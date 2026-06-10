https://ukraina.ru/20260610/polsha-prizvala-otmenit-pereimenovanie-podrazdeleniya-vsu-geroev-upa-1080073241.html

Польша призвала отменить переименование подразделения ВСУ "героев УПА*"

Польша призвала отменить переименование подразделения ВСУ "героев УПА*" - 10.06.2026 Украина.ру

Польша призвала отменить переименование подразделения ВСУ "героев УПА*"

Не ослабевает внимание официальной Варшавы к прославлению на Украине бандитов из УПА*, виновных в геноциде поляков и других жителей оккупированной УССР во время Великой Отечественной войны. Об этом сообщает 10 июня телеграм-канал Украина.ру

2026-06-10T19:43

2026-06-10T19:43

2026-06-10T19:43

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Польша призвала Украину отменить переименование подразделения украинской армии, к названию которого ранее было добавлено "Героев УПА*" Глава польского МИД Радослав Сикорский заявил, что "это Украина допустила ошибку, и мы ожидаем, что именно Украина исправит эту ошибку".Тем временем, Варшава начала идти по пути косвенного давления на киевский режим. Сообщается, что в Польшу с 15 июня не будут пускать автобусы с Украины через пункт пропуска "Шегини — Медика". Там, как заявляют украинские таможенники, до ноября 2027-го будут якобы идти ремонтные работы. При этом автобусы из Польши на Украину будут пропускать в штатном режиме.* — организация признана экстремистской и запрещена на территории РФБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Охота на детей, разрушение музея. Итоги 10 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, украина, польша, сикорский, мид, варшава, украина.ру, вооруженные силы украины, геноцид, вторая мировая война, великая отечественная война, поляки, оун-упа