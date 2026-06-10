Пять мандатов до краха. Как Армению украинизируют и насильственно отрывают от России - 10.06.2026 Украина.ру
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Пять мандатов до краха. Как Армению украинизируют и насильственно отрывают от России
Пять мандатов до краха. Как Армению украинизируют и насильственно отрывают от России - 10.06.2026 Украина.ру
Пять мандатов до краха. Как Армению украинизируют и насильственно отрывают от России
То, что сейчас происходит в Армении на третий день после состоявшихся 7 июня 2026 года парламентских выборов, называется по-простому "кто кого перемухлюет" – власть или оппозиция.
2026-06-10T17:46
2026-06-10T17:47
мнения
весь скачко
цик
ес
армения
россия
ереван
роберт кочарян
одкб
никол пашинян
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Сейчас в Армении будут пересчитывать голоса на 555 избирательных участках из 2005. Представители армянских оппозиционных партий "Процветающая Армения", "Крылья единства" и блока "Армения" подали в Центральную избирательную комиссию страны заявления об этом. Это почти все округа в Ереване.И чтобы понять накал предвыборной борьбы и желание победы любой ценой, важно знать, что поступило заявление с требованием признать недействительными результаты голосования на участке №12/13 в Ереване. И знаете, почему? Потому что туда завезли комплект бюллетеней, в котором вообще отсутствовал один участник выборов – партия "Национально-демократический полюс". Оппозиционная, заметьте, партия. Во как характерно, да?И люди такими бюллетенями голосовали почти целый день, пока в 18.00 "ошибку" не заметил один из избирателей. И как только не "ошибались" на этих армянских выборах: от электоральных каруселей и подгона военных для голосования уже после закрытия участков до банальных манипуляций при составлении протоколов и технических ошибок при вводе данных в электронную систему.Глава Центризбиркома Ваагн Овакимян в эфире Общественной телекомпании Армении недостатки признал. И заявил, что в интересах обеспечения доверия к избирательному процессу комиссия решила провести пересчет и на тех участках, по которым поступили подобные обращения. "В частности, в Ереване пересчет пройдет почти на всех участках, насколько это позволит время, поскольку процедура должна завершиться до 14:00 пятницы (12 июня. – Авт.). ...До пятницы мы еще будем делать пересчеты, будут корректировочные этапы. После этого будут оцениваться жалобы и заявления", — сказал он.По словам Овакимяна, опубликовать результаты выборов планируется 14 июня. А если кто и тогда не согласится, то может до 19 числа обратиться в Конституционный суд. Чтобы был назначен второй тур выборов. Армянские законы разрешают это между двумя первыми победителями выборов. То есть между "Гражданским договором" Пашиняна, который как бы победил с 49,825% голосов и блоком "Сильная Армения" бизнесмена Самвела Карапетяна, который получил 23,281%. Третий победитель – блок экс-президента Роберта Кочаряна "Армения" с 9,934% – пролетает, как говорится, мимо кассы. Оппозиционеры-кочаряновцы уже сказали, что их блок обжалует результаты выбора, хотя и не считают, что это удастся сделать.И можно с уверенностью сказать, что будет победителем по-любому власть во главе с премьер-министром Николом Пашиняном. И вовсе не потому, что глава ЦИК уже рассказал, что большинство обращений-протестов оппозиции были оформлены и поданы с нарушением процедур, а значит, отправятся прямиком в мусорную корзину.Причины другие. Во-первых, потому, что, как сегодня кажется, власть подготовилась к фальсификациям выборов заранее и уже выглядит сильнее, чем оппозиция. Партия Пашиняна "Гражданский договор" еще утром 8 июня не выглядела абсолютным победителем, потому как набирала всего 61 голос.Это позволяло пашиняновцам формирование правительства без каких-либо обсуждений с оппозицией и принимать "обычные" законы. Но чтобы принимать конституционные законы (о регламенте парламента, избирательный и судебный кодексы, законы о Конституционном суде, референдумах, политических партиях и защиты прав человека), нужно было еще два голоса. Два, Карл!