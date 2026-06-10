https://ukraina.ru/20260610/pyat-mandatov-do-krakha-armeniyu-ukrainiziruyut-i-nasilstvenno-otryvayut-ot-rossii-1080062473.html

Пять мандатов до краха. Как Армению украинизируют и насильственно отрывают от России

Пять мандатов до краха. Как Армению украинизируют и насильственно отрывают от России - 10.06.2026 Украина.ру

Пять мандатов до краха. Как Армению украинизируют и насильственно отрывают от России

То, что сейчас происходит в Армении на третий день после состоявшихся 7 июня 2026 года парламентских выборов, называется по-простому "кто кого перемухлюет" – власть или оппозиция.

2026-06-10T17:46

2026-06-10T17:46

2026-06-10T17:47

мнения

весь скачко

цик

ес

армения

россия

ереван

роберт кочарян

одкб

никол пашинян

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/0a/1080063602_0:56:1200:732_1920x0_80_0_0_e5e5f84638373c622180846556924d78.jpg

Сейчас в Армении будут пересчитывать голоса на 555 избирательных участках из 2005. Представители армянских оппозиционных партий "Процветающая Армения", "Крылья единства" и блока "Армения" подали в Центральную избирательную комиссию страны заявления об этом. Это почти все округа в Ереване.И чтобы понять накал предвыборной борьбы и желание победы любой ценой, важно знать, что поступило заявление с требованием признать недействительными результаты голосования на участке №12/13 в Ереване. И знаете, почему? Потому что туда завезли комплект бюллетеней, в котором вообще отсутствовал один участник выборов – партия "Национально-демократический полюс". Оппозиционная, заметьте, партия. Во как характерно, да?И люди такими бюллетенями голосовали почти целый день, пока в 18.00 "ошибку" не заметил один из избирателей. И как только не "ошибались" на этих армянских выборах: от электоральных каруселей и подгона военных для голосования уже после закрытия участков до банальных манипуляций при составлении протоколов и технических ошибок при вводе данных в электронную систему.Глава Центризбиркома Ваагн Овакимян в эфире Общественной телекомпании Армении недостатки признал. И заявил, что в интересах обеспечения доверия к избирательному процессу комиссия решила провести пересчет и на тех участках, по которым поступили подобные обращения. "В частности, в Ереване пересчет пройдет почти на всех участках, насколько это позволит время, поскольку процедура должна завершиться до 14:00 пятницы (12 июня. – Авт.). ...До пятницы мы еще будем делать пересчеты, будут корректировочные этапы. После этого будут оцениваться жалобы и заявления", — сказал он.По словам Овакимяна, опубликовать результаты выборов планируется 14 июня. А если кто и тогда не согласится, то может до 19 числа обратиться в Конституционный суд. Чтобы был назначен второй тур выборов. Армянские законы разрешают это между двумя первыми победителями выборов. То есть между "Гражданским договором" Пашиняна, который как бы победил с 49,825% голосов и блоком "Сильная Армения" бизнесмена Самвела Карапетяна, который получил 23,281%. Третий победитель – блок экс-президента Роберта Кочаряна "Армения" с 9,934% – пролетает, как говорится, мимо кассы. Оппозиционеры-кочаряновцы уже сказали, что их блок обжалует результаты выбора, хотя и не считают, что это удастся сделать.И можно с уверенностью сказать, что будет победителем по-любому власть во главе с премьер-министром Николом Пашиняном. И вовсе не потому, что глава ЦИК уже рассказал, что большинство обращений-протестов оппозиции были оформлены и поданы с нарушением процедур, а значит, отправятся прямиком в мусорную корзину.Причины другие. Во-первых, потому, что, как сегодня кажется, власть подготовилась к фальсификациям выборов заранее и уже выглядит сильнее, чем оппозиция. Партия Пашиняна "Гражданский договор" еще утром 8 июня не выглядела абсолютным победителем, потому как набирала всего 61 голос.Это позволяло пашиняновцам формирование правительства без каких-либо обсуждений с оппозицией и принимать "обычные" законы. Но чтобы принимать конституционные законы (о регламенте парламента, избирательный и судебный кодексы, законы о Конституционном суде, референдумах, политических партиях и защиты прав человека), нужно было еще два голоса. Два, Карл!Но взять их было негде. И тогда в ход пошел Центризбирком. Он еще раз "внимательно пересчитал" голоса, поданные за оппозиционную партию "Процветающая Армения", которая как бы набрала проходные 4% голосов и получала 5 мандатов, и признал: эти не проходят, ибо у них всего 3,996% голосов. То есть не хватает 0,004% – всего 59 голосов.И "Процветающую Армению" прокатили, а из ее мандатов три отдали пашиняновцам – их "Гражданский договор" получил таким образом 64 голоса, а оппозиционеры – всего 41 голос: альянс "Сильная Армения" – 29 мандатов, а альянс "Армения" — 12 мандатов.Это означает лишь одно – у Пашиняна нет конституционного большинства (две трети депутатов – 70 мандатов), и он не сможет изменить Конституцию Армении.Но что означает сегодня добрать еще 5 мандатов? Расколоть, запугать, перекупить оппозицию, и золотой ключик будет в кармане. Потому что, во-вторых, этому будут способствовать общая международная обстановка, сложившаяся вокруг Армении, и тот западный заказ, который получил, но пока не выполнил Пашинян.