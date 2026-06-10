https://ukraina.ru/20260610/polsha-prizvala-otmenit-pereimenovanie-podrazdeleniya-vsu-geroev-upa-1080073241.html
Польша призвала отменить переименование подразделения ВСУ "героев УПА*"
Польша призвала отменить переименование подразделения ВСУ "героев УПА*" - 10.06.2026 Украина.ру
Польша призвала отменить переименование подразделения ВСУ "героев УПА*"
Не ослабевает внимание официальной Варшавы к прославлению на Украине бандитов из УПА*, виновных в геноциде поляков и других жителей оккупированной УССР во время Великой Отечественной войны. Об этом сообщает 10 июня телеграм-канал Украина.ру
2026-06-10T19:43
2026-06-10T19:43
2026-06-10T19:43
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Польша призвала Украину отменить переименование подразделения украинской армии, к названию которого ранее было добавлено "Героев УПА*" Глава польского МИД Радослав Сикорский заявил, что "это Украина допустила ошибку, и мы ожидаем, что именно Украина исправит эту ошибку".Тем временем, Варшава начала идти по пути косвенного давления на киевский режим. Сообщается, что в Польшу с 15 июня не будут пускать автобусы с Украины через пункт пропуска "Шегини — Медика". Там, как заявляют украинские таможенники, до ноября 2027-го будут якобы идти ремонтные работы. При этом автобусы из Польши на Украину будут пропускать в штатном режиме.* — организация признана экстремистской и запрещена на территории РФБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Охота на детей, разрушение музея. Итоги 10 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, польша, сикорский, мид, варшава, украина.ру, вооруженные силы украины, геноцид, вторая мировая война, великая отечественная война, поляки, оун-упа
Новости, Украина, Польша, Сикорский, МИД, Варшава, Украина.ру, Вооруженные силы Украины, геноцид, Вторая мировая война, Великая Отечественная война, поляки, ОУН-УПА
Польша призвала отменить переименование подразделения ВСУ "героев УПА*"
Не ослабевает внимание официальной Варшавы к прославлению на Украине бандитов из УПА*, виновных в геноциде поляков и других жителей оккупированной УССР во время Великой Отечественной войны. Об этом сообщает 10 июня телеграм-канал Украина.ру
Польша призвала Украину отменить переименование подразделения украинской армии, к названию которого ранее было добавлено "Героев УПА*"
Глава польского МИД Радослав Сикорский заявил, что "это Украина допустила ошибку, и мы ожидаем, что именно Украина исправит эту ошибку".
Тем временем, Варшава начала идти по пути косвенного давления на киевский режим. Сообщается, что в Польшу с 15 июня не будут пускать автобусы с Украины через пункт пропуска "Шегини — Медика". Там, как заявляют украинские таможенники, до ноября 2027-го будут якобы идти ремонтные работы. При этом автобусы из Польши на Украину будут пропускать в штатном режиме.
* — организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Охота на детей, разрушение музея. Итоги 10 июня
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.