Но взять их было негде. И тогда в ход пошел Центризбирком. Он еще раз "внимательно пересчитал" голоса, поданные за оппозиционную партию "Процветающая Армения", которая как бы набрала проходные 4% голосов и получала 5 мандатов, и признал: эти не проходят, ибо у них всего 3,996% голосов. То есть не хватает 0,004% – всего 59 голосов.И "Процветающую Армению" прокатили, а из ее мандатов три отдали пашиняновцам – их "Гражданский договор" получил таким образом 64 голоса, а оппозиционеры – всего 41 голос: альянс "Сильная Армения" – 29 мандатов, а альянс "Армения" — 12 мандатов.Это означает лишь одно – у Пашиняна нет конституционного большинства (две трети депутатов – 70 мандатов), и он не сможет изменить Конституцию Армении.Но что означает сегодня добрать еще 5 мандатов? Расколоть, запугать, перекупить оппозицию, и золотой ключик будет в кармане. Потому что, во-вторых, этому будут способствовать общая международная обстановка, сложившаяся вокруг Армении, и тот западный заказ, который получил, но пока не выполнил Пашинян.И потому основные усилия Пашиняна будут направлены либо на получение этих 5 мандатов любой ценой и в ближайшее время. Либо на организацию нового кризиса, результатом которого станут новые парламентские выборы, когда оппозицию окончательно раздавят и не дадут парламентского представительства. Потому что Пашинян в геополитическом смысле уже сказал "а" и должен сказать "б".Ставки в этой геополитической игре очень высоки. В 2025 году Пашинян сделал два главных и выгодных Западу шага. Первый: в августе 2025-го в Вашингтоне был парафирован текст мирного договора между Армений и Азербайджаном, в котором окончательно признаются границы между двумя странами. С Нагорным Карабахом, который однозначно и навсегда признается частью Азербайджана. И чтобы такой договор был подписан, Баку требует от Еревана исключить из преамбулы Конституции Армении упоминание Декларации независимости страны, где и содержится территориальная претензия армян на Нагорный Карабах.Для этого нужно изменить Конституцию Армении. И Пашинян готов на это. Ему глубоко плевать на то, что для многих армян Нагорный Карабах (Арцах) – это вопрос исторической справедливости, воинской чести, национальной идентичности, психологического спокойствия и т. д. Но, повторимся, у него нет голосов для завершения операции.Второй: в прошлом же 2025 году правительство Пашиняна законодательно закрепило курс на евроинтеграцию республики. И предприняты шаги по выходу Армении из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), что однозначно говорит о том, что Армения выходит из зоны влияния России и уходит под Запад, в направлении Евросоюза и НАТО. И уж точно под крыло США.Пашинян, правда, пока не стал подавать документы на вступление в ЕС, но заявляет о своем желании присоединиться к организации. Причем за счет ЕАЭС и его экономических преференций, сидя на двух стульях выгодной многовекторности.Запад естественно требует, чтобы Пашинян закрепил этот прозападный курс законами и решениями правительства. И, разумеется, в Конституции Армении, как это было сделано, например, на Украине.Так что политические баталии в Армении еще впереди, если у оппозиции еще остался порох в пороховницах и она не прекратит политическую борьбу. Часть армянской оппозиции, как известно, призывает укреплять связи с Россией и ЕАЭС и исходит из того, что курс на евроинтеграцию может испортить отношения с историческим союзником и главным экономическим партнером – Россией.И в Армении может быть все – там живут крутые ребята. Достаточно вспомнить, какого накала парламентские битвы могут там быть. Например, 27 октября 1999 года в армянском парламенте произошел теракт, во время которого ворвавшиеся на сессию вооруженные люди заявили, что совершают госпереворот, и расстреляли премьер-министра Вазгена Саркисяна и спикера парламента Карена Демирчяна, вице-спикеров Юрия Бахшяна и Рубена Мирояна, министра по оперативным вопросам Леонарда Петросяна, депутата Армена Арменакяна и академика Национальной академии наук Армении депутата Микаела Котаняна, а один депутат Генрик Абрамян, находившийся в здании парламента в момент теракта, умер от сердечного приступа.