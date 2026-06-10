Балтийский регион превращается в "серую зону" гибридной войны: Зверев о новой реальности - 10.06.2026 Украина.ру
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Балтийский регион превращается в "серую зону" гибридной войны: Зверев о новой реальности
Балтийский регион превращается в "серую зону" гибридной войны: Зверев о новой реальности - 10.06.2026 Украина.ру
Балтийский регион превращается в "серую зону" гибридной войны: Зверев о новой реальности
Балтийский регион превращается в "серую зону" гибридной войны. Наиболее вероятный сценарий там — вербальная эскалация, однако не исключены и классические провокации, такие, как Глейвицкий инцидент 1939 года. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический эксперт, кандидат географических наук, доцент Юрий Зверев
2026-06-10T19:24
2026-06-10T19:22
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калининград
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сергей зверев
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война
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Журналист спросил, существует ли опасность, что НАТО в рамках "ползучей эскалации" сотрёт грань между войной и "мелкой пакостью".Зверев подтвердил, что такая проблема действительно есть. Он рассказал, что недавно вместе с коллегой Владимиром Стрюковатым они опубликовали доклад, в котором Балтийский регион характеризуется как "серая зона" — место балансирования на грани вооружённого конфликта. Эксперт подчеркнул, что регион превращается в зону гибридной войны, которая уже ведётся, хотя и неявно."На наш взгляд, наиболее вероятный сценарий — вербальная эскалация, то есть управляемая эскалация на фоне перманентного кризиса", — пояснил собеседник Украина.ру.Однако, по его словам, возможны и более сложные варианты — вроде повторения Глейвицкого инцидента 1939 года, когда нацисты инсценировали нападение поляков на немецкую радиостанцию, что послужило поводом для вторжения в Польшу. В таком случае, в результате провокации может начаться локальный конфликт: кто-то "случайно" собьёт самолёт или попытается захватить судно под российским флагом, указал Зверев."Существует также сценарий "Балтийский разворот", предполагающий демилитаризацию региона и восстановление диалога, но, по мнению эксперта, пока никаких оснований для этого сценария не видно", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала "Юрий Зверев: Если НАТО попытается захватить Калининград, начнется война, в которой не будет победителей" на сайте Украина.ру.Также на эту тему "Ростислав Ищенко: Когда Украина разобьется об Россию, ее примеру могут последовать Польша и Германия" на сайте Украина.ру.
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новости, польша, калининград, украина, сергей зверев, нато, украина.ру, война, сво, сводка сво, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво сейчас, эскалация, военная эскалация, дзен новости сво, новости сво, будет ли война с нато, будет ли война, балтика, балтийское море
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Балтийский регион превращается в "серую зону" гибридной войны: Зверев о новой реальности

19:24 10.06.2026
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкПразднование Дня ВМФ в городах России
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Балтийский регион превращается в "серую зону" гибридной войны. Наиболее вероятный сценарий там — вербальная эскалация, однако не исключены и классические провокации, такие, как Глейвицкий инцидент 1939 года. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический эксперт, кандидат географических наук, доцент Юрий Зверев
Журналист спросил, существует ли опасность, что НАТО в рамках "ползучей эскалации" сотрёт грань между войной и "мелкой пакостью".
Зверев подтвердил, что такая проблема действительно есть. Он рассказал, что недавно вместе с коллегой Владимиром Стрюковатым они опубликовали доклад, в котором Балтийский регион характеризуется как "серая зона" — место балансирования на грани вооружённого конфликта. Эксперт подчеркнул, что регион превращается в зону гибридной войны, которая уже ведётся, хотя и неявно.
"На наш взгляд, наиболее вероятный сценарий — вербальная эскалация, то есть управляемая эскалация на фоне перманентного кризиса", — пояснил собеседник Украина.ру.
Однако, по его словам, возможны и более сложные варианты — вроде повторения Глейвицкого инцидента 1939 года, когда нацисты инсценировали нападение поляков на немецкую радиостанцию, что послужило поводом для вторжения в Польшу.
В таком случае, в результате провокации может начаться локальный конфликт: кто-то "случайно" собьёт самолёт или попытается захватить судно под российским флагом, указал Зверев.
"Существует также сценарий "Балтийский разворот", предполагающий демилитаризацию региона и восстановление диалога, но, по мнению эксперта, пока никаких оснований для этого сценария не видно", — констатировал собеседник издания.
Полный текст материала "Юрий Зверев: Если НАТО попытается захватить Калининград, начнется война, в которой не будет победителей" на сайте Украина.ру.
Также на эту тему "Ростислав Ищенко: Когда Украина разобьется об Россию, ее примеру могут последовать Польша и Германия" на сайте Украина.ру.
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