10 июня 2026 года, вечерний эфир

10 июня 2026 года, вечерний эфир - 10.06.2026 Украина.ру

10 июня 2026 года, вечерний эфир

Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки* Тема дня Новороссии. Как обезопасить себя на дорогах Новороссии. Гость: Олег Акимов - заместитель председателя... Украина.ру, 10.06.2026

2026-06-10T19:20

2026-06-10T19:20

2026-06-10T19:20

украина

новороссия

олег акимов

рамиль замдыханов

новороссия сегодня

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/0a/1080073463_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_e6e167928097b1bc8b6371b8f38fa3e6.jpg

Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки* Тема дня Новороссии. Как обезопасить себя на дорогах Новороссии. Гость: Олег Акимов - заместитель председателя Объединения профсоюзов России "СОЦПРОФ"* Трудовая быль. Опасная работа военных волонтёров. Гость: Валерия Петрусевич - военный волонтёр* Украина под микроскопом. Что происходит на Украине и вокруг страны. Гость: Рамиль Замдыханов - журналист и редактор телеграм-канала Украина.руОбращаем ваше внимание, что в разговоре упоминались запрещённые вещества. Напомним, что незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов причиняет вред здоровью, а незаконный оборот запрещён и влечёт установленную законодательством ответственность.

украина

новороссия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина, новороссия, олег акимов, рамиль замдыханов, новороссия сегодня, видео