Боевики во главе с журналистом Наири Унананом заявили, что таким образом они высказывают свое несогласие с курсом страны и взяли всю вину на себя. И кто стоял за ними на самом деле, неизвестно и сейчас.Но объективности ради следует вспомнить, что одного из нынешних победителей парламентской гонки Роберта Кочаряна, в 1999 году президента Армении, обвиняли в организации того теракта. Новый тогдашний премьер Арам Саркисян, вице-премьер Ваан Ширханян, сын погибшего спикера Степан Демирчян на пресс-конференциях не стеснялись в обвинениях в адрес президента и его сторонников. Был даже арестован советник президента.Тень подозрения падала и на следующего президента Армении Сержа Саркисяна, чей брат и депутат парламента Сашик Саркисян во время похорон в Санкт-Петербурге племянника известного криминального авторитета Тевосика "Несколько якобы публично негодовал: "Мы стольких людей в парламенте не для того положили, чтобы сегодня вот так просто отдать власть другим".Позже отосланный братом в США Сашик в Лос-Анжелесе божился перед журналистами: "Я ж не осел, такое говорить… Зачем мы должны грехи Роба (президента Роберта Кочаряна – Авт.) брать на себя?"Веселые были времена в тогдашней Армении. Однако ничего не было доказано. Зато шестеро подсудимых — главарь Наири Унанян, его брат Карен Унанян, Эдуард Григорян, Врам Галстян, Дереник Беджанян и Ашот Князян были приговорены к пожизненному лишению свободы и сейчас сидят в тюрьме. А еще один заговорщик Гамлет Степанян, приговоренный к 14 годам лишения свободы, уже давно вышел на свободу…Другие подробности выборов в Армении - в статье "Победа Пашиняна, но без конституционного большинства. Чем завершились выборы в Армении"
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мнения, весь скачко, цик, ес, армения, россия, ереван, роберт кочарян, одкб, никол пашинян, андрей карлов, мир без границ
Мнения, весь Скачко, ЦИК, ЕС, Армения, Россия, Ереван, Роберт Кочарян, ОДКБ, Никол Пашинян, Андрей Карлов, Мир без границ

Пять мандатов до краха. Как Армению украинизируют и насильственно отрывают от России

17:46 10.06.2026 (обновлено: 17:47 10.06.2026)
 
© Фото : asia24.media
- РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© Фото : asia24.media
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Владимир Скачко авторы
Владимир Скачко
обозреватель издания Украина.ру
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То, что сейчас происходит в Армении на третий день после состоявшихся 7 июня 2026 года парламентских выборов, называется по-простому "кто кого перемухлюет" – власть или оппозиция.
Сейчас в Армении будут пересчитывать голоса на 555 избирательных участках из 2005. Представители армянских оппозиционных партий "Процветающая Армения", "Крылья единства" и блока "Армения" подали в Центральную избирательную комиссию страны заявления об этом. Это почти все округа в Ереване.
И чтобы понять накал предвыборной борьбы и желание победы любой ценой, важно знать, что поступило заявление с требованием признать недействительными результаты голосования на участке №12/13 в Ереване. И знаете, почему? Потому что туда завезли комплект бюллетеней, в котором вообще отсутствовал один участник выборов – партия "Национально-демократический полюс". Оппозиционная, заметьте, партия. Во как характерно, да?
И люди такими бюллетенями голосовали почти целый день, пока в 18.00 "ошибку" не заметил один из избирателей. И как только не "ошибались" на этих армянских выборах: от электоральных каруселей и подгона военных для голосования уже после закрытия участков до банальных манипуляций при составлении протоколов и технических ошибок при вводе данных в электронную систему.
Глава Центризбиркома Ваагн Овакимян в эфире Общественной телекомпании Армении недостатки признал. И заявил, что в интересах обеспечения доверия к избирательному процессу комиссия решила провести пересчет и на тех участках, по которым поступили подобные обращения. "В частности, в Ереване пересчет пройдет почти на всех участках, насколько это позволит время, поскольку процедура должна завершиться до 14:00 пятницы (12 июня. – Авт.). ...До пятницы мы еще будем делать пересчеты, будут корректировочные этапы. После этого будут оцениваться жалобы и заявления", — сказал он.
