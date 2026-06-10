"Сильная Армения" потребовал признать недействительными итоги голосования - 10.06.2026 Украина.ру
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"Сильная Армения" потребовал признать недействительными итоги голосования
"Сильная Армения" потребовал признать недействительными итоги голосования - 10.06.2026 Украина.ру
"Сильная Армения" потребовал признать недействительными итоги голосования
Избирательный блок "Сильная Армения" потребовал признать недействительными итоги голосования на одном из участков на парламентских выборах 7 июня. Об этом заявил журналистам глава Центризбиркома республики Ваагн Овакимян
2026-06-10T17:46
2026-06-10T17:46
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"Есть одно обращение. Блок "Сильная Армения" потребовал признать недействительным итоги на участке 12/13 (в городе Арташате. — Прим. ред.). Это тот участок, где примерно в 18:00 (17:00 мск) выяснилось, что нет бюллетеня одной из политических сил. Бюллетень за номером 8 (партии "Национально-демократический полюс"). Отсутствие бюллетеня обнаружилось после того, как его потребовал один из избирателей", — цитирует РИА Новости заявление Овакимяна.На выборах голосующим выдавали 18 бюллетеней — по числу участвующих политических сил. Избиратели опускали в урну для голосования конверт с бюллетенем одной политической силы.По итогам обработки 100% бюллетеней правящая партия "Гражданский договор" Никола Пашиняна набрала чуть менее 50% голосов.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, украина, россия, никол пашинян, украина.ру, снг, бывший ссср, парламентские выборы, армения
Новости, Украина, Россия, Никол Пашинян, Украина.ру, СНГ, бывший СССР, парламентские выборы, Армения

"Сильная Армения" потребовал признать недействительными итоги голосования

17:46 10.06.2026
 
© РИА Новости . Юрий КочетковИзбиратели получают бюллетени на избирательном участке в Ереване на парламентских выборах
Избиратели получают бюллетени на избирательном участке в Ереване на парламентских выборах - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости . Юрий Кочетков
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Избирательный блок "Сильная Армения" потребовал признать недействительными итоги голосования на одном из участков на парламентских выборах 7 июня. Об этом заявил журналистам глава Центризбиркома республики Ваагн Овакимян
"Есть одно обращение. Блок "Сильная Армения" потребовал признать недействительным итоги на участке 12/13 (в городе Арташате. — Прим. ред.). Это тот участок, где примерно в 18:00 (17:00 мск) выяснилось, что нет бюллетеня одной из политических сил. Бюллетень за номером 8 (партии "Национально-демократический полюс"). Отсутствие бюллетеня обнаружилось после того, как его потребовал один из избирателей", — цитирует РИА Новости заявление Овакимяна.
На выборах голосующим выдавали 18 бюллетеней — по числу участвующих политических сил. Избиратели опускали в урну для голосования конверт с бюллетенем одной политической силы.
По итогам обработки 100% бюллетеней правящая партия "Гражданский договор" Никола Пашиняна набрала чуть менее 50% голосов.
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