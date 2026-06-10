https://ukraina.ru/20260610/1080045874.html

Владимир Джаралла: Украинский террор в Крыму – это лишь один эпизод прямой войны между Россией и Европой

Владимир Джаралла: Украинский террор в Крыму – это лишь один эпизод прямой войны между Россией и Европой - 10.06.2026 Украина.ру

Владимир Джаралла: Украинский террор в Крыму – это лишь один эпизод прямой войны между Россией и Европой

Жители Крыма постепенно адаптируются к дроновой блокаде, которую устраивает Украина при поддержке Европы. Да, вырос уровень опасности, но он пока не является катастрофическим. И я уверен, что в ближайшее время Россия даст какой-то ответ. Возможно даже, что он будет масштабным

2026-06-10T12:40

2026-06-10T12:40

2026-06-10T12:40

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крым

украина

россия

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сво

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал известный крымский политолог Владимир Джаралла, который специализируется на социально-экономической тематике региона и ходе украинского кризиса в целомЗа последнее время социально-экономическая обстановка в Крыму и Севастополе из-за дроновой блокады стала гораздо сложнее. Сначала целью киевского режима были бензовозы на трассе "Новороссия", а теперь ВСУ стали бить по локомотивам. Полуостров продолжает жить в условиях дефицита топлива, который ощущается уже около двух недель, и на сегодня не преодолён. В некоторых городах ввели систему персональных QR-кодов, в других населённых пунктах заправляются по талонам. Кроме того, был нанесен удар по музею "Оборона Севастополя". Великий шедевр Франца Рубо серьезно пострадал из-за пожара.- Владимир, когда мы с вами говорили на эту тему десять дней назад, вы сказали, что ущерб для региона можно будет оценить в зависимости от того, сколько продлится эта дроновая волна. Она еще не закончилась? Или уже прошла, но появилась новая?- Я бы сказал, что это медленно тянущийся процесс, который становится все более и более понятным. Если в целом смотреть на ситуацию, то тут мои оценки не изменились.Европейские военные структуры подготовили большое количество дронов средней дальности и поставили их на Украину, из-за чего киевский режим стал проводить террористические атаки. При этом европейцы зашли настолько далеко, что стали пропускать беспилотники через свое воздушное пространство. Все разговоры о том, что они незаконно пролетают через Прибалтику и Финляндию - ложь. Без одобрения местных властей это было бы невозможно. Это подтверждается произведенными на камеру залпами самолетов, чтобы показать, что они их сбивают. "Не виновата я, он сам пришел".В эту же логику укладывается наглый визит генсека НАТО в Киев, который был в слишком хорошем настроении, поскольку их расчеты, как они думают, оказались верными. Удары на большую территорию и испорченные впечатления от ПМЭФ — это то, чего они добивались. Наконец, последовало абсолютно хамское письмо Зеленского. Его в европейских СМИ преподносят как предложение о переговорах, но по факту больше напоминает ультиматум.Таким образом, разговоры о том, что мы ведем войну против Европы, становятся все более реалистичными.На горизонте маячит появление ракет средней дальности, которые только будут называться украинскими. Их начинка однозначно будет британской и французской. Честно говоря, даже трудно представить очередное развитие событий. Это ни что иное, как акт прямой войны.- Это общая картина. Вернемся к самому Крыму.- Ситуацию в регионе можно описать грустной шуткой: "Либо все стабилизируется, либо мы к этому привыкнем". Похоже, что сейчас начался этап привыкания. При этом между Крымом и Севастополем как двумя разными субъектами РФ все же есть отличия.В Севастополе на первом месте для граждан встают вопросы безопасности. На город регулярно идут мощные атаки, которые отражаются системами ПВО. Для людей это более важный факт их повседневной жизни. Они сейчас привыкают к тому, как все эти годы чувствовал себя Донецк. Другое дело, что вряд ли Украина это может делать долго. К счастью, ресурсы тут несопоставимы.В Крыму наиболее важным моментом по-прежнему остается вопрос бензина. Ситуация стала чуть спокойнее. Судя по чатам автомобилистов, главная проблема — это информация о том, на какую заправку доставили бензин, чтобы постараться как можно быстрее прибыть туда. Если человек простоял в очереди час, то это считается удачей. В средний срок, конечно, чуть больше.То есть в целом обещание властей выполнено. Бензин поставляется. Дают по 20 литров на руки по талонам.