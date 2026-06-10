Со стелы "Киев — город-герой" демонтировали звезду, кредит в России подешевеет. Новости к этому часу - 10.06.2026 Украина.ру
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Со стелы "Киев — город-герой" демонтировали звезду, кредит в России подешевеет. Новости к этому часу
Со стелы "Киев — город-герой" демонтировали звезду, кредит в России подешевеет. Новости к этому часу - 10.06.2026 Украина.ру
Со стелы "Киев — город-герой" демонтировали звезду, кредит в России подешевеет. Новости к этому часу
Со стелы "Киев — город-герой" на въезде в город демонтировали советскую звезду, а в России снизят ставку рефинансирования и тем самым сделают кредитование доступнее. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 10 июня написал Телеграм-канал Украина.ру
2026-06-10T19:31
2026-06-10T19:31
новости
россия
севастополь
старобельск
дональд трамп
владимир путин
сергей кравцов
упц
юнеско
вооруженные силы украины
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Другие новости к этому часу:🟦 Президент России Владимир Путин считает возможным снижение ключевой ставки. Президент отметил, что инфляция в РФ снижается;🟦 Главнокомандующим российскими Воздушно-космическими силами назначен генерал-полковник Александр Чайко;🟥 ЮНЕСКО осудило удар по Панораме в Севастополе, — пресс-служба организации;🟦 Выпускники колледжа в Старобельске, который был атакован ВСУ, получат аттестаты до 10 июля, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов;🟦 Президент России подписал закон об аресте имущества уехавших россиян, которые совершили административные правонарушения против интересов России. В перечень таких правонарушений входит, в частности, дискредитация армии, призывы к введению санкций против России, пропаганда нацистской символики;🟦 Российские спутники первые в истории создали GPS-помехи из космоса — ранее это не удавалось ни одной стране мира. О прорыве в космических спецсредствах пишет Baza:🟥 Президент США Дональд Трамп анонсировал масштабные удары по Ирану из-за несогласия исламской республики с условиями Вашингтона."Мы собираемся атаковать их, атаковать очень сильно. Мы возобновим бомбардировки... Вчера мы сильно ударили по ним, и сегодня мы снова нанесем удар", - заявил Трамп журналистам.🟦В Омске проверят информацию о загрязнении реки Оми нефтепродуктами, сообщили в прокуратуре области.🟦 Президента Колумбии Густаво Петро отстранили от должности до 21 июня — El Tiempo;.🟦 Хмельницкая епархия УПЦ заявляет о силовой мобилизации протоиерея Владимира Среды, настоятеля храма в селе Корчевка. У него пятеро детей, он ухаживает за старенькой слепой бабушкой, но ТЦК это не приняли во внимание;🟦 Верующие канонической УПЦ под гонениями властей покинули историческое здание часовни 1892 года постройки, расположенное на пересечении улиц Соборной и Данилы Галицкого во Владимире (Владимир-Волынский до переименования). Об этом сообщил украинский Союза православных журналистов.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Охота на детей, разрушение музея. Итоги 10 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, россия, севастополь, старобельск, дональд трамп, владимир путин, сергей кравцов, упц, юнеско, вооруженные силы украины, мобилизация на украине, гонения, захваты храмов
Новости, Россия, Севастополь, Старобельск, Дональд Трамп, Владимир Путин, Сергей Кравцов, УПЦ, ЮНЕСКО, Вооруженные силы Украины, мобилизация на Украине, гонения, захваты храмов

Со стелы "Киев — город-герой" демонтировали звезду, кредит в России подешевеет. Новости к этому часу

19:31 10.06.2026
 
© Украина.руГлавное за день - Политика 1
Главное за день - Политика 1 - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© Украина.ру
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Со стелы "Киев — город-герой" на въезде в город демонтировали советскую звезду, а в России снизят ставку рефинансирования и тем самым сделают кредитование доступнее. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 10 июня написал Телеграм-канал Украина.ру
Другие новости к этому часу:

🟦 Президент России Владимир Путин считает возможным снижение ключевой ставки. Президент отметил, что инфляция в РФ снижается;
🟦 Главнокомандующим российскими Воздушно-космическими силами назначен генерал-полковник Александр Чайко;
🟥 ЮНЕСКО осудило удар по Панораме в Севастополе, — пресс-служба организации;
🟦 Выпускники колледжа в Старобельске, который был атакован ВСУ, получат аттестаты до 10 июля, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов;
🟦 Президент России подписал закон об аресте имущества уехавших россиян, которые совершили административные правонарушения против интересов России. В перечень таких правонарушений входит, в частности, дискредитация армии, призывы к введению санкций против России, пропаганда нацистской символики;
🟦 Российские спутники первые в истории создали GPS-помехи из космоса — ранее это не удавалось ни одной стране мира. О прорыве в космических спецсредствах пишет Baza:

🟥 Президент США Дональд Трамп анонсировал масштабные удары по Ирану из-за несогласия исламской республики с условиями Вашингтона.
"Мы собираемся атаковать их, атаковать очень сильно. Мы возобновим бомбардировки... Вчера мы сильно ударили по ним, и сегодня мы снова нанесем удар", - заявил Трамп журналистам.

🟦В Омске проверят информацию о загрязнении реки Оми нефтепродуктами, сообщили в прокуратуре области.

🟦 Президента Колумбии Густаво Петро отстранили от должности до 21 июня — El Tiempo;.
🟦 Хмельницкая епархия УПЦ заявляет о силовой мобилизации протоиерея Владимира Среды, настоятеля храма в селе Корчевка. У него пятеро детей, он ухаживает за старенькой слепой бабушкой, но ТЦК это не приняли во внимание;
🟦 Верующие канонической УПЦ под гонениями властей покинули историческое здание часовни 1892 года постройки, расположенное на пересечении улиц Соборной и Данилы Галицкого во Владимире (Владимир-Волынский до переименования). Об этом сообщил украинский Союза православных журналистов.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Охота на детей, разрушение музея. Итоги 10 июня
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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