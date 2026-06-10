Польша призвала отменить переименование подразделения ВСУ "героев УПА*" - 10.06.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260610/polsha-prizvala-otmenit-pereimenovanie-podrazdeleniya-vsu-geroev-upa-1080073241.html
Польша призвала отменить переименование подразделения ВСУ "героев УПА*"
Польша призвала отменить переименование подразделения ВСУ "героев УПА*" - 10.06.2026 Украина.ру
Польша призвала отменить переименование подразделения ВСУ "героев УПА*"
Не ослабевает внимание официальной Варшавы к прославлению на Украине бандитов из УПА*, виновных в геноциде поляков и других жителей оккупированной УССР во время Великой Отечественной войны. Об этом сообщает 10 июня телеграм-канал Украина.ру
2026-06-10T19:43
2026-06-10T19:43
новости
украина
польша
сикорский
мид
варшава
украина.ру
вооруженные силы украины
геноцид
вторая мировая война
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/02/1075099868_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_03c1aeb24870a6f09eadcf020f1abfef.jpg
Польша призвала Украину отменить переименование подразделения украинской армии, к названию которого ранее было добавлено "Героев УПА*" Глава польского МИД Радослав Сикорский заявил, что "это Украина допустила ошибку, и мы ожидаем, что именно Украина исправит эту ошибку".Тем временем, Варшава начала идти по пути косвенного давления на киевский режим. Сообщается, что в Польшу с 15 июня не будут пускать автобусы с Украины через пункт пропуска "Шегини — Медика". Там, как заявляют украинские таможенники, до ноября 2027-го будут якобы идти ремонтные работы. При этом автобусы из Польши на Украину будут пропускать в штатном режиме.* — организация признана экстремистской и запрещена на территории РФБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Охота на детей, разрушение музея. Итоги 10 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
украина
польша
варшава
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/02/1075099868_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_553ce6226df19b918617ff1c8238a24e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, польша, сикорский, мид, варшава, украина.ру, вооруженные силы украины, геноцид, вторая мировая война, великая отечественная война, поляки, оун-упа
Новости, Украина, Польша, Сикорский, МИД, Варшава, Украина.ру, Вооруженные силы Украины, геноцид, Вторая мировая война, Великая Отечественная война, поляки, ОУН-УПА

Польша призвала отменить переименование подразделения ВСУ "героев УПА*"

19:43 10.06.2026
 
© AP / Lynne Sladky
- РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© AP / Lynne Sladky
Читать в
ДзенTelegram
Не ослабевает внимание официальной Варшавы к прославлению на Украине бандитов из УПА*, виновных в геноциде поляков и других жителей оккупированной УССР во время Великой Отечественной войны. Об этом сообщает 10 июня телеграм-канал Украина.ру
Польша призвала Украину отменить переименование подразделения украинской армии, к названию которого ранее было добавлено "Героев УПА*"

Глава польского МИД Радослав Сикорский заявил, что "это Украина допустила ошибку, и мы ожидаем, что именно Украина исправит эту ошибку".

Тем временем, Варшава начала идти по пути косвенного давления на киевский режим. Сообщается, что в Польшу с 15 июня не будут пускать автобусы с Украины через пункт пропуска "Шегини — Медика". Там, как заявляют украинские таможенники, до ноября 2027-го будут якобы идти ремонтные работы. При этом автобусы из Польши на Украину будут пропускать в штатном режиме.

* — организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Охота на детей, разрушение музея. Итоги 10 июня
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаПольшаСикорскийМИДВаршаваУкраина.руВооруженные силы УкраиныгеноцидВторая мировая войнаВеликая Отечественная войнаполякиОУН-УПА
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
20:05БПЛА ВСУ атаковали Брянскую область, в Херсонской области восстановили электроснабжение. Новости СВО
19:43Польша призвала отменить переименование подразделения ВСУ "героев УПА*"
19:31Со стелы "Киев — город-герой" демонтировали звезду, кредит в России подешевеет. Новости к этому часу
19:24Балтийский регион превращается в "серую зону" гибридной войны: Зверев о новой реальности
19:23Фрагменты уничтоженной ВСУ картины представят на выставке - губернатор Севастополя
19:2010 июня 2026 года, вечерний эфир
19:17ВСУ атаковали семью в Белгородской области, ПВО ВСУ сбили БПЛА над вокзалом. Новости СВО
18:57Эксперт про угрозы НАТО: "У нашего Генштаба есть много сценариев на любой случай"
18:38"Санька" из "Родни" о том, как погиб его командир писатель Евгений Николаев, спасая товарища
18:30Охота на детей, разрушение музея. Итоги 10 июня
18:26Зверев о нападении на Калининград: "Если на Западе хотят ядерную войну, то могут попытаться"
18:24МИД РФ интересуется перспективами интеграции Армении
18:22Военный эксперт Алексей Анпилогов: Красный Лиман – это только одна головная боль, которая беспокоит ВСУ
17:46Пять мандатов до краха. Как Армению украинизируют и насильственно отрывают от России
17:46"Сильная Армения" потребовал признать недействительными итоги голосования
17:26Кровавый след "Палантира"
17:17Зеленскому разрешили выкупить просроченные боеприпасы НАТО
16:40Поврежденные фрагменты полотна "Оборона Севастополя" вынесены из руин. Новости СВО
16:39Итоги 10.06.26: БПЛА атаковали музей в Севастополе, а на Украине начали сопротивляться лопатами
16:34Союзники скоро посыплются! Как Киев раскачивает Россию и зачем ВСУ роют окопы под Одессой - Ищенко
Лента новостейМолния