https://ukraina.ru/20260610/so-stely-kiev--gorod-geroy--demontirovali-zvezdu-kredit-v-rossii-podesheveet-novosti-k-etomu-chasu-1080072556.html

Со стелы "Киев — город-герой" демонтировали звезду, кредит в России подешевеет. Новости к этому часу

Со стелы "Киев — город-герой" демонтировали звезду, кредит в России подешевеет. Новости к этому часу - 10.06.2026 Украина.ру

Со стелы "Киев — город-герой" демонтировали звезду, кредит в России подешевеет. Новости к этому часу

Со стелы "Киев — город-герой" на въезде в город демонтировали советскую звезду, а в России снизят ставку рефинансирования и тем самым сделают кредитование доступнее. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 10 июня написал Телеграм-канал Украина.ру

2026-06-10T19:31

2026-06-10T19:31

2026-06-10T19:31

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дональд трамп

владимир путин

сергей кравцов

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юнеско

вооруженные силы украины

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Другие новости к этому часу:🟦 Президент России Владимир Путин считает возможным снижение ключевой ставки. Президент отметил, что инфляция в РФ снижается;🟦 Главнокомандующим российскими Воздушно-космическими силами назначен генерал-полковник Александр Чайко;🟥 ЮНЕСКО осудило удар по Панораме в Севастополе, — пресс-служба организации;🟦 Выпускники колледжа в Старобельске, который был атакован ВСУ, получат аттестаты до 10 июля, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов;🟦 Президент России подписал закон об аресте имущества уехавших россиян, которые совершили административные правонарушения против интересов России. В перечень таких правонарушений входит, в частности, дискредитация армии, призывы к введению санкций против России, пропаганда нацистской символики;🟦 Российские спутники первые в истории создали GPS-помехи из космоса — ранее это не удавалось ни одной стране мира. О прорыве в космических спецсредствах пишет Baza:🟥 Президент США Дональд Трамп анонсировал масштабные удары по Ирану из-за несогласия исламской республики с условиями Вашингтона."Мы собираемся атаковать их, атаковать очень сильно. Мы возобновим бомбардировки... Вчера мы сильно ударили по ним, и сегодня мы снова нанесем удар", - заявил Трамп журналистам.🟦В Омске проверят информацию о загрязнении реки Оми нефтепродуктами, сообщили в прокуратуре области.🟦 Президента Колумбии Густаво Петро отстранили от должности до 21 июня — El Tiempo;.🟦 Хмельницкая епархия УПЦ заявляет о силовой мобилизации протоиерея Владимира Среды, настоятеля храма в селе Корчевка. У него пятеро детей, он ухаживает за старенькой слепой бабушкой, но ТЦК это не приняли во внимание;🟦 Верующие канонической УПЦ под гонениями властей покинули историческое здание часовни 1892 года постройки, расположенное на пересечении улиц Соборной и Данилы Галицкого во Владимире (Владимир-Волынский до переименования). Об этом сообщил украинский Союза православных журналистов.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Охота на детей, разрушение музея. Итоги 10 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, россия, севастополь, старобельск, дональд трамп, владимир путин, сергей кравцов, упц, юнеско, вооруженные силы украины, мобилизация на украине, гонения, захваты храмов