И потому основные усилия Пашиняна будут направлены либо на получение этих 5 мандатов любой ценой и в ближайшее время. Либо на организацию нового кризиса, результатом которого станут новые парламентские выборы, когда оппозицию окончательно раздавят и не дадут парламентского представительства. Потому что Пашинян в геополитическом смысле уже сказал "а" и должен сказать "б".Ставки в этой геополитической игре очень высоки. В 2025 году Пашинян сделал два главных и выгодных Западу шага. Первый: в августе 2025-го в Вашингтоне был парафирован текст мирного договора между Армений и Азербайджаном, в котором окончательно признаются границы между двумя странами. С Нагорным Карабахом, который однозначно и навсегда признается частью Азербайджана. И чтобы такой договор был подписан, Баку требует от Еревана исключить из преамбулы Конституции Армении упоминание Декларации независимости страны, где и содержится территориальная претензия армян на Нагорный Карабах.Для этого нужно изменить Конституцию Армении. И Пашинян готов на это. Ему глубоко плевать на то, что для многих армян Нагорный Карабах (Арцах) – это вопрос исторической справедливости, воинской чести, национальной идентичности, психологического спокойствия и т. д. Но, повторимся, у него нет голосов для завершения операции.Второй: в прошлом же 2025 году правительство Пашиняна законодательно закрепило курс на евроинтеграцию республики. И предприняты шаги по выходу Армении из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), что однозначно говорит о том, что Армения выходит из зоны влияния России и уходит под Запад, в направлении Евросоюза и НАТО. И уж точно под крыло США.Пашинян, правда, пока не стал подавать документы на вступление в ЕС, но заявляет о своем желании присоединиться к организации. Причем за счет ЕАЭС и его экономических преференций, сидя на двух стульях выгодной многовекторности.Запад естественно требует, чтобы Пашинян закрепил этот прозападный курс законами и решениями правительства. И, разумеется, в Конституции Армении, как это было сделано, например, на Украине.Так что политические баталии в Армении еще впереди, если у оппозиции еще остался порох в пороховницах и она не прекратит политическую борьбу. Часть армянской оппозиции, как известно, призывает укреплять связи с Россией и ЕАЭС и исходит из того, что курс на евроинтеграцию может испортить отношения с историческим союзником и главным экономическим партнером – Россией.И в Армении может быть все – там живут крутые ребята. Достаточно вспомнить, какого накала парламентские битвы могут там быть. Например, 27 октября 1999 года в армянском парламенте произошел теракт, во время которого ворвавшиеся на сессию вооруженные люди заявили, что совершают госпереворот, и расстреляли премьер-министра Вазгена Саркисяна и спикера парламента Карена Демирчяна, вице-спикеров Юрия Бахшяна и Рубена Мирояна, министра по оперативным вопросам Леонарда Петросяна, депутата Армена Арменакяна и академика Национальной академии наук Армении депутата Микаела Котаняна, а один депутат Генрик Абрамян, находившийся в здании парламента в момент теракта, умер от сердечного приступа.Боевики во главе с журналистом Наири Унананом заявили, что таким образом они высказывают свое несогласие с курсом страны и взяли всю вину на себя. И кто стоял за ними на самом деле, неизвестно и сейчас.Но объективности ради следует вспомнить, что одного из нынешних победителей парламентской гонки Роберта Кочаряна, в 1999 году президента Армении, обвиняли в организации того теракта. Новый тогдашний премьер Арам Саркисян, вице-премьер Ваан Ширханян, сын погибшего спикера Степан Демирчян на пресс-конференциях не стеснялись в обвинениях в адрес президента и его сторонников. Был даже арестован советник президента.Тень подозрения падала и на следующего президента Армении Сержа Саркисяна, чей брат и депутат парламента Сашик Саркисян во время похорон в Санкт-Петербурге племянника известного криминального авторитета Тевосика "Несколько якобы публично негодовал: "Мы стольких людей в парламенте не для того положили, чтобы сегодня вот так просто отдать власть другим".Позже отосланный братом в США Сашик в Лос-Анжелесе божился перед журналистами: "Я ж не осел, такое говорить… Зачем мы должны грехи Роба (президента Роберта Кочаряна – Авт.) брать на себя?"Веселые были времена в тогдашней Армении. Однако ничего не было доказано. Зато шестеро подсудимых — главарь Наири Унанян, его брат Карен Унанян, Эдуард Григорян, Врам Галстян, Дереник Беджанян и Ашот Князян были приговорены к пожизненному лишению свободы и сейчас сидят в тюрьме. А еще один заговорщик Гамлет Степанян, приговоренный к 14 годам лишения свободы, уже давно вышел на свободу…Другие подробности выборов в Армении - в статье "Победа Пашиняна, но без конституционного большинства. Чем завершились выборы в Армении"

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

армения

россия

ереван

мир без границ

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

мнения, весь скачко, цик, ес, армения, россия, ереван, роберт кочарян, одкб, никол пашинян, андрей карлов, мир без границ