Владимир Скачко - РИА Новости, 1920, 05.03.2019
5 марта 2019, 15:34
Владимир Скачко: кто онИзвестный украинский журналист, публицист, политический аналитик
По словам Овакимяна, опубликовать результаты выборов планируется 14 июня. А если кто и тогда не согласится, то может до 19 числа обратиться в Конституционный суд. Чтобы был назначен второй тур выборов. Армянские законы разрешают это между двумя первыми победителями выборов. То есть между "Гражданским договором" Пашиняна, который как бы победил с 49,825% голосов и блоком "Сильная Армения" бизнесмена Самвела Карапетяна, который получил 23,281%. Третий победитель – блок экс-президента Роберта Кочаряна "Армения" с 9,934% – пролетает, как говорится, мимо кассы. Оппозиционеры-кочаряновцы уже сказали, что их блок обжалует результаты выбора, хотя и не считают, что это удастся сделать.
И можно с уверенностью сказать, что будет победителем по-любому власть во главе с премьер-министром Николом Пашиняном. И вовсе не потому, что глава ЦИК уже рассказал, что большинство обращений-протестов оппозиции были оформлены и поданы с нарушением процедур, а значит, отправятся прямиком в мусорную корзину.
Причины другие. Во-первых, потому, что, как сегодня кажется, власть подготовилась к фальсификациям выборов заранее и уже выглядит сильнее, чем оппозиция. Партия Пашиняна "Гражданский договор" еще утром 8 июня не выглядела абсолютным победителем, потому как набирала всего 61 голос.
Это позволяло пашиняновцам формирование правительства без каких-либо обсуждений с оппозицией и принимать "обычные" законы. Но чтобы принимать конституционные законы (о регламенте парламента, избирательный и судебный кодексы, законы о Конституционном суде, референдумах, политических партиях и защиты прав человека), нужно было еще два голоса. Два, Карл!
Но взять их было негде. И тогда в ход пошел Центризбирком. Он еще раз "внимательно пересчитал" голоса, поданные за оппозиционную партию "Процветающая Армения", которая как бы набрала проходные 4% голосов и получала 5 мандатов, и признал: эти не проходят, ибо у них всего 3,996% голосов. То есть не хватает 0,004% – всего 59 голосов.
И "Процветающую Армению" прокатили, а из ее мандатов три отдали пашиняновцам – их "Гражданский договор" получил таким образом 64 голоса, а оппозиционеры – всего 41 голос: альянс "Сильная Армения" – 29 мандатов, а альянс "Армения" — 12 мандатов.
Это означает лишь одно – у Пашиняна нет конституционного большинства (две трети депутатов – 70 мандатов), и он не сможет изменить Конституцию Армении.
Но что означает сегодня добрать еще 5 мандатов? Расколоть, запугать, перекупить оппозицию, и золотой ключик будет в кармане. Потому что, во-вторых, этому будут способствовать общая международная обстановка, сложившаяся вокруг Армении, и тот западный заказ, который получил, но пока не выполнил Пашинян.
И потому основные усилия Пашиняна будут направлены либо на получение этих 5 мандатов любой ценой и в ближайшее время. Либо на организацию нового кризиса, результатом которого станут новые парламентские выборы, когда оппозицию окончательно раздавят и не дадут парламентского представительства. Потому что Пашинян в геополитическом смысле уже сказал "а" и должен сказать "б".
Ставки в этой геополитической игре очень высоки. В 2025 году Пашинян сделал два главных и выгодных Западу шага. Первый: в августе 2025-го в Вашингтоне был парафирован текст мирного договора между Армений и Азербайджаном, в котором окончательно признаются границы между двумя странами. С Нагорным Карабахом, который однозначно и навсегда признается частью Азербайджана. И чтобы такой договор был подписан, Баку требует от Еревана исключить из преамбулы Конституции Армении упоминание Декларации независимости страны, где и содержится территориальная претензия армян на Нагорный Карабах.
