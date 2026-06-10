https://ukraina.ru/20260610/bpla-vsu-atakovali-bryanskuyu-oblast-v-khersonskoy-oblasti-vosstanovili-elektrosnabzhenie-novosti-svo-1080074260.html

БПЛА ВСУ атаковали Брянскую область, в Херсонской области восстановили электроснабжение. Новости СВО

БПЛА ВСУ атаковали Брянскую область, в Херсонской области восстановили электроснабжение. Новости СВО - 10.06.2026 Украина.ру

БПЛА ВСУ атаковали Брянскую область, в Херсонской области восстановили электроснабжение. Новости СВО

Украинские дроны продолжают атаковать мирных жителей российских регионов. Об этом сообщает 10 июня телеграм-канал Украина.ру

2026-06-10T20:05

2026-06-10T20:05

2026-06-10T20:05

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🟥 ВСУ атаковали дронами поселок Климово Брянской области, удары нанесены по АЗС и торговому центру. Об этом сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук;🟥 В аэропорту Тамбова введены временные ограничения в целях безопасности – Росавиация.🟦 Электроснабжение восстановлено в полном объёме в 8 округах Херсонской области – губернатор Владимир Сальдо;🟥 Еще 6 украинских беспилотников уничтожены подразделениями ПВО Минобороны России над Тульской областью, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. Пострадавших нет, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано. В регионе сохраняется опасность атаки БПЛА.🟦 Россия получила ответ генсека ООН Антониу Гуттереша на письмо главы МИД РФ Сергея Лаврова по событиям в Буче 2022 года - там нет ответа ни на один из поставленных 12 вопросов, заявил постпред России при ООН Василий Небензя."Это предвзятость. Это дискриминация, господин генеральный секретарь", - заявил постпред России.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Охота на детей, разрушение музея. Итоги 10 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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2026

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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