Еще один оптимистичный момент состоит в том, что появились определенные алгоритмы по тому, как людям действовать. Мы поддерживаем друг друга.Что вызывает наибольшее раздражение? Те, кого, не стесняясь, называют барыгами. Они пытались заработать на этой ситуации, чтобы взвинтить цены. Это касается и бензина, и в некоторой степени потребительских товаров. В этом плане хотелось бы увидеть реакцию властей. Но, как многие отмечают, тут важно само наличие топлива, а не цена.Люди реагируют как люди. Скупают продукцию долгосрочного хранения. Это естественно. Что касается перспектив курортного сезона, то их, опять же, можно охарактеризовать грустной шуткой: "В Крыму в этом году будут отдыхать одни крымчане". Но никаких претензий к туристам, которые массово отменяют брони на ближайшее время, нет. Это справедливо.Заметно, что Украина нащупала эту болевую точку. Противник наносит удары и по железнодорожному транспорту. Это абсолютный террор. Очевидно, что это пассажирские поезда. При этом сами поезда работают по разным схемам. По возможности будут ехать по традиционному маршруту. Если не получится, то людей будут доставлять на автобусах до каких-то точек, где они будут садиться на поезд.- Заметно ли, что в Крыму стало меньше машин на дорогах?- Нет. Во-первых, электромобили сейчас стали серьезным подспорьем. Во-вторых, обычных автомобилей тоже хватает. То есть как там ни было, все панические сообщения обусловлены эмоциями, а не реальной картиной. Трафик остается достаточно заметным. Более того, по ночам, как и всегда летом, слышно всяких стритрейсеров и мотоциклистов. Они все равно выезжают погонять, насколько им это позволяет объем бака.- Что вы думаете по поводу ударов по мосту в районе Чонгара? Украина дотянулась туда, куда смогла? Или это хитрый план, чтобы мы основной трафик направляли через Армянск, где им будет еще проще целиться?- Куда дотянулись, там и получилось.Тут нужно понимать, что это просто звучит громко - "Мост через Чонгар". Те, кто там ездил, прекрасно знают, что речь идет о небольшом мостике. Его можно либо быстро починить, либо рядом перебросить несколько наплавных переправ, которые полностью возьмут на себя всю нагрузку. То есть это чисто информационная атака, а не то, что мы реально называем угрозой снабжения.К сожалению, тут работает принцип рейдера. Напомню, что в годы Первой и Второй мировых войн немецкие корабли изобрели тактику рейдеров. Они маскировались под гражданские, а при появлении торгового судна поднимали военный флаг и атаковали его. Смысл был не в том, чтобы добиться успеха, а в том, чтобы создать панику на морских коммуникациях, когда экипажи боялись и отсиживались в портах. Из-за этого за одним рейдером гонялись целой эскадрой. Сейчас происходит то же самое.Да, нельзя эту угрозу недооценивать. Но тут больше сработал информационный эффект, когда часть водителей боится выходить в рейс. Пассажирские автобусные перевозки стали крайне осторожными. На железной дороге в соседних регионах люди могут несколько раз выходить за ночь из поезда, если возникает беспилотная опасность. Все всё понимают. Тем не менее, водители продолжают свое движение. Бензин все равно есть.С этой точки зрения какие-то атаки на Армянск — это исключительно вопрос военной тактики и беспокойства самих людей. "Не тут - так здесь. Не здесь - так там".- Реально решить некоторые организационные вопросы, на которые указывают крымские коллеги? Во-первых, у нас по закону армия не имеет права обслуживать частные магазины и заправки. Во-вторых, они предлагают создавать специальный БАРС для водителей.- Пока эти предложения кажутся мне излишними.Во-первых, гражданские структуры пока с этим сами справляются. Более того, у нас в случае чего военные и гражданские идут навстречу друг другу. Как на личном уровне, так и на организационном. Тем более, военные от этой активности тоже в какой-то степени пострадали.Во-вторых, мобильные группы ПВО у нас уже создаются. Они сопровождают бензовозы и находятся в острых точках.Так что в этом плане у нас и так многое делается.- Что конкретно вы будете считать срывом курортного сезона? Какой ущерб это может нанести бюджету Крыма, а какой - его жителям?- Туризм - это только третья или четвертая статья доходов бюджета Крыма. Просто в этом бизнесе занято большое количество частных лиц. Для людей это стабильный и существенный заработок. И, к сожалению, о срыве курортного сезона уже можно говорить как о реальности.Июнь просел заметно. Продолжается отказ от бронирования на июль. По августу он чуть поменьше. Люди хотят посмотреть, как будет складываться ситуация. Дело в том, что у крупных структур отказываться от бронирования можно не позже, чем за месяц.Поэтому туристы будут ждать.