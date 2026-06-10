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"Сильная Армения" потребовал признать недействительными итоги голосования
"Сильная Армения" потребовал признать недействительными итоги голосования - 10.06.2026 Украина.ру
"Сильная Армения" потребовал признать недействительными итоги голосования
Избирательный блок "Сильная Армения" потребовал признать недействительными итоги голосования на одном из участков на парламентских выборах 7 июня. Об этом заявил журналистам глава Центризбиркома республики Ваагн Овакимян
2026-06-10T17:46
2026-06-10T17:46
2026-06-10T17:46
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"Есть одно обращение. Блок "Сильная Армения" потребовал признать недействительным итоги на участке 12/13 (в городе Арташате. — Прим. ред.). Это тот участок, где примерно в 18:00 (17:00 мск) выяснилось, что нет бюллетеня одной из политических сил. Бюллетень за номером 8 (партии "Национально-демократический полюс"). Отсутствие бюллетеня обнаружилось после того, как его потребовал один из избирателей", — цитирует РИА Новости заявление Овакимяна.На выборах голосующим выдавали 18 бюллетеней — по числу участвующих политических сил. Избиратели опускали в урну для голосования конверт с бюллетенем одной политической силы.По итогам обработки 100% бюллетеней правящая партия "Гражданский договор" Никола Пашиняна набрала чуть менее 50% голосов.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, украина, россия, никол пашинян, украина.ру, снг, бывший ссср, парламентские выборы, армения
Новости, Украина, Россия, Никол Пашинян, Украина.ру, СНГ, бывший СССР, парламентские выборы, Армения
"Сильная Армения" потребовал признать недействительными итоги голосования
Избирательный блок "Сильная Армения" потребовал признать недействительными итоги голосования на одном из участков на парламентских выборах 7 июня. Об этом заявил журналистам глава Центризбиркома республики Ваагн Овакимян
"Есть одно обращение. Блок "Сильная Армения" потребовал признать недействительным итоги на участке 12/13 (в городе Арташате. — Прим. ред.). Это тот участок, где примерно в 18:00 (17:00 мск) выяснилось, что нет бюллетеня одной из политических сил. Бюллетень за номером 8 (партии "Национально-демократический полюс"). Отсутствие бюллетеня обнаружилось после того, как его потребовал один из избирателей", — цитирует РИА Новости заявление Овакимяна.
На выборах голосующим выдавали 18 бюллетеней — по числу участвующих политических сил. Избиратели опускали в урну для голосования конверт с бюллетенем одной политической силы.
По итогам обработки 100% бюллетеней правящая партия "Гражданский договор" Никола Пашиняна набрала чуть менее 50% голосов.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.