https://ukraina.ru/20260610/baltiyskiy-region-prevraschaetsya-v-seruyu-zonu-gibridnoy-voyny-zverev-o-novoy-realnosti-1080073670.html

Балтийский регион превращается в "серую зону" гибридной войны: Зверев о новой реальности

Балтийский регион превращается в "серую зону" гибридной войны: Зверев о новой реальности - 10.06.2026 Украина.ру

Балтийский регион превращается в "серую зону" гибридной войны: Зверев о новой реальности

Балтийский регион превращается в "серую зону" гибридной войны. Наиболее вероятный сценарий там — вербальная эскалация, однако не исключены и классические провокации, такие, как Глейвицкий инцидент 1939 года. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический эксперт, кандидат географических наук, доцент Юрий Зверев

2026-06-10T19:24

2026-06-10T19:24

2026-06-10T19:22

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Журналист спросил, существует ли опасность, что НАТО в рамках "ползучей эскалации" сотрёт грань между войной и "мелкой пакостью".Зверев подтвердил, что такая проблема действительно есть. Он рассказал, что недавно вместе с коллегой Владимиром Стрюковатым они опубликовали доклад, в котором Балтийский регион характеризуется как "серая зона" — место балансирования на грани вооружённого конфликта. Эксперт подчеркнул, что регион превращается в зону гибридной войны, которая уже ведётся, хотя и неявно."На наш взгляд, наиболее вероятный сценарий — вербальная эскалация, то есть управляемая эскалация на фоне перманентного кризиса", — пояснил собеседник Украина.ру.Однако, по его словам, возможны и более сложные варианты — вроде повторения Глейвицкого инцидента 1939 года, когда нацисты инсценировали нападение поляков на немецкую радиостанцию, что послужило поводом для вторжения в Польшу. В таком случае, в результате провокации может начаться локальный конфликт: кто-то "случайно" собьёт самолёт или попытается захватить судно под российским флагом, указал Зверев."Существует также сценарий "Балтийский разворот", предполагающий демилитаризацию региона и восстановление диалога, но, по мнению эксперта, пока никаких оснований для этого сценария не видно", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала "Юрий Зверев: Если НАТО попытается захватить Калининград, начнется война, в которой не будет победителей" на сайте Украина.ру.Также на эту тему "Ростислав Ищенко: Когда Украина разобьется об Россию, ее примеру могут последовать Польша и Германия" на сайте Украина.ру.

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