Повторюсь, к людям никаких претензий нет. Это очевидно. Если человек приехал в Крым с семьей, он должен отдыхать, а не думать об опасностях и проблемах с транспортном.Какой-то поток туристов все же идет. Их надо награждать медалью за храбрость, поскольку они этот страх преодолели. Если хоть кто-то когда-то приедет, то это уже хорошо. Готовимся к худшему, надеясь на лучшее.- Как вы, все-таки, оцениваете сегодняшнюю обстановку? Это временное явление? Или это норма, в которой надо просто жить?- Нормой это точно не назовешь.Противник (не киевский режим, а западные военные структуры) анализирует последствия своих действий. Его замысел гораздо более масштабный. Тут речь идет даже не о срыве курортного сезона, а о попытке сорвать наступление российской армии. Более того, если успех будет очевиден, когда в нашем тылу начнется хаос на коммуникациях, враг может задуматься о собственном наступлении.Это серьезный вопрос к военным. Сейчас идет борьба умов и оценка ущерба.Пока большая часть этого процесса находится в информационной сфере. Люди уже адаптировались. Да, вырос уровень опасности, но он пока не является катастрофическим. И я уверен, что в ближайшее время Россия даст какой-то ответ. Возможно даже, что он будет масштабным. Например, ликвидация верхушки киевского режима.Владимир Путин прямо заявил, что Зеленский является нелегитимным президентом. При этом он все равно контролирует власть. Когда пойдет речь о капитуляции Украины, подписывать мир с ее стороны будет Верховная Рада. Поэтому существование Зеленского как такового не имеет особого смысла.Понятно, что после него полномочия президента переходят к премьер-министру. Имя этой женщины мало кто может вспомнить. Реальная власть, скорее всего, будет у Буданова*, который поддерживает тесный контакт и с США, и с натовскими структурами. Тут пойдут переговоры, которые возможны, а после этого пройдут выборы, на которых победит либо Буданов*, либо Залужный, либо кто-то еще.Понятно, что это будет перемирие перед новой схваткой. Но такой вариант не самый худший. Может быть, мы увидим успешное наступление российской армии. Но об этом мы узнаем только потом.Сколько еще атаки на Крым будут продолжаться? Повторюсь, об этом можно будет судить не раньше, чем мы увидим российский ответ.- Учитывая события вокруг Крыма, нужна ли глубокая перестройка для всего российского общества, чтобы оно больше думало о мобилизации ради победы, а не о курортном сезоне?- Во время войны надо оставаться человеком. Для этого надо сохранять какие-то человеческие моменты. Сидеть в кофейне. Встречаться с друзьями. Ходить на работу. Все эти бытовые моменты — это напоминание, что мы будем жить.Нужна ли глубокая перестройка общества? Скорее, сейчас снова востребован советский опыт, когда создание производств дублировалось в самых разных отраслях. Мы это видим на примере той же Украины. Несмотря на мощнейшие удары по ее энергетике, заложенный в ней потенциал еще с советских времен позволяет ее восстанавливать.Наши либеральные экономисты утверждали, что такой запас прочности - напрасная трата ресурсов. Но теперь мы видим, что наши предки все делали правильно. Это лишним не будет.Что касается самого Крыма, то нам нужны бензопроводы и нефтепроводы, проложенные по дну моря. Это выглядит естественным решением, которое надо было принимать еще вчера. Также давно нужно было создавать флот паромов, чтобы продублировать логистические возможности.При этом общество так или иначе мобилизуется. Вневедомственная охрана, над которой раньше смеялись, начинает превращаться в народную ПВО. Это все равно приблизит окончание конфликта.Конечно, в народе все равно есть ощущение, что война идет где-то там далеко. И все же, количество добровольцев, идущих на контракт, по-прежнему велико. В то же время люди не перестают задавать вопросы: "Почему киевский режим чувствует себя в безопасности?" и "Не пришло ли европейцам почувствовать на себе то, что они участвуют в этой войне".Хотя среди европейцев тоже не все так однозначно. Та же Польша поставила жесткий придел своего участия в конфликте и через нее не переступает. Да и финны с прибалтами показывают, что они не пропускают дроны через свою территорию. То есть только сила служит основным инструментом любых решений.О последних событиях в Крыму - в статье "Возгорания на объектах инфраструктуры, поврежденный музей: ПВО ночью сбила больше 300 дронов ВСУ над РФ"*Признан в РФ террористом и экстремистом

https://ukraina.ru/20230215/1043610160.html

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Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, крым, украина, россия, владимир джаралла, владимир зеленский, вооруженные силы украины, нато, сво, дроны, общество, туризм, экономика