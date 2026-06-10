https://ukraina.ru/20260610/600-dronov--i-rossiya-pochuvstvuet-voynu-zelenskiy-ugrozhaet-atakami-khronika-sobytiy-na-utro-10-iyunya--1080043031.html

"600 дронов — и Россия почувствует войну": Зеленский угрожает атаками. Хроника событий на утро 10 июня

"600 дронов — и Россия почувствует войну": Зеленский угрожает атаками. Хроника событий на утро 10 июня - 10.06.2026 Украина.ру

"600 дронов — и Россия почувствует войну": Зеленский угрожает атаками. Хроника событий на утро 10 июня

Владимир Зеленский пригрозил России 600 дронами и ракетами. Кроме того, глава киевского режима впервые признал, что БПЛА, залетавшие в Прибалтику, — украинские. На фоне того Киев предложил странам Балтии сбивать свои же дроны за их деньги. Тем временем США и Иран вступили в прямую военную конфронтацию

2026-06-10T10:25

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Владимир Зеленский в ходе визита в Эстонию анонсировал резкое увеличение числа атак беспилотниками и ракетами по российской территории. Глава киевского режима заявил, что Киев намерен выйти на уровень производства и применения вооружений, который позволит "отвечать в полной мере".Кроме того, впервые Зеленский публично сознался, что беспилотники, неоднократно залетавшие в воздушное пространство стран Прибалтики (Литвы, Латвии и Эстонии), имеют украинское происхождение. Правда, украинский политик поспешил оговориться, заверив, что подобные инциденты носят "единичный характер" и массовыми их назвать нельзя.На пресс-конференции в Таллине Зеленский объявил о новой инициативе — так называемой "сделке по дронам" (Drone Deal). Суть предложения, адресованного Латвии, Литве и Эстонии, заключается в том, чтобы "устранить угрозу" залетов украинских БПЛА на их территорию. Как сообщает Телеграм-канал "Sputnik Ближнее зарубежье", украинская сторона готова направить в Прибалтику своих специалистов и предоставить экспертизу для перехвата дронов-камикадзе. Однако есть нюанс: расходы на эту "помощь" должны покрыть сами балтийские страны."Украина готова помочь странам Прибалтики за их деньги сбивать украинские дроны-камикадзе над Прибалтикой", — цитирует Зеленского канал.При этом никаких заверений относительно прекращения запусков украинских БПЛА в сторону стран НАТО Зеленский не дал. Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск предупреждал, что участившиеся случаи нарушения воздушного пространства усиливают риск военного сценария в Европе. Отдельный резонанс вызвало другое заявление Зеленского, в котором он сравнил живых людей с игральными картами, назвав граждан Украины главными "козырями" в руках киевского режима. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала это проявлением "кровожадной и беспринципной сущности".Дипломат подчеркнула, что действия киевского режима — это "шулерство и международное мошенничество"."Это не только козыри, это крапленые колоды, причем кровью крапленые", — резюмировала она.На саммите "Северо-Балтийской восьмерки" Зеленский также высказался о роли Европы в возможных переговорах с Россией. По его мнению, европейские страны не могут быть просто посредниками, так как "Европа на нашей стороне"."Европа должна быть во время любых переговоров. Европа не может быть просто посредником, потому что Европа на нашей стороне", — заявил он, фактически исключив возможность нейтральной роли Брюсселя.Развязка у Ормуза: что происходит на Ближнем ВостокеЭскалация на Ближнем Востоке перешла в фазу прямых военных столкновений после того, как Иран сбил американский вертолет Apache AH-64 у берегов Омана. Президент США Дональд Трамп, подтвердив потерю машины, заявил, что Соединенные Штаты "просто обязаны ответить". Ответ не заставил себя ждать.По словам Трампа, инцидент произошел во время патрулирования Ормузского пролива."Наши военные только что сообщили мне, что прошлой ночью иранцы сбили один из наших современных вертолетов Apache. Оба пилота, находившиеся в нем, живы и невредимы", — написал американский лидер в соцсети Truth Social.Еще до ответных ударов глава МИД Ирана Аббас Аракчи предупредил иностранные силы о рисках."