Для этого нужно изменить Конституцию Армении. И Пашинян готов на это. Ему глубоко плевать на то, что для многих армян Нагорный Карабах (Арцах) – это вопрос исторической справедливости, воинской чести, национальной идентичности, психологического спокойствия и т. д. Но, повторимся, у него нет голосов для завершения операции.
Второй: в прошлом же 2025 году правительство Пашиняна законодательно закрепило курс на евроинтеграцию республики. И предприняты шаги по выходу Армении из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), что однозначно говорит о том, что Армения выходит из зоны влияния России и уходит под Запад, в направлении Евросоюза и НАТО. И уж точно под крыло США.
Пашинян, правда, пока не стал подавать документы на вступление в ЕС, но заявляет о своем желании присоединиться к организации. Причем за счет ЕАЭС и его экономических преференций, сидя на двух стульях выгодной многовекторности.
Запад естественно требует, чтобы Пашинян закрепил этот прозападный курс законами и решениями правительства. И, разумеется, в Конституции Армении, как это было сделано, например, на Украине.
Так что политические баталии в Армении еще впереди, если у оппозиции еще остался порох в пороховницах и она не прекратит политическую борьбу. Часть армянской оппозиции, как известно, призывает укреплять связи с Россией и ЕАЭС и исходит из того, что курс на евроинтеграцию может испортить отношения с историческим союзником и главным экономическим партнером – Россией.
И в Армении может быть все – там живут крутые ребята. Достаточно вспомнить, какого накала парламентские битвы могут там быть. Например, 27 октября 1999 года в армянском парламенте произошел теракт, во время которого ворвавшиеся на сессию вооруженные люди заявили, что совершают госпереворот, и расстреляли премьер-министра Вазгена Саркисяна и спикера парламента Карена Демирчяна, вице-спикеров Юрия Бахшяна и Рубена Мирояна, министра по оперативным вопросам Леонарда Петросяна, депутата Армена Арменакяна и академика Национальной академии наук Армении депутата Микаела Котаняна, а один депутат Генрик Абрамян, находившийся в здании парламента в момент теракта, умер от сердечного приступа.
Боевики во главе с журналистом Наири Унананом заявили, что таким образом они высказывают свое несогласие с курсом страны и взяли всю вину на себя. И кто стоял за ними на самом деле, неизвестно и сейчас.
Но объективности ради следует вспомнить, что одного из нынешних победителей парламентской гонки Роберта Кочаряна, в 1999 году президента Армении, обвиняли в организации того теракта. Новый тогдашний премьер Арам Саркисян, вице-премьер Ваан Ширханян, сын погибшего спикера Степан Демирчян на пресс-конференциях не стеснялись в обвинениях в адрес президента и его сторонников. Был даже арестован советник президента.
Тень подозрения падала и на следующего президента Армении Сержа Саркисяна, чей брат и депутат парламента Сашик Саркисян во время похорон в Санкт-Петербурге племянника известного криминального авторитета Тевосика "Несколько якобы публично негодовал: "Мы стольких людей в парламенте не для того положили, чтобы сегодня вот так просто отдать власть другим".
Позже отосланный братом в США Сашик в Лос-Анжелесе божился перед журналистами: "Я ж не осел, такое говорить… Зачем мы должны грехи Роба (президента Роберта Кочаряна – Авт.) брать на себя?"
Веселые были времена в тогдашней Армении. Однако ничего не было доказано. Зато шестеро подсудимых — главарь Наири Унанян, его брат Карен Унанян, Эдуард Григорян, Врам Галстян, Дереник Беджанян и Ашот Князян были приговорены к пожизненному лишению свободы и сейчас сидят в тюрьме. А еще один заговорщик Гамлет Степанян, приговоренный к 14 годам лишения свободы, уже давно вышел на свободу…
Другие подробности выборов в Армении - в статье "Победа Пашиняна, но без конституционного большинства. Чем завершились выборы в Армении"
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Мнениявесь СкачкоЦИКЕСАрменияРоссияЕреванРоберт КочарянОДКБНикол ПашинянАндрей КарловМир без границ
 
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