Иностранные силы, находящиеся вблизи нашей территории, постоянно подвергаются риску из-за их собственных человеческих ошибок, простых случайностей или потенциальной возможности попасть под перекрестный огонь. Для снижения риска лучшее решение для иностранных сил — уйти как можно скорее", — написал он в соцсети X, добавив, что Ормузский пролив находится в тысячах миль от берегов США и не является международными водами.Центральное командование Пентагона объявило о начале "соразмерного ответа". В полночь по московскому времени американские силы нанесли удары по Ирану, целями которых стали батареи ПВО и радиолокационные системы в районе Ормузского пролива.По данным иранских СМИ и журналиста Axios Барака Равида, взрывы прогремели в портовом городе Бендер-Аббас, а также на островах Кешм и Сирик. Сообщается об уничтожении нескольких комплексов ПВО и радаров.Тегеран не оставил атаки без ответа. Глава МИД Ирана Аракчи заявил: "Иран не оставит ни одно нападение или угрозу без ответа. Покиньте наш регион, если хотите быть в безопасности. История Персидского залива содержит много глав о печальных судьбах вторгавшихся чужаков".Вслед за этим Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес удары по американским объектам сразу в нескольких странах:Тегеран также обратился к странам Персидского залива, напомнив об их "правовой и моральной ответственности" за использование территории для атак США. В МИД Ирана подчеркнули, что республика без колебаний воспользуется своим правом на самооборону, в том числе путем нанесения ударов по источникам нападений.Всего неделю назад Тегеран обвинял Вашингтон в нарушении перемирия — в том числе из-за ударов израильской армии по Ливану. При этом Дональд Трамп после беседы с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и представителями движения "Хезболла" объявлял о прекращении огня. Однако пауза оказалась недолгой.Теперь регион вновь оказался на грани масштабной войны. США и Иран обменялись ударами, а арабские страны, на территории которых расположены американские базы, рискуют быть втянутыми в конфликт. Фронтовая сводка Российские средства противовоздушной обороны за прошедшую ночь отразили одну из самых массированных атак беспилотной авиации Вооруженных сил Украины. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, в период с 20:00 мск 9 июня до 07:00 мск 10 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 326 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.География отраженных атак охватила центральные, приграничные, южные и поволжские регионы страны, Московский регион, территорию Крыма, а также акваторию Черного моря.Дроны сбиты над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Калужской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Орловской, Тверской, Тульской и Ульяновской областями, Краснодарским краем, Московским регионом, Республикой Крым, а также над акваторией Черного моря.Тем временем военкор Евгений Лисицын опубликовал фронтовую сводку, проинформировав о ходе дел на нескольких из направлений СВО. На Константиновском направлении российские подразделения продвигаются севернее Долгой Балки и Ильиновки, а также со стороны освобожденной Молочарки. В самой Константиновке идут очаговые бои. Логистика гарнизона Вооруженных сил Украины находится под постоянными ударами российской артиллерии и беспилотной авиации.На Купянском направлении российские войска продвигаются в центральной и южной частях города Купянск. На восточном берегу реки Оскол продолжаются бои в районе Купянска-Узлового, где противник оказывает ожесточенное сопротивление.На Добропольском направлении продолжаются бои за рубеж Васильевка — Мирное, а также западнее Родинского. Отмечаются успехи российских подразделений у населенного пункта Кучеров Яр и продвижение в районе Павловки.На Харьковском направлении продолжаются бои у Лосевки и Охримовки. Российские подразделения штурмуют поселок Казачья Лопань и закрепляются на его северных окраинах, создавая плацдарм для дальнейшего продвижения.Главной новостью последних дней можно назвать успех киевской власти в борьбе с экспортом зерновых из Новороссии. Подробнее - в материале Экономика Украины и война: Ким-публицист и новые реалии рынка труда

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